استعِد في ذهنك أكثر الخطابات أو العروض التقديمية التي ألهمتك وتركت أثراً في ذاكرتك؛ فمن المرجح أنها لم تُلقَ بنبرة صوتية رتيبة وموحّدة، حسب مات أبراهامز.

ويقول أبراهامز، المحاضر في التواصل الاستراتيجي بجامعة ستانفورد ومقدّم بودكاست «Think Fast, Talk Smart» (فكّر بسرعة، وتحدّث بذكاء): «لقد صُمّم العقل البشري ليرصد الأشياء الجديدة وغير المألوفة ويركّز عليها؛ لذا، فإن أي شيء يظل على حاله، كالصوت الرتيب أو الإيقاع الثابت، لا يحظى بقدر كبير من اهتمامنا».

وفي الواقع، غالباً ما يتمتع القادة الناجحون بقدرة كبيرة على كسب تأييد الجمهور؛ إذ تُظهِر الأبحاث أن قوة الإقناع لا تتوقف على مضمون ما تقوله فحسب، بل تشمل أيضاً الطريقة التي تعبّر بها عنه.

وقد اكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة هذا الأسبوع، مع تولّي كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، في أحد أبرز المناصب القيادية التي تحظى بمتابعة دقيقة في أوساط الشركات الأميركية.

وخلال ظهورها هذا الأسبوع، بما في ذلك مشاركتها في مكالمة إعلان النتائج المالية الفصلية لشركة «إنفيديا»، ومقابلتها مع جيم كريمر، مقدّم برنامج «Mad Money» على شبكة «سي إن بي سي»، ناقشت كريس أداء الشركة، كما توجّهت إلى الموظفين والمستثمرين في مرحلة تشهد اضطرابات على مستوى القيادة، عقب الاستقالة البارزة لجنسن هوانغ، أحد مؤسسي «إنفيديا»، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأثار أسلوب كريس في التواصل اهتماماً، بل وانتقادات في بعض الأوساط؛ إذ وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» طريقتها في التحدّث أمام الجمهور، يوم الأربعاء، بأنها «بطيئة وثابتة وتكاد تكون رتيبة».

ومع ذلك، لا يعني هذا الوصف بالضرورة أن أسلوبها غير فعّال، لكنه يسلّط الضوء على تحدٍّ أوسع يواجه القادة عندما يُطلب منهم تقديم المعلومات، وبث الطمأنينة، وإقناع مجموعات كبيرة من الناس في الوقت نفسه.

ويؤكد أبراهامز أن بإمكان أي شخص تعزيز قدرته على إقناع الآخرين وكسب تأييدهم من خلال تطوير أسلوب جذاب في التحدّث. فبينما يتمتع بعض الأشخاص بموهبة فطرية في التعبير وجذب الانتباه، يحتاج آخرون إلى الوقت والممارسة لاكتساب هذه المهارة.

ويقترح أبراهامز استراتيجية من ثلاث خطوات لمن يرغب في تعلّم التحدّث بطريقة أكثر إقناعاً، تقوم على «التكرار، والتأمل، وتلقّي الملاحظات».

3 خطوات للتأثير في الآخرين باستخدام صوتك: التكرار والتأمل والتغذية الراجعة

يقدّم أبراهامز نصيحة بسيطة لمن يريد أن يصبح متحدثاً أكثر قدرة على جذب الانتباه، قائلاً: «عند استخدام كلمات تحمل طابعاً عاطفياً، اجعل نبرة صوتك تعكس ذلك الشعور».

ويقصد بذلك التشديد على كلمات مثل «مثير» و«ضخم» و«تحدٍّ» وما شابهها. فإذا كنت تميل إلى التحدّث بنبرة رتيبة وموحّدة، فإن التركيز على الكلمات المشحونة بالعاطفة قد يساعدك في تنويع نبرة صوتك وأسلوب إلقائك، بما يحافظ على انتباه الجمهور.

لكن أبراهامز يحذّر من المبالغة؛ إذ ينفر الناس عادة ممن يبدون غير صادقين أو متصنّعين. ولذلك؛ ينصح بعدم تغيير الصوت بالكامل، والاكتفاء بإضفاء بعض التنوع على نبراته ومستوى ارتفاعه.

ويوضح أن اكتساب هذه المهارة، مع الحفاظ على أسلوب طبيعي وعفوي، يتطلب قدراً كبيراً من التدريب.

ويقول أبراهامز: «صوتك أشبه بالعضلة؛ يمكنك تدريبه وتنميته وتقويته، تماماً كما تذهب إلى النادي الرياضي لرفع الأثقال».

1. التكرار: درّب صوتك على التنوع

تبدأ مرحلة «التكرار» بقراءة نص بصوت عالٍ، وهي ممارسة ينصح بها أبراهامز لتجنّب الانشغال المفرط بالتفكير في صياغة الكلام.

وكما ترفع أوزاناً ثقيلة لتصبح أقوى جسدياً، يقترح أبراهامز قراءة نصوص تتضمن تعبيرات قوية ومُبالغاً فيها؛ لأن ذلك يساعدك في الخروج من منطقة راحتك، والتدرّب على التحدّث بحيوية وأسلوب يجذب الانتباه.

ولهذا السبب؛ يطلب من طلابه في جامعة ستانفورد قراءة كتب «دكتور سوس» (Dr. Seuss)؛ لما تتضمنه من كلمات مرحة وقوافٍ إيقاعية تضفي على الأداء طابعاً حيوياً وتلقائياً.

2. التأمل: راجع أداءك واستمع إلى صوتك

وينصح أبراهامز أيضاً بتسجيل نفسك أثناء القراءة؛ حتى تتمكن من الاستماع إلى أدائك ومشاهدته لاحقاً.

ويمكنك الاستفادة من التسجيل في التأمل في نقاط القوة والضعف في طريقة إلقائك، ثم توظيف ما تتوصل إليه من ملاحظات لتحسين أدائك في المرة التالية.

ويؤكد أنه إذا بدت قراءتك لإحدى الجمل غير طبيعية، أو باهتة، أو حتى متسرعة، فعليك مواصلة المحاولة وتكرارها حتى تصل إلى النتيجة التي ترضيك.

ويضيف أن القادة غالباً ما يُطلب منهم إلقاء خطابات مطوّلة أو التحدّث لفترات طويلة خلال المقابلات والندوات؛ ولذلك من المهم تطوير قدرة صوتية قوية. ويقول: «علينا أن نضبط أداءنا».

3. التغذية الراجعة: استفد من ملاحظات الآخرين

وإلى جانب مراجعة أدائك بنفسك، يمكنك عرض التسجيل على أشخاص تثق بآرائهم؛ للحصول على ملاحظاتهم بشأن طريقة تحدّثك وإلقائك.

ويشير أبراهامز إلى أنه يطلب من طلاب الدراسات العليا في جامعة ستانفورد مراجعة تسجيلاتهم بثلاث طرق مختلفة:

- من دون صوت: للتركيز على حضورهم الجسدي ولغة أجسادهم.

- بالصوت فقط: لتحليل أسلوبهم في الإلقاء ونبرة أصواتهم.

- بالصوت والصورة معاً: لمراجعة الأداء بصورة شاملة.

ويختتم أبراهامز قائلاً: «بهذه الطريقة، تدرّب عقلك على إدراك الكيفية التي ينبغي أن يبدو عليها صوتك».