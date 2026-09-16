ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا لقضاء شهر العسل

يغيب ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما قرر الاتحاد الكندي عدم استدعائه لمنحه فرصة لقضاء شهر العسل.

وأكد يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أن النادي يدعم القرار، وقال خلال حفل استقبال للفريق في مقر المستشارية بولاية بافاريا: «أعتقد أنها مبادرة جيدة من الاتحاد الكندي بعدم استدعاء ألفونسو للمباريات، بل سيسافر إلى بلاده من أجل قضاء شهر العسل». وأضاف: «إنها فكرة جيدة وندعمها بشدة».

ولم يتمكن ديفيز من قضاء شهر العسل خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بسبب ارتباطه بمنتخب بلاده في كأس العالم، قبل التحاقه بمعسكر بايرن استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد المنتخب الكندي لخوض 3 مباريات ودية أمام تشيلي وبيرو والولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، على أن يعود ديفيز إلى صفوف المنتخب في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعانى الدولي الكندي سلسلة إصابات خلال الأعوام الأخيرة، شملت الرباط الصليبي والأوتار العضلية، وحرمته من المشاركة في جميع مباريات منتخب بلاده خلال مونديال 2026.

ومن المنتظر أن يستغل ديفيز فترة غيابه عن المنتخب لمواصلة العمل على رفع جاهزيته البدنية، سواء قبل شهر العسل أو بعده.