ماذا تفعل مع مديرك المغرور؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343058-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%9F
اجعل شعارك «استمع وتعلّم» عندما تعمل تحت إدارة مدير ذكي ومغرور (بيكساباي)
غالباً ما يتسم المديرون الذين يحبون التباهي بالغرور والتعالي؛ فهم يسعون دائماً لإبهارك، وبدلاً من الاستماع إليك أو التفاعل معك، قد يقابلونك بالتجاهل أو الازدراء.
يتصرف هؤلاء المديرون بأسلوب متعجرف وفوقي؛ وبما أنهم حققوا نجاحات كبيرة، فإنهم يضعون أنفسهم في مصاف النخبة من أصحاب النفوذ والسلطة. وغالباً ما يثير هؤلاء المديرون، بسلوكهم المنفّر، استياءك واستياء زملائك في العمل، وفق ما ذكر تقرير لموقع «psychologytoday».
ما يدور في ذهنك
حسناً، هو ذكي، وربما يحق له أن يكون مغروراً. وهو بالفعل يتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة. لكن لماذا يحاول دائماً إشعاري بأنني غبي؟ إنه يتلاعب بي ليوقعني في فخ تقديم إجابات غير مناسبة أو غير كافية.
ينتابني شعور بأنه يتلاعب بنا جميعاً فقط لإشباع غروره الذي لا يرتوي. يفضل معظم الناس الابتعاد عنه، لكنني أرغب حقاً في التعلم منه لأتمكن من الارتقاء في السلم الوظيفي داخل المؤسسة.
ما يدور في ذهن مديرك
يتمتع أعضاء فريقي بإمكانات هائلة؛ وإلا لما اخترت كلاً منهم بنفسي. عليهم أن يدركوا حجم فرصة النمو التي أتيحها لهم من خلال العمل معي. لا أريد أي مفاجآت من جانبهم قد تضعني في موقف محرج، وقليل من الترهيب كفيل بمنع حدوث ذلك.
عليهم أن يستحقوا ثقتي. وإذا كانوا بالفعل يتمتعون بالذكاء الذي أظنه، فسننجز معاً عملاً متميزاً.
استراتيجية التعامل المفيدة
ركز على هدفك؛ فأنت تطمح للنجاح داخل المؤسسة. لديك فرصة لتتعلم من هذا «الخبير» ما ينبغي فعله وما يجب تجنبه. تمسك بموقفك عندما يستدعي الأمر ذلك، لكن احرص في الوقت ذاته على ضبط غرورك الشخصي.
راقب بهدوء. تنبع ثقتك بنفسك من إدراكك لنقاط قوتك، ومن عملك المستمر على تطوير الجوانب التي ترغب في تحسينها. أنت وحدك من يقرر ما إذا كنت ستسمح للأفكار الإيجابية أو السلبية بالسيطرة على ذهنك؛ فلا أحد يستطيع إشعارك بالغباء ما لم تسمح أنت بذلك. لذا، تجنب الدخول في منافسة تباهٍ مع شخص مغرور، لا سيما إذا كان مكتبه يزدان بالجوائز التي تغطي كل شبر من جدرانه.
استحق ثقة مديرك، وأثبت جدارتك من خلال أدائك المتميز. تعلم الأسلوب الذي يفضله مديرك في إنجاز المهام وتقديم تقارير حول سير العمل. أخبره إذا كنت تتوقع حدوث مشكلات في المستقبل، لكن لا تملِ عليه كيفية حلها ما لم يطلب منك تقديم اقتراحات.
أسلوب الحوار الاستراتيجي
ينصح الخبراء باتباع تلك الأمثلة في التعامل مع مديرك؛ كأن تقول: «بناءً على الأهداف التي اتفقنا عليها، أعددتُ جدولاً يوضح الغايات المرتبطة بكل هدف، والأشخاص الذين نحتاج للتواصل معهم، والأساليب المختلفة التي سنعتمدها. ما رأيك في هذا؟ لقد شاركتُ الملف معك ليسهل علينا الرجوع إليه في أي وقت».
