عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
يوميات الشرق

بين الثقة بالنفس والإيغو فرق كبير... 5 علامات تكشف عمّا وراء التصرفات

هناك علامات تساعد على التمييز بين الثقة بالنفس الحقيقية و«الإيغو» (بكسلز)
هناك علامات تساعد على التمييز بين الثقة بالنفس الحقيقية و«الإيغو» (بكسلز)
TT
TT

بين الثقة بالنفس والإيغو فرق كبير... 5 علامات تكشف عمّا وراء التصرفات

هناك علامات تساعد على التمييز بين الثقة بالنفس الحقيقية و«الإيغو» (بكسلز)
هناك علامات تساعد على التمييز بين الثقة بالنفس الحقيقية و«الإيغو» (بكسلز)

قد تبدو الثقة بالنفس واضحة في طريقة حديث الشخص عن نجاحاته وإنجازاته، لكن التفاخر وحب الظهور لا يعنيان بالضرورة امتلاك تقدير صحي للذات. فالأشخاص الذين يتمتعون بالثقة بالنفس الحقيقية غالباً ما تكشف عنهم طريقة تعاملهم مع الآخرين أكثر مما تكشفه كلماتهم عن أنفسهم، من التعاطف والقدرة على الاعتذار إلى تقبل مشاعر الضعف والاعتراف بالأخطاء.

ويستعرض تقرير لشبكة «سي إن بي سي»، أبرز العلامات التي تساعد على التمييز بين الثقة بالنفس الحقيقية و«الإيغو» أو «الأنا».

علامتان تحذيريتان على الإيغو

غالباً ما نبحث عن المؤشرات الخاطئة. وفيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أن أَنا الشخص أكبر من تقديره الحقيقي لذاته:

1. يحب أن يكون محور الاهتمام

الثقة بالنفس لا تعني الهيمنة على الآخرين. فكثيراً ما يسعى بعض الأشخاص إلى أن يكونوا محور الاهتمام لأنهم يشعرون في أعماقهم بعدم الأمان، فيحاولون تعويض ذلك من خلال جذب انتباه من حولهم.

وهؤلاء ينظرون إلى التجمعات الاجتماعية باعتبارها فرصة لكسب إعجاب الآخرين والتأثير فيهم، بدلاً من اعتبارها فرصة للتواصل الحقيقي معهم.

2. يتصرف وكأنه أفضل منك

الأشخاص الذين يشعرون بعدم الأمان قد يمنحون احترامهم فقط لمن يرون أنهم ينتمون إلى المستوى الاجتماعي نفسه، بينما يسيئون معاملة من يعتقدون أنهم أدنى منهم.

ويُعد النظر إلى البشر باعتبارهم جزءاً من تسلسل هرمي علامة على انعدام الثقة بالنفس

5 علامات تكشف عن الشخص الذي يتمتع بالثقة بالنفس الحقيقية

من المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن امتلاك الوظيفة المناسبة أو الجسم المثالي أو العلاقة الناجحة أو السيارة أو المنزل المناسب هو ما يجعل الإنسان يشعر بالأمان.

وفي الواقع، خلص تحليل تلوي إلى أن النجاح الوظيفي لا يؤدي إلى تحسين تقدير الذات. كما وجد تحليل تلوي آخر أن فقدان الوزن لم يؤدِ إلى تعزيز تقدير الذات في خمس من أصل ست دراسات.

والتحليل التلوي هو أسلوب بحثي يجمع نتائج عدة دراسات علمية مستقلة تناولت السؤال أو الموضوع نفسه، ثم يحلل نتائجها إحصائياً للوصول إلى تقدير أكثر شمولاً ودقة للتأثير أو العلاقة المدروسة.

فقد يكون الشخص ثرياً أو جميلاً أو ناجحاً، ومع ذلك يشعر بعدم الأمان. وللتعرف على الشخص الذي يتمتع فعلاً بالثقة بالنفس، يمكن البحث عن العلامات التالية:

1. يراعي مشاعر الآخرين واحتياجاتهم

يرى الأشخاص الذين يتمتعون بالثقة بالنفس أنهم والآخرين يستحقون التقدير. وهم يبحثون عن مواقف تحقق مكاسب لجميع الأطراف، بدلاً من محاولة الانتصار على حساب شخص آخر.

