الكافيين في القهوة قد يسبب القلق والارتجاف لدى بعض الأشخاص (بيكسلز)
قد تساعد إضافة «إل-ثيانين» إلى القهوة في تخفيف بعض آثار الكافيين، مثل التوتر والارتجاف، لكن الأدلة على هذه الفائدة ما زالت محدودة، ولا يعني استخدامه إمكان زيادة استهلاك القهوة.
وعرضت محررة موقع «هيلث لاين» الصحي، مورغان ماندريوتا، تجربتها مع هذا المكمل، بعدما توقفت عن القهوة ثمانية أشهر بسبب القلق واضطرابات النوم، ثم عادت إليها مع إضافة الحمض الأميني.
ماذا تقول الدراسات؟
و«إل-ثيانين» هو حمض أميني موجود طبيعياً في الشاي الأخضر والأسود. وأشارت مراجعة بحثية نُشرت عام 2024 إلى أن تناول جرعات تتراوح بين 200 و400 ملليغرام قد يساعد في تخفيف أعراض القلق، مع استمرار الحاجة إلى أبحاث إضافية.
وقال اختصاصي الأعصاب وطب النوم فواد ميان إن دراسات مضبوطة أظهرت تحسناً في التركيز والانتباه عند الجمع بين الكافيين و«إل-ثيانين»، في حين تشير بعض النتائج إلى احتمال تخفيف الصداع وارتفاع ضغط الدم المرتبطين بالكافيين. لكن ذلك لا يثبت أن المكمل يمنع القلق الناتج من القهوة لدى الجميع.
تجربة شخصية وحدود التأثير
ذكرت ماندريوتا أنها لاحظت، خلال أربعة أشهر، تراجع القلق والارتجاف وتحسّن النوم بعد إضافة 200 ملليغرام إلى قهوتها الصباحية. وتبقى هذه تجربة فردية لا تكفي لتعميم النتائج.
وأوضح ميان أن المكمل لا يسرّع تخلّص الجسم من الكافيين؛ لذا يظل توقيت شرب القهوة مؤثراً في النوم.
متى تلزم الاستشارة؟
يُنصح باستشارة مختص قبل استخدام المكمل، خصوصاً للحوامل والمرضعات ومن يتلقون علاجاً للسرطان أو يتناولون أدوية الضغط والمهدئات. ويظل تقليل الكافيين أبسط خطوة لتخفيف القلق المرتبط به.
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«الشرق الأوسط» (الرياض)
هل تعاني من صداع في الجانب الأيمن؟ إليك ما قد يعنيهhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5343578-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%87
قد يظهر الصداع بوصفه أثراً جانبياً لبعض الأدوية، سواء تلك التي تُصرف بوصفة طبية أو المتاحة من دون وصفة.
كما قد ينجم عن الإفراط في استخدام الأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل:
- الأسيتامينوفين (تايلينول).
- الأسبرين.
- الإيبوبروفين (موترين، أدفيل).
ما أنواع الصداع التي قد تصيب الجانب الأيمن من الرأس؟
يوجد أكثر من 200 نوع من الصداع، يُصنَّف بعضها ضمن أنواع الصداع الأولي، التي يكون فيها الصداع هو العرض الرئيسي، بينما يندرج بعضها الآخر ضمن أنواع الصداع الثانوي، التي يظهر فيها الألم بوصفه عرضاً لحالة مرضية أخرى.
ويُعد الصداع النصفي (الشقيقة) والصداع العنقودي من أكثر أسباب الصداع شيوعاً عندما يتركز الألم في جانب واحد من الرأس. كما قد يسبب الصداع التوتري ألماً يقتصر على جانب واحد لدى بعض الأشخاص.
الصداع النصفي (الشقيقة)
يعتقد الباحثون أن العوامل الوراثية تؤدي دوراً في الإصابة بالصداع النصفي، الذي قد يسبب أعراضاً شديدة، أبرزها الشعور بألم نابض في الرأس.
ولا يشترط أن يظهر الصداع النصفي في الجانب نفسه خلال كل نوبة؛ لذلك، فإن تكرار الصداع في جانب واحد فقط، من دون أن ينتقل إلى الجانب الآخر، قد يشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، مثل الورم.