أو: «يا مدير، ربما يجدر بك إلقاء نظرة على هذه الأرقام؛ فقد يظهر نمط معين قد يسبب بعض الصعوبات عند البدء في تطبيق الطريقة الجديدة...».
اجعل شعارك «استمع وتعلّم» عندما تعمل تحت إدارة مدير ذكي ومغرور في آنٍ واحد. لست مضطراً للانحناء أمام هذا «العملاق الفكري»، لكن ابقَ منفتحاً ومستعداً لاتباع توجيهاته. استفد من الجوانب الإيجابية، ودوّن ملاحظات حول الكيفية التي ستتصرف بها بشكل مختلف إذا وجدت نفسك يوماً في مكانه.
بعض الاستراتيجيات الغذائية والعملية التي تحافظ على مستويات الطاقة واليقظة الذهنية.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
ماذا تفعل مع مديرك المغرور؟https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343058-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%9F
اجعل شعارك «استمع وتعلّم» عندما تعمل تحت إدارة مدير ذكي ومغرور (بيكساباي)
غالباً ما يتسم المديرون الذين يحبون التباهي بالغرور والتعالي؛ فهم يسعون دائماً لإبهارك، وبدلاً من الاستماع إليك أو التفاعل معك، قد يقابلونك بالتجاهل أو الازدراء.
يتصرف هؤلاء المديرون بأسلوب متعجرف وفوقي؛ وبما أنهم حققوا نجاحات كبيرة، فإنهم يضعون أنفسهم في مصاف النخبة من أصحاب النفوذ والسلطة. وغالباً ما يثير هؤلاء المديرون، بسلوكهم المنفّر، استياءك واستياء زملائك في العمل، وفق ما ذكر تقرير لموقع «psychologytoday».
ما يدور في ذهنك
حسناً، هو ذكي، وربما يحق له أن يكون مغروراً. وهو بالفعل يتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات صعبة. لكن لماذا يحاول دائماً إشعاري بأنني غبي؟ إنه يتلاعب بي ليوقعني في فخ تقديم إجابات غير مناسبة أو غير كافية.
ينتابني شعور بأنه يتلاعب بنا جميعاً فقط لإشباع غروره الذي لا يرتوي. يفضل معظم الناس الابتعاد عنه، لكنني أرغب حقاً في التعلم منه لأتمكن من الارتقاء في السلم الوظيفي داخل المؤسسة.
ما يدور في ذهن مديرك
يتمتع أعضاء فريقي بإمكانات هائلة؛ وإلا لما اخترت كلاً منهم بنفسي. عليهم أن يدركوا حجم فرصة النمو التي أتيحها لهم من خلال العمل معي. لا أريد أي مفاجآت من جانبهم قد تضعني في موقف محرج، وقليل من الترهيب كفيل بمنع حدوث ذلك.
عليهم أن يستحقوا ثقتي. وإذا كانوا بالفعل يتمتعون بالذكاء الذي أظنه، فسننجز معاً عملاً متميزاً.
استراتيجية التعامل المفيدة
ركز على هدفك؛ فأنت تطمح للنجاح داخل المؤسسة. لديك فرصة لتتعلم من هذا «الخبير» ما ينبغي فعله وما يجب تجنبه. تمسك بموقفك عندما يستدعي الأمر ذلك، لكن احرص في الوقت ذاته على ضبط غرورك الشخصي.
راقب بهدوء. تنبع ثقتك بنفسك من إدراكك لنقاط قوتك، ومن عملك المستمر على تطوير الجوانب التي ترغب في تحسينها. أنت وحدك من يقرر ما إذا كنت ستسمح للأفكار الإيجابية أو السلبية بالسيطرة على ذهنك؛ فلا أحد يستطيع إشعارك بالغباء ما لم تسمح أنت بذلك. لذا، تجنب الدخول في منافسة تباهٍ مع شخص مغرور، لا سيما إذا كان مكتبه يزدان بالجوائز التي تغطي كل شبر من جدرانه.
