في عالم يحتفي بالإنجازات والإنتاجية، قد يكون من الصعب ألا تشعر بالذنب لمجرد أنك لا تفعل شيئاً. لكن الحقيقة أن الراحة يمكن أن تكون في حد ذاتها نشاطاً مثمراً؛ إذ تساعد على الوقاية من الاحتراق النفسي وتعزز الرفاه العام، وفقاً لموقع «فيري ويل مايند».

وإذا كنت من الأشخاص الذين يسعون باستمرار إلى تحقيق إنجازات كبيرة، فقد تحتاج إلى وقت طويل لتتعلم كيفية تجاوز الشعور بالذنب المرتبط بـ«عدم الإنتاجية»، وتبنّي قناعات أكثر توازناً وصحة بشأن العمل والراحة.

1. أعد تعريف الراحة بوصفها «استشفاءً مثمراً»

قد تنظر إلى ممارسات العناية بالذات، مثل تخصيص يوم إجازة للقراءة، أو تدوين يومياتك، أو التنزه، أو إعداد وجبة مغذية لنفسك، على أنها شكل من أشكال «الكسل».

لكن الحقيقة أن الراحة نشاط مثمر؛ فهي تمنحنا فرصة للتعافي بعد أسبوع عمل شاق، وتحمينا من الوقوع في «فخ الإنتاجية»، وهي حلقة مفرغة توهمنا بأن علينا الاستمرار في الإنجاز من دون توقف، وغالباً ما يكون ذلك على حساب رفاهنا الشخصي.

وتقول صوفي إلكينز، الأخصائية الاجتماعية السريرية المعتمدة: «هذا طريق مؤكد نحو الاحتراق النفسي، الذي يؤثر في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات والصحة النفسية والجسدية، بل وحتى الأداء المهني نفسه».

وتضيف إلكينز: «تماماً كما لا نتوقع من هواتفنا إجراء مكالمة عندما تكون بطارياتها فارغة، لا يمكننا أن نتوقع من أنفسنا تقديم أفضل ما لدينا عندما تكون طاقتنا قد استُنزفت تماماً».

وفي الواقع، تشير الأبحاث إلى وجود ارتباط بين الاحتراق العاطفي وزيادة فقدان الإنتاجية. وباختصار، فإن الراحة ليست مجرد نشاط مثمر، بل استثمار ضروري في رفاهنا وقدرتنا على الأداء الجيد في العمل.

وتوضح إميلي سوتيرياديس، المعالجة الزوجية والأسرية المرخّصة، أن إعادة تعريف الراحة بوصفها «استشفاءً مثمراً» تساعدنا على التخلص من الاعتقاد بأن العناية بالذات ليست سوى مضيعة للوقت.

2. أعد تعريف الإنتاجية بما يتجاوز حجم الإنجازات

غالباً ما نقيس إنتاجيتنا بحجم ما نحققه من نتائج ملموسة. لكن ماذا لو أعدنا تعريف الإنتاجية بحيث لا تقتصر على إنجاز مهام العمل أو الدراسة، بل تشمل أيضاً الأنشطة التي تجدد طاقتنا الشخصية وتساعدنا على استعادة نشاطنا الداخلي؟

تقول أليزا شابيرو، الأخصائية الاجتماعية السريرية المرخّصة (LCSW)، إن الإنتاجية قد تعني إعطاء الأولوية للعلاقات والجوانب الحياتية التي لا ترتبط بالعمل، أو التمهّل قليلاً لقضاء بعض الوقت مع أنفسنا، أو ممارسة اليقظة الذهنية.

بعبارة أخرى، فإن الأمر يتعلق، وفقاً لشابيرو، بـ«تفضيل لحظات الوجود، أي مجرد الكينونة، على حالة الفعل المستمرة».

كما أن تخصيص وقت لأنشطة خارج نطاق العمل قد يساعدنا على أداء مهامنا المهنية بصورة أفضل؛ إذ تسهم الصحة النفسية الجيدة والشعور بالترابط الاجتماعي مع الآخرين إسهاماً كبيراً في تعزيز إنتاجيتنا في العمل.

وفي المقابل، يرتبط العزل الاجتماعي وأعراض الاكتئاب بتراجع الإنتاجية.

3. افصل قيمتك الذاتية عن عملك

تشير شابيرو إلى أنه في مجتمع نشأ أفراده على الاعتقاد بأن قيمتهم ترتبط ارتباطاً مباشراً بحجم إنتاجهم، ومدى اجتهادهم في العمل، وعدد الإنجازات التي يحققونها، ليس من المستغرب أن يشعر الإنسان بالذنب عندما لا يكون منشغلاً بعمل ما.

فكثير من الناس يشعرون بنوع من الخزي أو الذنب عندما يتوقفون عن الإنتاج، بل قد ينظر بعضهم سراً نظرة دونية إلى أشخاص يعتقدون أنهم لا يقدمون إسهاماً للمجتمع، مثل المشردين أو العاطلين عن العمل.

لكن ربط قيمتك الذاتية بمسمّاك الوظيفي أو بنتائج عملك يضعك في موقف محفوف بالمخاطر؛ فقد تشعر بنشوة كبيرة عندما تتفوق على أقرانك وتتلقى الثناء على اجتهادك، لكن شعورك بقيمتك قد يتراجع عندما ينخفض مستوى أدائك أو يتجاهلك زملاؤك.

وتوضح سوتيرياديس أن «الشعور بالذنب عند عدم القيام بأي عمل ينبع من معتقدات راسخة بأن علينا أن نستحق قيمتنا من خلال ما ننتجه».

وتضيف أن هذا ما يُعرف بـ«القيمة الذاتية المشروطة»، وهي الحالة التي لا تشعر فيها بقيمتك إلا إذا تحقق شرط معين.

فعلى سبيل المثال، قد لا تشعر بأنك شخص ذو قيمة إلا إذا حصلت على ترقية بعد تولّيك مهام تتجاوز نطاق وظيفتك، أو إذا أُسندت إليك مسؤولية قيادة مشروع كبير في العمل.

لكن تقدير الذات لا ينبغي أن يكون مشروطاً بالإنجازات؛ إذ تؤكد إلكينز قائلة: «نحن نستحق الوجود لمجرد كوننا بشراً، ولمجرد أننا هنا».