كما أنهم يتعاطفون مع الآخرين ويأخذون احتياجات الجميع في الاعتبار.

فقد يمر أحدهم، على سبيل المثال، بفترة مزدحمة ولا يتمكن من حضور حفل عيد ميلاد صديق. وحتى إذا كان لديه سبب وجيه لعدم الحضور، فإنه سيحرص على الاعتراف بمشاعر صديقه المجروحة، وربما يرسل له هدية ليظهر له مدى اهتمامه.

2. يتمتع بقدرة على تنظيم مشاعره

لأن الأشخاص الذين يشعرون بالثقة بالنفس يتمتعون بصحة نفسية أفضل، فإنهم أقل عرضة للشعور بأن عواطفهم تطغى عليهم، أو للتصرف بانفعال تجاه الآخرين، أو الانسحاب منهم.

وبوجه عام، يعيش هؤلاء مزاجاً أكثر إيجابية، كما أن اتزانهم النفسي يساعد الآخرين على الشعور بالأمان معهم.

3. يعبر عن نفسه بصورة حقيقية وعفوية

يسأل الأشخاص الذين يتمتعون بالثقة بالنفس ذاتهم: «كيف أعبر عن شخصيتي؟» أكثر مما يسألون: «هل أنا جيد بما يكفي بالنسبة إلى الآخرين؟».

وهم يدركون أن الجميع لن يحبهم، ويعرفون أن ذلك أمر طبيعي. وبدلاً من تغيير أنفسهم لإرضاء الآخرين، يعطون الأولوية لقبولهم لذواتهم.

ولأنهم لا يسعون إلى مواكبة أحدث الصيحات لمجرد الانسجام مع الآخرين، غالباً ما يكون لديهم أسلوبهم وذوقهم الخاصان.

فقد يرتدي أحدهم عقداً من الأصداف البحرية، أو يضع حمّالات السروال، أو يقود سيارة حمراء بلون الكرز، إذا كان ذلك يعبر عن شخصيته ويشعره بأنه الخيار المناسب له.

4. يعترف عندما يكون مخطئاً

يستطيع الأشخاص الذين لديهم ثقة بالنفس ارتكاب خطأ من دون أن يشعروا بأنهم هم أنفسهم الخطأ.

ولأنهم لا يحمّلون عيوبهم قدراً كبيراً من الشعور بالعار، فإنهم يستطيعون الاعتراف بأوجه قصورهم وتحمل مسؤولية الطريقة التي يؤثرون بها في الآخرين.

وكلما كان الأشخاص أكثر صدقاً مع ذواتهم وأكثر أماناً من الناحية النفسية، أصبحوا أقل ميلاً إلى اتخاذ موقف دفاعي.

فهم لا يحاولون التخلص من شعورهم بعدم الارتياح من خلال إلقاء اللوم على الظروف أو على شخص آخر، ولا يقللون من حجم الأثر الذي تركته تصرفاتهم.

5. يعترف عندما يشعر بعدم الأمان

يشعر الأشخاص بالأمان النفسي لأنهم يعترفون بكل المشاعر التي يمرون بها ويتقبلونها، من دون أن يربطوا أياً منها بالعار.

ويحافظون على تقديرهم العالي لذواتهم حتى عندما يشعرون بالقلق أو الغضب أو الضعف.

وهم يدركون أن الشعور بالقوة لا يجعل الإنسان متفوقاً على الآخرين، كما أن الشعور بالضعف لا يجعله أقل منهم.

فالمشاعر، بالنسبة إليهم، مجرد تجارب يمر بها الإنسان، وليست دعوة لإدانة الذات أو التقليل من قيمتها.