استحق ثقة مديرك، وأثبت جدارتك من خلال أدائك المتميز. تعلم الأسلوب الذي يفضله مديرك في إنجاز المهام وتقديم تقارير حول سير العمل. أخبره إذا كنت تتوقع حدوث مشكلات في المستقبل، لكن لا تملِ عليه كيفية حلها ما لم يطلب منك تقديم اقتراحات.
أسلوب الحوار الاستراتيجي
ينصح الخبراء باتباع تلك الأمثلة في التعامل مع مديرك؛ كأن تقول: «بناءً على الأهداف التي اتفقنا عليها، أعددتُ جدولاً يوضح الغايات المرتبطة بكل هدف، والأشخاص الذين نحتاج للتواصل معهم، والأساليب المختلفة التي سنعتمدها. ما رأيك في هذا؟ لقد شاركتُ الملف معك ليسهل علينا الرجوع إليه في أي وقت».
أو: «يا مدير، ربما يجدر بك إلقاء نظرة على هذه الأرقام؛ فقد يظهر نمط معين قد يسبب بعض الصعوبات عند البدء في تطبيق الطريقة الجديدة...».
اجعل شعارك «استمع وتعلّم» عندما تعمل تحت إدارة مدير ذكي ومغرور في آنٍ واحد. لست مضطراً للانحناء أمام هذا «العملاق الفكري»، لكن ابقَ منفتحاً ومستعداً لاتباع توجيهاته. استفد من الجوانب الإيجابية، ودوّن ملاحظات حول الكيفية التي ستتصرف بها بشكل مختلف إذا وجدت نفسك يوماً في مكانه.
أزمة منتصف العمر عند الرجال... من «جهْلة الأربعين» إلى زمن الوعيhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5343013-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%92%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A
أزمة منتصف العمر عند الرجال... من «جهْلة الأربعين» إلى زمن الوعي
فرض الوعي النفسي تغييراً في النظرة إلى أزمة منتصف العمر لدى الرجال (بكسلز)
في زمنٍ قريبٍ مضى، كان يُقال عن الرجل الذي بدأ يحتفي بالحياة في سنِّ متأخّرة، إنه دخل مرحلة «جهْلة الأربعين». كان يُتَّهَم بالأنانيّة وقلّة المسؤولية، ويُحكى عنه بأَلسِنة التنمّر إذا ما تأنّقَ وخرج مع أصدقائه في سيارته الرياضية الجديدة، أو إذا صار يعتني بهِندامه رغم المَشيب الذي بدأ يغزو رأسَه. أما الرجل الذي كان يقيم علاقة عاطفية مع امرأة تصغره سناً، فكانت له الحصّة الكبرى من السِّهام.
لم يكن الوعي النفسي قد بلغ التقبّل الذي بلغه حالياً، كي يستوعب المجتمع أنّ خلف سلوكيّات بعض الرجال بعد سنّ الـ40 أكثر من «جهلة» وأعمق من مراهَقة مستجدّة.
ما أزمة منتصف العمر؟
وفق التعريف العلمي، «جهلة الأربعين» ليست سوى أزمة منتصف العمر التي تَسري على البشر جميعاً، رجالاً ونساءً، ممّن تتراوح أعمارهم بين الـ40 والـ50. يختبر خلالها الرجل تحوّلاتٍ جسديّة ونفسيّة، ويبدأ طرحَ أسئلة وجوديّة وتقييمَ قراراته السابقة. يكتشف أنه أمضى النصف الأول من حياته وهو يلبّي طموحات عائلته وينفّذ ما رسمَ له المجتمع متناسياً رغباته الخاصة، فيَحدُث أن يثور على ذلك وإن متأخّراً.
إذا كان قليلٌ من الدهون حول البطن وبعضُ الشَعر الأبيض وارتفاعٌ طفيف في الكوليسترول وبدء تضاؤل الكتلة العضليّة هي مؤشّرات بلوغ منتصف العمر، فتبقى تلك العوامل بمثابة القشرة الخارجيّة للأزمة. يوضح الباحث والخبير في القضايا الجندريّة جورجيو الشدياق، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أنّ «أزمة منتصف العمر وجوديّة أكثر منها بيولوجيّة، إذ يبدأ الرجل بالتساؤل ما إذا كان سعيداً في حياته أم لا، وبتقييم الخيارات التي اتخذها وتلك التي يريدها فعلاً وليس ما فُرض عليه».