وغالباً ما يصاحب الألم النابض الشديد عدد من الأعراض الأخرى، منها:
- تشوش الرؤية.
- الغثيان.
- الحساسية تجاه الضوء.
- الحساسية تجاه الأصوات.
- القيء.
الصداع العنقودي
يُعد الصداع العنقودي نوعاً نادراً لكنه شديد الألم، ويحدث على شكل نوبات دورية.
ويتميز بألم حاد يتركز عادة حول إحدى العينين، وقد يمتد إلى مناطق أخرى من الرأس والوجه، وكذلك الرقبة والكتفان.
وعادة ما يعاني المصابون به من نوبات متكررة تستمر على مدى أسابيع أو أشهر، تعقبها فترة من الهدوء تختفي خلالها الأعراض.
وتشمل الأعراض الأخرى للصداع العنقودي:
- تعرّق الوجه.
- شحوب البشرة أو احمرارها.
- احمرار العينين أو زيادة إفراز الدموع.
- الشعور بالتململ أو عدم الارتياح.
- احتقان الأنف أو سيلانه.
- تورّم المنطقة المحيطة بالعين المصابة.
الصداع التوتري
يُعد الصداع التوتري أكثر أنواع الصداع شيوعاً، إذ يصيب نحو شخص واحد من كل 5 أشخاص.
وقد يعاني بعض الأشخاص من الصداع التوتري المزمن، الذي يتكرر لأكثر من 15 يوماً في الشهر، ويستمر فيه الألم لساعات، أو يظهر ويختفي بصورة متقطعة.
وعادة ما يؤثر هذا النوع من الصداع في جانبي الرأس، لكن الأعراض قد تقتصر على جانب واحد لدى بعض المصابين.
وتشمل أبرز علاماته:
- الشعور بألم خفيف ومستمر.
- الحساسية أو الألم عند لمس فروة الرأس.
- تشنج عضلات الكتفين والرقبة أو الشعور بألم فيهما.
- الإحساس بضغط أو شد في منطقة الجبهة أو جانبي الرأس أو مؤخرته.
دواء جديد يربك سرطان البنكرياس... أورام تتقلص وأخرى تختفي من الأشعة.
عبوة دواء داراكسونراسيب الجديد لعلاج سرطان البنكرياس (أ.ب)
في مواجهة أحد أكثر أنواع السرطان شراسة، قد تحمل حبة دواء صغيرة أملاً كبيراً لآلاف المرضى. فقد أظهرت تجربة سريرية مبكرة لعقار جديد يُعرف باسم «داراكسونراسيب» (Daraxonrasib) نتائج لافتة لدى مرضى سرطان البنكرياس المتقدم، بعدما ساعد على تقليص الأورام لدى عدد كبير منهم، بل اختفت علامات المرض في صور الأشعة لدى بعض المشاركين.
وشملت التجربة 61 مريضاً وصل السرطان لديهم إلى مرحلة متقدمة وانتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم. وتلقى جميع المشاركين العقار الجديد في صورة أقراص يومية، إلى جانب العلاج الكيميائي، في محاولة للسيطرة على المرض وإبطاء انتشاره.
وأظهرت النتائج توقف نمو الأورام لدى نحو 90 في المائة من المرضى، فيما شهد أكثر من 60 في المائة منهم انكماشاً في حجمها. وكانت المفاجأة أن الفحوص التصويرية لم تعد تُظهر علامات واضحة للسرطان لدى نحو 8 في المائة من المشاركين، أي ما يقارب مريضاً من كل 12.
وتكمن أهمية هذا التطور في أن العقار يستهدف طفرات جينية تُعرف باسم «RAS»، وهي تغيرات داخل الخلايا تساعد على نمو الأورام وانتشارها، وتوجد لدى نسبة كبيرة من المصابين بسرطان البنكرياس. وظلت هذه الطفرات لسنوات طويلة من الأهداف التي يصعب التعامل معها بالأدوية، بسبب طبيعتها المعقدة. وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية.
ووصف خبراء في مؤسسة «أبحاث السرطان البريطانية» النتائج بأنها من أبرز التطورات التي شهدها علاج سرطان البنكرياس منذ عقود. كما أشار الدكتور وونغكي بارك، من مركز «ميموريال سلون كيترينغ» للسرطان في الولايات المتحدة، إلى أن الباحثين بدأوا يلاحظون استجابات أقوى للعلاج واستمرار السيطرة على المرض لفترات أطول.