اقرأ أيضاً

كيف يمكن أن تظهر النرجسية الخفية؟ (بيكسلز)

عندما يظهر التلاعب في صورة ضحية... علامات تكشف النرجسية الخفية

7 علامات قد تدل على أنك تعاني سمات نرجسية تتطلب مراجعة مختص نفسي (بكسباي)

7 علامات تدل على أنك نرجسي… وتحتاج إلى زيارة طبيب نفسي

مواضيع
الصحة النفسية أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دواء لتحسين الوظيفة الجنسية لدى مرضى الاكتئاب

يوميات الشرق جرى اعتماد عقار «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً في حالات اضطراب الاكتئاب الشديد (آنسبيلاش)

دواء لتحسين الوظيفة الجنسية لدى مرضى الاكتئاب

أظهرت دراسة جديدة، أن المرضى الذين يعانون اضطراب الاكتئاب شهدوا تحسناً ملحوظاً في الوظيفة الجنسية عند تلقيهم عقار «لوماتيبرون» علاجاً إضافياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك رجل يغطي وجهه أثناء ركوبه دراجة وسط الغبار والتلوث في الهند (أ.ب)
صحتك

تلوث الهواء قد يرتبط بزيادة الأفكار الانتحارية

كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة بين تلوث الهواء وزيادة خطر الانتحار والأفكار الانتحارية

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تجعل رعاية الكلب صاحبه أكثر حركة بصورة طبيعية (بكسلز)
يوميات الشرق

كلبك قد يكون سبباً لإطالة عمرك... 4 فوائد غير متوقعة

إذا كان اقتناء كلب يعني بالنسبة إلى كثيرين مزيداً من الحركة والخروج من المنزل، فإن هذه العادة قد تحمل فوائد صحية تتجاوز إسعاد الحيوان الأليف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تغيير قناعات المؤمنين بنظريات المؤامرة؟ (بيكسلز)
يوميات الشرق

الذكاء الاصطناعي في مواجهة نظريات المؤامرة... دراسة تظهر نتائج مفاجئة

هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تغيير قناعات المؤمنين بنظريات المؤامرة؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
يوميات الشرق راكب دراجة يسير على مسار عند غروب الشمس في سان أنطونيو (أ.ب)
يوميات الشرق

تشعر بالتوتر مع غروب الشمس؟ 4 طرق تساعدك على استعادة هدوئك

مع اقتراب نهاية اليوم وتراجع ضوء الشمس، قد تتبدل مشاعر بعض الأشخاص بصورة مفاجئة، فيتحول الهدوء المسائي إلى مصدر للتوتر أو الحزن أو التململ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق

مقتل عمّ الفنان حمدي الميرغني يُجدد سيرة الثأر في صعيد مصر

الفنان حمدي الميرغني فقد عمَّه في واقعة ثأر (فيسبوك)
الفنان حمدي الميرغني فقد عمَّه في واقعة ثأر (فيسبوك)
TT
TT

مقتل عمّ الفنان حمدي الميرغني يُجدد سيرة الثأر في صعيد مصر

الفنان حمدي الميرغني فقد عمَّه في واقعة ثأر (فيسبوك)
الفنان حمدي الميرغني فقد عمَّه في واقعة ثأر (فيسبوك)

جدَّد حادث مقتل المواطن فتحي الميرغني، عمّ الفنان حمدي الميرغني، الحديث عن ظاهرة الثأر في صعيد مصر. ووقع الحادث في قرية الضمَّة التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان (جنوب مصر)، فيما كان المجني عليه يستقل سيارته متوجهاً إلى مقر عمله، إذ كان موظفاً في مجلس مدينة كوم أمبو.

وكشفت التحريات الأمنية أن سيارة نقل صغيرة اعترضت طريق المجني عليه في أثناء توجهه إلى عمله، وترجل منها شخصان اتَّهماه بالانتماء إلى طرف تجمعه خلافات ثأرية سابقة بعائلة أحدهما. وأكد لهما المجني عليه أنه وعائلته لا علاقة لهم بأي خصومة، وليست لديهم خلافات مع أحد، ولا ينتمون إلى أي طرف. وحاول الاثنان اختطافه، وعندما فشلا، أمطره أحدهما بوابل من الرصاص من بندقية آلية، ليسقط الضحية (39 عاماً) قتيلاً، متأثراً بجراحه، فور نقله إلى المستشفى، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.

