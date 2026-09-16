دياز يدعم كين في سباق الكرة الذهبية

رشح الكولومبي لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ، زميله الإنجليزي هاري كين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، معتبراً أن أداءه وأرقامه خلال الموسم الماضي تجعله مستحقاً للجائزة.

وسجل كين 64 هدفاً في 56 مباراة مع بايرن على مستوى الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أسهم في قيادة منتخب إنجلترا إلى المركز الثالث في كأس العالم، وتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف في الدوريات. وقال دياز في تصريحات لشبكتي «آر تي إل» و«سكاي»: «بالنسبة لي، هاري يجب أن يكون الفائز، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد أثبت ذلك منذ فترة طويلة، كما أن موسمه الماضي كان لا يُصدق». ويبرز كين ضمن الأسماء المرشحة للكرة الذهبية إلى جانب حامل اللقب عثمان ديمبلي، ولامين يامال وكيليان مبابي. وعن بداية بايرن للموسم الحالي، أقر دياز بأن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، لكنه اعتبر الأمر طبيعياً في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والمشاركة في كأس العالم، إضافة إلى قصر فترة التحضير للموسم الجديد. ولم يسجل دياز حتى الآن هذا الموسم، إلا أنه أبدى ثقته بقرب استعادة مستواه التهديفي، وقال قبل مواجهة يونيون برلين، الجمعة: «أتطلع للوصول إلى أفضل نسخة مني، وسأصل إليها قريباً. أعتقد أن الهدف سيأتي في المباراة المقبلة». وأضاف أن الأهم هو الحفاظ على الهدوء ومواصلة العمل والتطور، مشيراً إلى أن ما ينقصه في الوقت الحالي هو استغلال الفرص بصورة أفضل.