كيف يعيش الرجل أزمة منتصف العمر؟
بين الوعي المستجدّ إلى أنّ القسم الأكبر من العمر قد مضى، وبين المسؤوليات العائلية والوظيفيّة، كلٌ يعيش أزمة منتصف العمر وفق ظروفه. ومنهم في المقابل مَن لا يختبرها على الإطلاق، إمّا لأنّ نُضجَه النفسيّ يَقيه الاهتزازات الوجوديّة، أو لأنّه في حالةٍ من المُراهقةِ الدائمة مهما بلغ عمرُه.
«غالباً ما تبدأ هذه الأزمة عندما يشعر الرجل بأنَّ إيقاع حياته صار أبطأ وخالياً من الشغف والطموح»، يقول الشدياق. أما هذا الإيقاع البطيء فمرَدُّه إلى أنَّ الروتين قد غلب، أكان في الوظيفة أو الحياة العائلية والاجتماعية ما عاد هناك كثير لإنجازه. «هذا الاستقرار النسبي ونظام الحياة الرتيب يدفع بالرجل إلى طرح الأسئلة حول القرارات التي اتّخذها في المهنة والزواج والحياة عموماً. ثم يبدأ التفكير بنفسه وبالخيارات التي يريدها وليس تلك التي فُرضت عليه».
كيف تختلف أزمة منتصف العمر من رجل لآخر؟
تشمل الأزمة كذلك، وفق الشدياق، الإدراك أنّ «الشباب لن يعود، وأنّ الوقت المتبقّي قبل بلوغ سنّ التقاعد بات أقصر». إذا كانوا يستمتعون باستقرارٍ مادّي، يعمد بعض الرجال في هذه الحالة إلى التصرّف بمواردِهم إرضاءً لأنفسهم؛ كالسفَر والاهتمام بمظهرهم وابتياع أغراض لطالما أرادوا اقتناءها. «أما بعض مَن لم تتوفّر لديهم الموارد فيخافون أكثر من مرور الوقت، وتكون ردّة فعلهم أعنَف في البحث عن السعادة الآنيّة».
في المقابل، يختبر بعض الرجال الوجه السلبي لأزمة منتصف العمر، فيذهبون إلى درجة الابتعاد عن الأصدقاء وأفراد العائلة والزوجة، والانغلاق في عزلةٍ هروباً من توقّعات المجتمع منهم، خصوصاً إذا كان مجتمعُهم ذكورياً لا يُتيح للرجل التعبير عمَّا يثير حزنه وقلقَه. منهم مَن يذهب أبعد من ذلك، فيتّخذ قراراتٍ متسرّعة وجذريّة كالطلاق أو الاستقالة من العمل، أو ربما يلجأ إلى تصرّفاتٍ مراهِقة ظناً منه أنها تُعيد إليه سنوات الشباب.
لماذا تبدّلت النظرة إلى أزمة منتصف العمر؟
ما زالت أسباب أزمة منتصف العمر كما هي منذ 50 سنة وأكثر. إلّا أنّ ما تَبدَّلت هي النظرة المجتمعيّة إليها، والأحكام التي تُطلق على الرجال الذين يمرّون بها.
أولاً، تغيّرت الصورة النمطيّة لبطَل «جهلة الأربعين»، فهو ما عاد ذاك الرجل الذي يرتدي قميصاً مفتوحاً عند الصدر وتتدلّى من عنقه القلائد الذهبية الضخمة، ولا هو ذلك الراكب سيارة رياضية مكشوفة وإلى جانبه فتاة جميلة.