ونعى الفنان حمدي الميرغني عمَّه، الذي يقاربه في العمر، عبر خاصية «ستوري» في حسابه على «إنستغرام»، وكتب: «توفي إلى رحمة الله عمي فتحي الميرغني. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرنا جميعاً». وأضاف: «أصغر عمٍّ من أعمامي وأحبُّهم إلى قلبي... هتوحشني قوي يا عمي».

وبينما نفت أسرة الضحية وجود أي خلافات للراحل أو خصومة ثأرية مع أحد، تمكَّنت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن أسوان من تحديد هوية القاتل، وكثَّفت جهودها للقبض عليه. في غضون ذلك، شُيِّعت جنازة الضحية، الأربعاء، بعد انتهاء إجراءات النيابة العامة المصرية والتصريح بدفنه.

ورأت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، أن «استمرار حوادث الثأر في المجتمع المصري يُصدِّر صورة سيئة عنه».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الإعلام تجمَّد، والثقافة لم تعد تؤدي دورها في ريف مصر وصعيدها ومدنها، وهي في حاجة إلى وزير قوي يقتحم مشكلات المجتمع ويطرحها من خلال أعمال فنية جاذبة تحمل رسائل تؤثر في الناس»، مؤكدة أنه «لا بد من الاهتمام بمحاربة ظاهرة الثأر منذ مرحلة الطفولة، من خلال المدرسة ومؤسسات الدولة ومنابرها كافة، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والتحذير مما يترتَّب عليها من إهدار دماء بريئة وإحداث فوضى في العلاقات داخل الأسر». وأشارت إلى أنه «من المهم التأكيد على العادات الاجتماعية التي تربَّينا عليها، وعدم التركيز على مشاهد العنف والضرب والقتل في الأعمال الدرامية والسينمائية والتلفزيونية».

من جانبه، يؤكد الدكتور حسن سلامة، الأستاذ في مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، اهتمام المركز بإجراء أبحاث، منذ خمسينات القرن الماضي، حول أسباب ظاهرة الثأر ودوافعها والظروف المتعددة المحيطة بها، كما أصدر دراسة حديثة عنها.

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «حوادث الثأر تراجعت في مجتمع الصعيد بشكل لافت بسبب انتشار التعليم، الأمر الذي أسهم في تغيير وعي الناس وفهمهم للأمور، لا سيما نظرتهم إلى المرأة، التي تتمتع بتأثير كبير في الصعيد، وكانت تغذي لدى الأبناء فكرة الأخذ بالثأر».

ويلفت إلى أن تطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم ساعد في تراجع الظاهرة بعض الشيء. ويختتم سلامة حديثه بالتأكيد على «أهمية وجود مشروع مستدام تشارك فيه جميع الجهات المعنية، لمحاربة الثأر وكثير من العادات الاجتماعية الخاطئة».

مواضيع
قضايا مصر
يوميات الشرق

الملك تشارلز والأمير ويليام يتفقان على موقف واحد تجاه هاري وميغان

الأمير هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس يحضران حفل استقبال للشباب في قصر هوليرود هاوس في إدنبره عام 2018 (د.ب.أ)
الأمير هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس يحضران حفل استقبال للشباب في قصر هوليرود هاوس في إدنبره عام 2018 (د.ب.أ)
TT
TT

الملك تشارلز والأمير ويليام يتفقان على موقف واحد تجاه هاري وميغان

الأمير هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس يحضران حفل استقبال للشباب في قصر هوليرود هاوس في إدنبره عام 2018 (د.ب.أ)
الأمير هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس يحضران حفل استقبال للشباب في قصر هوليرود هاوس في إدنبره عام 2018 (د.ب.أ)

سلك الأمير هاري مسارين مختلفين في محاولاته للمصالحة مع شقيقه الأمير ويليام ووالده الملك تشارلز، لكن الملك والأمير ويليام متفقان على أمر واحد عندما يتعلق الأمر بهاري، وفق تقرير نشرته مجلة «بيبول».