لكن الحماس لهذه النتائج لا يعني أن العقار أصبح علاجاً نهائياً. فاختفاء الورم من صور الأشعة لا يثبت بالضرورة القضاء على جميع الخلايا السرطانية، كما أن متابعة المرضى، التي استمرت نحو 18 شهراً في المتوسط، لا تزال غير كافية للحكم على مدى استمرار التحسن أو احتمال عودة المرض.
وتبرز أهمية هذه النتائج إذا عرفنا أن سرطان البنكرياس غالباً ما يُكتشف بعد انتشاره، عندما تكون فرص العلاج محدودة. وتشير بيانات «أبحاث السرطان البريطانية» إلى تسجيل نحو 11 ألفاً و500 إصابة جديدة به سنوياً في المملكة المتحدة، مقابل نحو 10 آلاف و200 وفاة.
ولا يتوقف الاهتمام بالعقار عند البنكرياس، فطفرات «RAS» تظهر أيضاً في أنواع أخرى من السرطان، بينها سرطان الرئة والمبيض، ما يفتح الباب أمام أبحاث لدراسة إمكانات استخدام النهج العلاجي نفسه في مواجهتها.
وبينما لا يزال الطريق إلى علاج شافٍ طويلاً، فإن نجاح دواء كان يستهدف طفرة جينية استعصى التعامل معها لعقود يقدم بارقة أمل حقيقية. وربما لا تكون الحبة اليومية نهاية المعركة مع سرطان البنكرياس، لكنها قد تمثل بداية مرحلة مختلفة في مواجهته.
هل يخفف «إل-ثيانين» القلق المصاحب لشرب القهوة؟https://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5343548-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A5%D9%84-%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%87%D9%88%D8%A9%D8%9F
الكافيين في القهوة قد يسبب القلق والارتجاف لدى بعض الأشخاص (بيكسلز)
قد تساعد إضافة «إل-ثيانين» إلى القهوة في تخفيف بعض آثار الكافيين، مثل التوتر والارتجاف، لكن الأدلة على هذه الفائدة ما زالت محدودة، ولا يعني استخدامه إمكان زيادة استهلاك القهوة.
وعرضت محررة موقع «هيلث لاين» الصحي، مورغان ماندريوتا، تجربتها مع هذا المكمل، بعدما توقفت عن القهوة ثمانية أشهر بسبب القلق واضطرابات النوم، ثم عادت إليها مع إضافة الحمض الأميني.
ماذا تقول الدراسات؟
و«إل-ثيانين» هو حمض أميني موجود طبيعياً في الشاي الأخضر والأسود. وأشارت مراجعة بحثية نُشرت عام 2024 إلى أن تناول جرعات تتراوح بين 200 و400 ملليغرام قد يساعد في تخفيف أعراض القلق، مع استمرار الحاجة إلى أبحاث إضافية.
وقال اختصاصي الأعصاب وطب النوم فواد ميان إن دراسات مضبوطة أظهرت تحسناً في التركيز والانتباه عند الجمع بين الكافيين و«إل-ثيانين»، في حين تشير بعض النتائج إلى احتمال تخفيف الصداع وارتفاع ضغط الدم المرتبطين بالكافيين. لكن ذلك لا يثبت أن المكمل يمنع القلق الناتج من القهوة لدى الجميع.
تجربة شخصية وحدود التأثير
ذكرت ماندريوتا أنها لاحظت، خلال أربعة أشهر، تراجع القلق والارتجاف وتحسّن النوم بعد إضافة 200 ملليغرام إلى قهوتها الصباحية. وتبقى هذه تجربة فردية لا تكفي لتعميم النتائج.
وأوضح ميان أن المكمل لا يسرّع تخلّص الجسم من الكافيين؛ لذا يظل توقيت شرب القهوة مؤثراً في النوم.
متى تلزم الاستشارة؟
يُنصح باستشارة مختص قبل استخدام المكمل، خصوصاً للحوامل والمرضعات ومن يتلقون علاجاً للسرطان أو يتناولون أدوية الضغط والمهدئات. ويظل تقليل الكافيين أبسط خطوة لتخفيف القلق المرتبط به.