الأربعيني أو الخمسيني الذي يختبر أزمة منتصف العمر هو رجلٌ اعتياديّ على مستوى الشكل، وقد يتّخذ لنفسه هواياتٍ هادئة كالخياطة أو اليوغا مثلاً للتنفيس في هذه المرحلة الحسّاسة من عمره. أما ما يدور في رأسه من تساؤلات وتحولات فبات مشروعاً ومقبولاً، بفعل الوعي النفسي والمجتمعي الذي بلغه البشر في عصرنا هذا.
في هذا الإطار، يشرح الشدياق أنّه «قبل 30 سنة، كانت الصورة النمطيّة الخاصة بالرجل والدور الجَندري المُناط بالذكور صلبة وجامدة. أي أنه كان من الصعب على الرجل أن يقيّمَ حياته خارج إطار النجاح المهني والعائلي، كما كان عليه الحفاظ على صورة الإنسان القوي الذي لا ينكسر». أما نفسياً، فكان من الصعب عليه التعبير عمَّا في داخله من قلق. لذلك كانت ردّة فعله تأتي صادمة شكلاً ومضموناً ما دفع بالمجتمعات، في الماضي القريب، إلى تسميتها «جهلة الأربعين».
أما اليوم، يتابع الشدياق، فقد «كبر الوعي إلى الأدوار الجندريّة وتراجعت الصور النمطيّة المرتبطة بالرجل، ما يساعده على التعامل مع أزمة منتصف العمر بسلاسة أكثر».
من العوامل التي ساعدت كذلك على تغيير النظرة إلى أزمة منتصف العمر لدى الرجل، أنه والمرأة باتا متساويَين أكثر في تأمين الحاجات الأساسية للعائلة. كما أنّ الذكوريّة التي كانت طافحة في زمنٍ غير بعيد تراجعت، بدليل أنّه ما عاد مُستغرَباً مثلاً أن يتولّى الرجل الأعمال المنزليّة لمساعدة زوجته.
يبقى العامل الأهمّ أنّ «الرجل صار يعبِّر براحة أكبر عن القلق الذي يراوده، أكان للقريبين منه أم في جلسات العلاج النفسي، وهذا يخفف من الضغوط التي تتسبّب بها أزمة منتصف العمر»، وفق الشدياق.
نصائح لعبور أزمة منتصف العمر
أولى النصائح التي يقدّمها الشدياق للرجال الذين يختبرون أزمة منتصف العمر، هي ألّا يخجلوا من التعبير عن قلقهم ومخاوفهم وتعبهم للمحيطين بهم أو لمعالجٍ نفسي، حتى وإن كان المجتمع حولهم يعارض ذلك. ويلفت خبير القضايا الجندريّة إلى أهمية استيعاب الضعف البشري، على قاعدة أنه «ليس حكراً على الأطفال والنساء فحسب، بل هو حق مشروع للرجال».
أما على المستوى الصحي، فمن المفيد للرجل بين مطلع الـ40 ونهاية الـ50 أن يعتمد نظاماً غذائياً صحياً، وأن ينظم نومه، وأن يمارس الرياضة وهواية تساعده على التخفيف من القلق.
مركز أبحاث: الإسلام سيصبح قريباً الدين الأكبر في العالم https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342987-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%C2%A0
مركز أبحاث: الإسلام سيصبح قريباً الدين الأكبر في العالم
مسلمون يؤدون الصلاة حول الكعبة المشرفة (أ.ب)
توقع مركز «بيو» للأبحاث، أمس الأربعاء، أن يتفوق الإسلام على المسيحية ليصبح الدين الأكبر في العالم بحلول منتصف العقد المقبل، بدعم من تجاوز معدل مواليد المسلمين عدد مواليد أتباع أي ديانة أخرى.
وأشارت دراسة لمركز «بيو» إلى أنه على الرغم من احتفاظ المسيحية بمكانتها كأكبر ديانة في العالم لقرون، فإن أعداد المسلمين تشهد نموا أسرع بكثير، مع توقعات بأن يصل عددهم إلى 2.57 مليار نسمة بحلول عام 2035 مقابل 2.52 مليار مسيحي في العام ذاته.