وعاد هاري وزوجته ميغان ماركل إلى إنجلترا في 26 أغسطس (آب)، بعد أسبوع واحد فقط من إعلانهما خططاً لإنشاء قاعدة إقامة غير ملكية في المملكة المتحدة مع طفليهما، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت.

وكان الأمير هاري قد ابتعد عن عائلته منذ أن تخلى هو وميغان عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة عام 2020، وانتقلا مع أسرتهما إلى مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ورغم أن هاري أجرى اتصالات حديثة مع والده، من بينها لقاء جمعه بالملك والملكة كاميلا في يوليو (تموز) في هايغروف، فإن التوتر بين هاري والأمير ويليام لا يزال قائماً، ولا يوجد تواصل مباشر بين الشقيقين.

الملك تشارلز وويليام متفقان بشأن هاري وميغان

ومع ذلك، قال المؤلف الملكي راسل مايرز لـ«بيبول» إن الملك تشارلز والأمير ويليام، متفقان تماماً فيما يتعلق بهاري وميغان.

وأضاف مايرز: «الملك وويليام متّحدان تماماً في أن دوقا ساسكس لا يمثلان العائلة المالكة. لا شك في مدى تناغمهما بشأن هذه المسألة».

وفي 7 سبتمبر (أيلول)، صدر خطاب نيابةً عن الملك تشارلز يؤكد أن هاري وميغان لا يزالان من أفراد العائلة المالكة غير العاملين.

وجاءت هذه التوجيهات لتعيد التأكيد على الشروط التي اتفق عليها الزوجان عندما تخليا عن دوريهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة عام 2020، وذلك بعد تلقي «عدد من الطلبات» للحصول على توضيحات بشأن وضع دوق ودوقة ساسكس عقب عودتهما إلى المملكة المتحدة.

وحسب «بيبول»، فإن الملك تشارلز وهاري تحدثا مرة واحدة على الأقل منذ عودة دوق ودوقة ساسكس إلى بريطانيا، لكنهما لم يلتقيا وجهاً لوجه. وفي المقابل، لا يزال ويليام وهاري على خلاف.

ويليام لا يرى مستقبلاً لعلاقته بهاري

وأشار مايرز إلى أن «وجهة نظر ويليام واضحة؛ فأي علاقة تربط والده بهاري أو بعائلة ساسكس ككل هي أمر يعود إليه وحده».

وأضاف: «لكن بالنظر إلى المستقبل، لن تكون له أي علاقة بهم، سواء على الصعيد الرسمي أو الخاص».

ويليام وكيت يركزان على العائلة والعمل الملكي

وحسب المؤلف الملكي سايمون فيغار، فإن ويليام وكيت ميدلتون يعتمدان على فلسفة ملكية قديمة تقوم على «التحلي بالهدوء والاستمرار».

وقال فيغار: «إنهما ينظران إلى الأمر بوصفه حدثاً هامشياً من الماضي البعيد».

وحافظ أمير وأميرة ويلز على تركيزهما على أسرتهما ومهامهما الملكية.

وفي سبتمبر (أيلول)، أوصلا ابنهما الأكبر الأمير جورج لبدء عامه الدراسي الأول في كلية إيتون، كما شاركا في عدد من المناسبات الملكية، من بينها ظهور مشترك دعماً لإحدى مبادرات ويليام في مجال الصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار.

بدورها قالت أيلسا أندرسون، السكرتيرة الصحافية السابقة للملكة إليزابيث الراحلة: «إنهما يسلطان الضوء على الأمور المهمة بالنسبة إليهما. ما لا يريدانه هو أن تصبح كل هذه الضوضاء الأخرى مصدر تشتيت».

