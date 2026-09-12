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الرياضة رياضة عالمية

كومباني: لن نستهين بإلفرسبرغ

البلجيكي فينسن كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني (إ.ب.أ)
البلجيكي فينسن كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني (إ.ب.أ)
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كومباني: لن نستهين بإلفرسبرغ

البلجيكي فينسن كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني (إ.ب.أ)
البلجيكي فينسن كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني (إ.ب.أ)

قال فينسن كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه لن يُقلل من شأن منافسه إلفرسبرغ، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الألماني هذا الموسم، وقدّم حتى الآن مستويات مفاجئة جعلته الحصان الأسود للمسابقة.

ويتفوق الفريق الصاعد مؤخراً حتى الآن بفارق نقطتين على العملاق الألماني في جدول الترتيب، بعدما حقق انتصارين في مباراتين، في حين اكتسح بايرن ميونيخ شتوتغارت في مستهل مشواره بالدوري، قبل أن يتعادل سلبياً مع شالكه في الجولة الماضية.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي عقد السبت: «نأخذ كل مباراة على محمل الجد. كل موسم يجلب معه تحديات جديدة، وهذا شيء أحبه في كرة القدم».

وأضاف: «نريد دائماً أن نظهر ما يمثله نادي بايرن ميونيخ، أينما ذهبنا. إنها منطقة جديدة بالنسبة لنا، لكننا نريد أن نظل بايرن ميونيخ نفسه».

ويعد إلفرسبرغ أصغر نادٍ في تاريخ الدوري الألماني، كما أنه ليس ممثلاً لمدينة مستقلة من الأساس؛ حيث يتبع بلدية شبيازن-إلفرسبرغ، التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة.

ولا توجد محطة قطارات في البلدة، كما أن البنية التحتية المحيطة بالملعب، الذي لا يزال يبدو أشبه بموقع إنشائي، تمثل مشكلة. وربما لم يكن مصطلح «نادي القرية» أكثر ملاءمة من أي وقت مضى.

لكن هذه الأمور لا تُمثل مشكلة بالنسبة إلى بايرن ميونيخ. وقال كومباني: «تستقل الطائرة لمدة ساعة، ثم تواصل الرحلة بالحافلة لمدة ساعة، وبعدها تلعب كرة القدم، لا يوجد أكثر من ذلك. سواء أكانت المباراة في دورتموند أم إلفرسبرغ، فإن الحافز يظل كما هو».

وأشار المدرب إلى أن الجناح سيرج غنابري قد يتمكن من المشاركة، على أن يتخذ القرار بعد الحصة التدريبية الأخيرة.

وقال كومباني: «أعتقد أنه سيشارك غداً أو أمام يونيون برلين خلال الأسبوع المقبل، لكن لا يزال يتعين علينا التحدث مع سيرج. يجب أن يعطينا الإشارة بأنه لا يشعر بأن شيئاً قد يحدث له عندما يسدد الكرة أو يغير اتجاهه. وبخلاف ذلك، فإن جميع اللاعبين جاهزون وموجودون تحت تصرفنا».

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بايرن يدافع عن أوليسيه!

الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)
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بايرن يدافع عن أوليسيه!

الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)
الفرنسي مايكل أوليسيه يتألق مع بايرن داخل الملعب فقط (أ.ب)

دافع مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن مهاجمه مايكل أوليسيه بعدما أثار جدلاً هذا الأسبوع بسبب مقابلة أجراها عقب إحدى المباريات، واكتفى خلالها بإجابات مقتضبة للغاية لا تتجاوز في معظمها كلمات قليلة.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، خلال مؤتمر صحافي السبت: «مايكل أوليسيه شخص يريد لعب كرة القدم، أما ما يحدث خارج الملعب فليس من نقاط قوته. الأمر يحظى باهتمام كبير في وسائل الإعلام، لكنه يحظى في منصات أخرى بالإشادة بالقدر نفسه بسبب سلوكه. والأهم بالنسبة لنا هو أن يظهر قدراته داخل الملعب».

وأضاف: «والأطفال والمراهقون ربما يستطيعون التعاطف مع ذلك بشكل أكبر منا».

وعقب الفوز الكبير على بودو غليمت 5-صفر في دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الماضي، حصل أوليسيه على جائزة «رجل المباراة» وظهر في مقابلة مع شبكة «دازن».

وعندما سئل عن شعوره بعدما سجل هدفاً رائعاً، أجاب أوليسيه: «لا أعرف». ثم سأله المراسل عن كيفية حدوث مثل هذه اللحظات، ليرد اللاعب الفرنسي: «أسدد الكرة، ثم تدخل المرمى أو لا تدخل».

وبعد عدة إجابات قصيرة أخرى، أنهى المراسل المقابلة التي استغرقت دقيقة واحدة فقط. واتهم عدد من الصحافيين بعدها أوليسيه بالافتقار إلى الاحترام والتصرف بتعالٍ.

