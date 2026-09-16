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دياز يدعم كين في سباق الكرة الذهبية

هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)
هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)
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دياز يدعم كين في سباق الكرة الذهبية

هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)
هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)

رشح الكولومبي لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ، زميله الإنجليزي هاري كين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، معتبراً أن أداءه وأرقامه خلال الموسم الماضي تجعله مستحقاً للجائزة.

وسجل كين 64 هدفاً في 56 مباراة مع بايرن على مستوى الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أسهم في قيادة منتخب إنجلترا إلى المركز الثالث في كأس العالم، وتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف في الدوريات. وقال دياز في تصريحات لشبكتي «آر تي إل» و«سكاي»: «بالنسبة لي، هاري يجب أن يكون الفائز، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد أثبت ذلك منذ فترة طويلة، كما أن موسمه الماضي كان لا يُصدق». ويبرز كين ضمن الأسماء المرشحة للكرة الذهبية إلى جانب حامل اللقب عثمان ديمبلي، ولامين يامال وكيليان مبابي. وعن بداية بايرن للموسم الحالي، أقر دياز بأن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، لكنه اعتبر الأمر طبيعياً في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والمشاركة في كأس العالم، إضافة إلى قصر فترة التحضير للموسم الجديد. ولم يسجل دياز حتى الآن هذا الموسم، إلا أنه أبدى ثقته بقرب استعادة مستواه التهديفي، وقال قبل مواجهة يونيون برلين، الجمعة: «أتطلع للوصول إلى أفضل نسخة مني، وسأصل إليها قريباً. أعتقد أن الهدف سيأتي في المباراة المقبلة». وأضاف أن الأهم هو الحفاظ على الهدوء ومواصلة العمل والتطور، مشيراً إلى أن ما ينقصه في الوقت الحالي هو استغلال الفرص بصورة أفضل.

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ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا لقضاء شهر العسل

ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)
ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)
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ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا لقضاء شهر العسل

ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)
ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)

يغيب ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما قرر الاتحاد الكندي عدم استدعائه لمنحه فرصة لقضاء شهر العسل.

وأكد يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أن النادي يدعم القرار، وقال خلال حفل استقبال للفريق في مقر المستشارية بولاية بافاريا: «أعتقد أنها مبادرة جيدة من الاتحاد الكندي بعدم استدعاء ألفونسو للمباريات، بل سيسافر إلى بلاده من أجل قضاء شهر العسل». وأضاف: «إنها فكرة جيدة وندعمها بشدة».

ولم يتمكن ديفيز من قضاء شهر العسل خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بسبب ارتباطه بمنتخب بلاده في كأس العالم، قبل التحاقه بمعسكر بايرن استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد المنتخب الكندي لخوض 3 مباريات ودية أمام تشيلي وبيرو والولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، على أن يعود ديفيز إلى صفوف المنتخب في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعانى الدولي الكندي سلسلة إصابات خلال الأعوام الأخيرة، شملت الرباط الصليبي والأوتار العضلية، وحرمته من المشاركة في جميع مباريات منتخب بلاده خلال مونديال 2026.

ومن المنتظر أن يستغل ديفيز فترة غيابه عن المنتخب لمواصلة العمل على رفع جاهزيته البدنية، سواء قبل شهر العسل أو بعده.

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كأس العالم كأس أوروبا كندا
الرياضة رياضة عالمية

البطولة الختامية لتنس السيدات تنتقل إلى شارلوت اعتباراً من 2027

ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)
ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)
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البطولة الختامية لتنس السيدات تنتقل إلى شارلوت اعتباراً من 2027

ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)
ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)

تستضيف مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا الأميركية البطولة الختامية لموسم تنس السيدات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، اعتباراً من عام 2027، في خطوة يسعى من خلالها اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى تعزيز سيطرته على إحدى أبرز بطولاته.

وتجمع البطولة أفضل ثماني لاعبات في منافسات الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي خلال الموسم، وستقام في مركز «سبكتروم» بمدينة شارلوت، بالتزامن مع مهرجان جماهيري يستضيفه مركز المؤتمرات القريب.

وقالت فاليري كاميلو، رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إن الاتحاد سيتولى إدارة البطولة بنفسه بدلاً من الاعتماد على منظمين خارجيين كما كان يحدث في السابق، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل المدينة والمقاطعة والولاية ومجتمع الأعمال المحلي.

وأوضحت كاميلو أن الاتحاد سيملك سيطرة أكبر على البطولة وسيستثمر فيها إلى جانب شركائه، مشيرة إلى أن الهدف هو تحويل الحدث الختامي للموسم إلى ما وصفته بـ«سوبر بول للرياضة النسائية».

ولم تُكشف حتى الآن التفاصيل المالية لاتفاق شارلوت، إلا أن كاميلو وصفته بأنه «استثمار مهم» منح الاتحاد الثقة للالتزام بإقامة البطولة في المدينة.

ويأتي الانتقال إلى شارلوت بعد قرار إقامة نسخة 2026 من البطولة الختامية في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا، عقب انتهاء الاتفاق الذي استضافت بموجبه الرياض البطولة بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتتزامن الخطوة مع تقارير عن ضغوط مالية يواجهها اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إذ ذكرت صحيفة «تلغراف» أن توقعات داخلية تشير إلى احتمال نفاد السيولة النقدية العام المقبل والدخول في دائرة من الديون بحلول خريف 2027 في حال استمرار مستويات الإنفاق الحالية.

وحسب التقرير، يتوقع الاتحاد تسجيل خسائر تشغيلية بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2026، فيما عُدّ فقدان الإيرادات المرتبطة باستضافة الرياض للبطولة الختامية أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الضغوط المالية.

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تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

فيسيل كوبي يبدأ مشواره الآسيوي بفوز ثمين خارج أرضه

فيسيل كوبي يبدأ مشواره الآسيوي بفوز خارج أرضه (فيسيل كوبي)
فيسيل كوبي يبدأ مشواره الآسيوي بفوز خارج أرضه (فيسيل كوبي)
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فيسيل كوبي يبدأ مشواره الآسيوي بفوز ثمين خارج أرضه

فيسيل كوبي يبدأ مشواره الآسيوي بفوز خارج أرضه (فيسيل كوبي)
فيسيل كوبي يبدأ مشواره الآسيوي بفوز خارج أرضه (فيسيل كوبي)

استهل فيسيل كوبي الياباني مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز ثمين خارج أرضه على تاي بورت التايلاندي 2-1، الأربعاء، ضمن منافسات مجموعة الشرق.

وبدأ الفريق الياباني المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً عن طريق رين كوماتسو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدفاً بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليمنح أصحاب الأرض التعادل.

ونجح فيسيل كوبي في استعادة تقدمه خلال الشوط الثاني، بعدما سجل يوشينوري موتو الهدف الثاني في الدقيقة 61، ليحسم النقاط الثلاث لمصلحة فريقه.

ويتنافس 16 نادياً في مجموعة الشرق بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، 4 منها على أرضه ومثلها خارجها، على أن تتأهل الأندية الثمانية الأولى إلى الأدوار الإقصائية.

ويُطبق النظام ذاته على مجموعة الغرب التي تضم 16 نادياً أيضاً.

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