خبراء ملكيون: الخلاف لا يزال عبئاً على ويليام وكيت

أما المؤرخة الملكية أماندا فورمان، فرأت أن «الأمر سيكون مرهقاً جداً».

وأوضحت أن ويليام وكيت «سيضطران دائماً إلى النظر خلفهما ووضعهما في الحسبان. وكل ما يمكنهما فعله هو تجنب الأمر أو تحويل الانتباه عنه».

وقالت: «ومع ذلك، سيتلقيان كثيراً من الأسئلة والاستفزازات، مثل: متى ستتصالحان مع شقيقك؟».

اقرأ أيضاً

هاري وميغان ورحلة عائلية إلى لندن (رويترز)

هاري وميغان في ضيافة الملك تشارلز الشهر المقبل

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل (أ.ب)

لدواعٍ أمنية... الأمير هاري وزوجته ينقلان طفليهما إلى مدرسة جديدة

مواضيع
الأمير هاري الأمير ويليام العائلة الملكية البريطانية الأميرة ديانا بريطانيا
يوميات الشرق

«النوم تحت سقف رفاهية»... والدة إيلون ماسك تكشف أنها تقيم أحياناً في مرأب ابنها

ماي ماسك تظهر برفقة ابنها إيلون ماسك في نيويورك عام 2022 (أ.ب)
ماي ماسك تظهر برفقة ابنها إيلون ماسك في نيويورك عام 2022 (أ.ب)
TT
TT

«النوم تحت سقف رفاهية»... والدة إيلون ماسك تكشف أنها تقيم أحياناً في مرأب ابنها

ماي ماسك تظهر برفقة ابنها إيلون ماسك في نيويورك عام 2022 (أ.ب)
ماي ماسك تظهر برفقة ابنها إيلون ماسك في نيويورك عام 2022 (أ.ب)

رغم ارتباط اسمها بعائلة أحد أغنى رجال العالم، لا تبدو ماي ماسك، والدة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مهتمة كثيراً بمظاهر الرفاهية أو الحياة المترفة. فعلى العكس، تقول إنها اعتادت منذ طفولتها على البساطة والتكيف مع الظروف المتاحة، إلى درجة أنها عندما تزور ابنها في موقع «ستاربيس» بولاية تكساس، تنام في مرأبه، وترى أن مجرد النوم على الأرض تحت سقف يحميها يمثل «رفاهية» بحد ذاته.

ويُعرف الملياردير الأميركي إيلون ماسك بعدم امتلاكه مسكناً دائماً، إذ يفضل المبيت لدى الأصدقاء أو في أماكن إقامة مؤقتة متواضعة للغاية، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وتكشف والدته، ماي ماسك (78 عاماً)، أنها هي الأخرى لا تمانع في العيش في ظروف بسيطة ومتقشفة؛ فقد نشأت وهي تمارس التخييم في صحراء كالاهاري، وظلت تتنقل للإقامة في منازل الأصدقاء والمعارف، والنوم على أرائكهم، حتى بلغت الستين من عمرها.

وقالت ماي لصحيفة «نيويورك بوست»: «إذا توفرت لي أريكة أو مرتبة على الأرض، فأنا راضية تماماً. فالنوم على الأرض، بوجود سقف يحميك، يُعد رفاهية بحد ذاته».

كما ذكرت للصحيفة أنها عندما تزور إيلون في «ستاربيس» (Starbase)، وهو الموقع التابع لشركة «سبيس إكس» والمخصص لتطوير الصواريخ وإطلاقها في ولاية تكساس، فإنها تنام في المرأب.

فلسفة تقوم على التكيف

وتجسد نزعتها نحو «التكيف مع المتاح» نهجاً عملياً خالياً من التكلّف، اتبعته في تربية أطفالها الثلاثة، وفي بناء مسيرة مهنية ناجحة، وصياغة حياة ذات معنى - وهي تجارب تشاركها القراء في مذكراتها الجديدة، التي تحمل عنوان «Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age».