في المقابل، يرى المدرب فينسن كومباني أن الجميع يمكنه الاستفادة من مثل هذه اللحظات التي تنتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كومباني: «لا يوجد راعٍ ولا صحافي» يتضرر من أسلوب أوليسيه، مضيفاً: «الجميع يستمتع بذلك».

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الرياضة رياضة عالمية

رالي تشيلي: سولبرغ يتصدر اليوم الأول

السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)
السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)
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رالي تشيلي: سولبرغ يتصدر اليوم الأول

السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)
السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ يتصدر رالي تشيلي (رويترز)

اعتلى السويدي الموهوب أوليفر سولبرغ صدارة اليوم الأول من رالي تشيلي، الجمعة، على متن تويوتا، متفوقاً على زميله في الفريق ومتصدر بطولة العالم البريطاني إلفين إيفانز.

وواصل الفرنسي أدريان فورمو، على مقود هيونداي، تألقه بعد رالي باراغواي نهاية أغسطس (آب) الذي أنهاه ثالثاً، ليحتل نفس المركز بعد ست مراحل خاصة على طرق ترابية، وموحلة، بسبب الأمطار التي هطلت على بلد جبال الأنديز.

وأكد سولبرغ وإيفانز للصحافيين أنهما راضيان عن الأجواء الممطرة، إذ يخشى السويدي خصوصاً مساراً جافاً في صالح بطل العالم تسع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه، زميله في تويوتا.

وفقد الفرنسي حظوظه تماماً في الظفر بلقب عالمي عاشر بعدما أنهى المرحلة رابعاً، على بعد 20 ثانية من سولبرغ.

وبالإضافة إلى إيفانز وسولبرغ، هناك مرشح آخر للقب سنة 2026 هو الفنلندي سامي باياري، على مقود تويوتا أيضاً، بعد ما أنهى المرحلة خامساً الجمعة، مقراً بأنه شعر براحة أقل بسبب الوحل.

وإلى غاية الأحد، تتبارى عشر سيارات لثلاث شركات (خمس لتويوتا، وثلاث لهيونداي، واثنتان لفورد بوما) على الأراضي التشيلية، في المرحلة 12 من بطولة العالم.

ويتضمن الرالي 16 مرحلة خاصة على مسافة 311 كيلومتراً، وسط أحوال طقس يتوقع أن تكون متقلبة.

وسينحصر لقب 2026، على بعد اثنين أو ثلاثة راليات من النهاية (بحسب إقامة المرحلة الأخيرة في السعودية من عدمها)، بين إيفانز (216 نقطة) وباياري (196 نقطة) الفائز بثلاثة راليات على التوالي (إستونيا، وفنلندا، والبارغواي).

وما زال سولبرغ الثالث مؤقتاً بـ175 نقطة أيضاً في المطاردة.

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ماريسكا: «عقلية الانتصارات» لدى إنزو فرنانديز إضافة مهمة لنا

إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
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ماريسكا: «عقلية الانتصارات» لدى إنزو فرنانديز إضافة مهمة لنا

إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن إنزو فرنانديز نقل عقلية الانتصارات إلى الفريق، وهو ما أثار إعجاب زملائه سريعاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه لم يمضِ سوى أقل من أسبوعين على انضمام فرنانديز إلى مانشستر سيتي قادماً من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني (169.18 مليون دولار)، وهي صفقة تعادل الرقم القياسي في بريطانيا، لكن تأثير اللاعب الأرجنتيني داخل غرفة خلع الملابس كان فورياً.

وقال ماريسكا: «يمكنك أن ترى كيف يتحدث زملاؤه عنه عندما يتعلق الأمر بعقلية الانتصارات».

وأضاف: «اللاعبون الذين سبق لهم الفوز ويعرفون كيفية تحقيق الانتصارات، من المهم أن يكونوا ضمن صفوف فريقنا».

وأكمل: «يعمل بكد كل يوم، وهو مؤدب. ويعمل بشكل جيد، وهذا ما نحتاج إليه».

ويعرف ماريسكا فرنانديز جيداً، بعدما تولى تدريبه عندما كان مديراً فنياً لتشيلسي لمدة موسم ونصف.

وشهد مدرب مانشستر سيتي تطور أداء لاعب الوسط، وبات يراه الآن يمثل خطورة هجومية أكبر بكثير.

وقال المدرب الإيطالي: «إنه يتطور كثيراً. ربما خلال العامين الأخيرين معنا، أصبح لاعب وسط أكثر ميلاً للنزعة الهجومية. في السابق كان يلعب في مركز أعمق بعض الشيء».

وأضاف: «إنه مذهل حول منطقة الجزاء فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وصناعتها، كما أنه يتطور كثيراً من ناحية القيادة».

وشارك فرنانديز في مباراته الأولى مع مانشستر سيتي في المباراة التي فاز فيها على كوفنتري في الجولة الماضية بعدما دفع به ماريسكا بشكل مفاجئ إلى التشكيل الأساسي بدلاً من مقاعد البدلاء، عقب تعرض نيكو أورايلي للإصابة خلال فترة الإحماء.

كما شارك اللاعب في الفوز على بورتو بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وقد يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها غداً الأحد على ملعب أولد ترافورد.

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