وذكر المركز أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيبلغ عدد المسلمين بحلول عام 2070 نحو 3.6 مليار نسمة، متجاوزا بذلك عدد المسيحيين الذي سيصل إلى ثلاثة مليارات نسمة. وبذلك، سيشكل المسلمون النسبة الأكبر من سكان العالم، إذ ستصل نسبتهم إلى 37 في المائة ارتفاعا من 26 في المائة في عام 2020. وفي المقابل، من المتوقع أن تظل نسبة المسيحيين ثابتة عند نحو 29 في المائة، مما يجعل المسيحية في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الأتباع.
وعزت الدراسة هذا التحول في معظمه إلى ارتفاع معدلات الخصوبة في العالم الإسلامي، إذ يبلغ المتوسط 3.1 طفل لكل امرأة مسلمة، مقابل 2.5 طفل لكل امرأة مسيحية خلال الفترة ما بين 2020 و2025.
أما بالنسبة لبقية الفئات الدينية مجتمعة، فقد بلغ متوسط معدل المواليد في تلك الفترة 1.6 طفل لكل امرأة، وهو معدل يقل عن الحد الأدنى البالغ 2.1 طفل الذي يُعتبر ضروريا لضمان إحلال الأجيال لنفسها.
وذكر مركز «بيو»، وهو مركز أبحاث مستقل مقره واشنطن، أنه في حين يظل النمو السكاني الطبيعي (أي تفوق عدد المواليد على عدد الوفيات) العامل الأكبر في تغيير التركيبة السكانية للمسلمين والمسيحيين، فإن التحول من دين إلى آخر سيلعب أيضا دورا في هذا التغيير.
تغيير الدين
استنادا إلى الاتجاهات السابقة، ووفقا لمركز «بيو»، سيخسر كل من الإسلام والمسيحية عددا من أتباعهما بسبب التحول من دين لآخر أكبر مما سيكسبانه، لكن من المتوقع أن يخسر المسلمون عددا أقل بكثير يصل إلى ثمانية ملايين بين عامي 2020 و2070، مقابل 105 ملايين للمسيحيين.
ومن المتوقع أن يزيد إجمالي عدد سكان العالم بنسبة 29 في المائة بين عامي 2020 و2070، مع توقع أن يكون الإسلام والمسيحية هما المجموعتان الدينيتان الوحيدتان اللتان ستواكبان معدل النمو هذا أو تتجاوزانه، بنمو بنسبة 80 في المائة و30 في المائة على التوالي.
وسيزيد عدد الهندوس من حيث الأرقام المطلقة، لكن من المتوقع أن تنخفض نسبتهم المئوية من سكان العالم (13.6 في المائة في عام 2070)، مع توقع أن يتبع اليهود نمطا مشابها (0.17 في المائة في عام 2070). أما البوذيون، فمن المتوقع أن ينخفض عددهم ونسبتهم المئوية من سكان العالم (2.5 في المائة في عام 2070).
الديانات الأصغر والملحدون
وفقا لمركز «بيو»، من المتوقع أن تشهد الديانات الأخرى مجتمعة، بما في ذلك البهائيون والداويون والجاينيون والسيخ وأتباع مختلف الديانات المحلية، ارتفاعا طفيفا في أعداد الأتباع، في حين ستنخفض نسبتها الإجمالية إلى أقل من اثنين في المائة من مجموع سكان العالم بحلول عام 2070.
علاوة على ذلك، توقعت الدراسة أن الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي دين، وهي فئة تشمل أولئك الذين يُعرَفون بأنهم ملحدون أو لاأدريون، ستنخفض نسبتهم من إجمالي سكان العالم بشكل حاد، من 24 في المائة في عام 2020 إلى 17 في المائة في 2070.
كما أن التوزيع الجغرافي للأديان سيشهد تغييرا جذريا.
فبحلول عام 2070، على سبيل المثال، ستكون المسيحية أكبر ديانة في الولايات المتحدة، لكنها لن تكون الديانة التي يعتنقها الغالبية. وستتجاوز جمهورية الكونغو الديمقراطية الولايات المتحدة بوصفها البلد الذي يضم أكبر تجمع للمسيحيين.