وفي ثقافة تعد أحياناً لعب دور الضحية فضيلة، يبعث إصرار ماي وعزيمتها المستمرة على البناء والإنجاز شعوراً بالانتعاش والأمل، ولا سيما أنها امرأة كان بإمكانها، بكل سهولة، أن تقضي وقتها مسترخية على متن يخت فاخر، حسب تقرير «نيويورك بوست».

وتقول ماي: «يعاني الناس كثيراً في هذا العالم ويظنون أنه لا مخرج لهم. عليهم أن يركزوا... كيف يمكنهم الخروج من هذا الوضع البائس؟».

بداية صعبة

كان على ماي أن تجيب عن هذا السؤال بنفسها عندما كانت في الثلاثينات من عمرها. فبعد سنوات من الزواج بإيرول، والد إيلون، الذي تصفه في كتابها بأنه كان يمارس ضدها العنف الجسدي والعاطفي، انفصلت عنه وبدأت تكافح لتأمين لقمة العيش وإعالة نفسها وأبنائها الثلاثة: إيلون، وابنها الأصغر كيمبال، وابنتها توسكا.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرول نفى مزاعم إساءة معاملة ماي، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» العام الماضي.

وبصفتها أماً عازبة أقامت في جنوب أفريقيا ثم في تورونتو، وازنت ماي بين وظائف متعددة لتأمين احتياجات أسرتها، بدءاً من العمل أخصائية تغذية خاصة وتدريس التغذية، وصولاً إلى العمل في مجال عرض الأزياء.

وقالت في هذا الصدد: «يمكنك الاستغناء عن وجبات العشاء، وعن الذهاب إلى السينما أو شراء الملابس الفاخرة أو أي شيء آخر، ما دام أنك لا تعيشين مع شخص سيئ الطباع يصرخ في وجهك طوال الوقت».

انتقال إلى نيويورك وبداية مرحلة جديدة

انتقلت ماي إلى نيويورك وهي في الخمسين من عمرها، لأنها وجدت أن سكان المدينة «يمشون بسرعة، ويتحدثون بسرعة، ويفكرون بسرعة»، ولأن العيش هناك كان يتيح لها منح الأولوية لمسيرتها المهنية في مجال عرض الأزياء.

واليوم، وهي في أواخر السبعينات من عمرها، لا تبدي ماي أي رغبة في التباطؤ؛ إذ تشهد مسيرتها المهنية، التي تجمع بين عرض الأزياء والعمل أخصائية تغذية ومتحدثة عامة ونجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، صعوداً لافتاً.

وتقول ماي: «أستطيع القول إن سنوات السبعينات كانت الأفضل بالنسبة لي؛ إنها حقاً أفضل سنوات عمري».

لا تزال تعمل يومياً

لكن هذا النجاح يتطلب أيضاً عملاً دؤوباً؛ إذ تقضي ماي، التي تقيم في وسط مدينة نيويورك، أربع ساعات كل صباح في تعزيز حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي ودراسة فرص العمل المتاحة في مجالي عرض الأزياء وإلقاء المحاضرات.

وهذه المهام عادةً ما يوكلها أشخاص بمكانتها إلى فريق عمل متخصص، إلا أن ماي لا تستعين بأي فريق، مفضلةً القيام بهذه الأعمال بنفسها.

اقرأ أيضاً

المياردير الأميركي إيلون ماسك (د.ب.أ) p-circle

ماسك يدافع عن نفسه من اتهامات العنصرية: شريكتي نصف هندية

مسؤولون تنفيذيون في «سبيس إكس» يقرعون جرس افتتاح التداول في «ناسداك» احتفالاً بالطرح العام الأولي للشركة، أمس (رويترز)

ثروة إيلون ماسك تتجاوز عتبة تريليون دولار

انطلاق صاروخ «فالكون» الثقيل التابع لشركة «سبايس إكس» حاملاً تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي (أ.ف.ب)

تصعيد جديد بين ماسك وألتمان يضع «سبايس إكس» تحت الأنظار

مواضيع
ايلون ماسك أميركا