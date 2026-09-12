كومباني: لن نستهين بإلفرسبرغ

قال فينسن كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه لن يُقلل من شأن منافسه إلفرسبرغ، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الألماني هذا الموسم، وقدّم حتى الآن مستويات مفاجئة جعلته الحصان الأسود للمسابقة.

ويتفوق الفريق الصاعد مؤخراً حتى الآن بفارق نقطتين على العملاق الألماني في جدول الترتيب، بعدما حقق انتصارين في مباراتين، في حين اكتسح بايرن ميونيخ شتوتغارت في مستهل مشواره بالدوري، قبل أن يتعادل سلبياً مع شالكه في الجولة الماضية.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي عقد السبت: «نأخذ كل مباراة على محمل الجد. كل موسم يجلب معه تحديات جديدة، وهذا شيء أحبه في كرة القدم».

وأضاف: «نريد دائماً أن نظهر ما يمثله نادي بايرن ميونيخ، أينما ذهبنا. إنها منطقة جديدة بالنسبة لنا، لكننا نريد أن نظل بايرن ميونيخ نفسه».

ويعد إلفرسبرغ أصغر نادٍ في تاريخ الدوري الألماني، كما أنه ليس ممثلاً لمدينة مستقلة من الأساس؛ حيث يتبع بلدية شبيازن-إلفرسبرغ، التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 ألف نسمة.

ولا توجد محطة قطارات في البلدة، كما أن البنية التحتية المحيطة بالملعب، الذي لا يزال يبدو أشبه بموقع إنشائي، تمثل مشكلة. وربما لم يكن مصطلح «نادي القرية» أكثر ملاءمة من أي وقت مضى.

لكن هذه الأمور لا تُمثل مشكلة بالنسبة إلى بايرن ميونيخ. وقال كومباني: «تستقل الطائرة لمدة ساعة، ثم تواصل الرحلة بالحافلة لمدة ساعة، وبعدها تلعب كرة القدم، لا يوجد أكثر من ذلك. سواء أكانت المباراة في دورتموند أم إلفرسبرغ، فإن الحافز يظل كما هو».

وأشار المدرب إلى أن الجناح سيرج غنابري قد يتمكن من المشاركة، على أن يتخذ القرار بعد الحصة التدريبية الأخيرة.

وقال كومباني: «أعتقد أنه سيشارك غداً أو أمام يونيون برلين خلال الأسبوع المقبل، لكن لا يزال يتعين علينا التحدث مع سيرج. يجب أن يعطينا الإشارة بأنه لا يشعر بأن شيئاً قد يحدث له عندما يسدد الكرة أو يغير اتجاهه. وبخلاف ذلك، فإن جميع اللاعبين جاهزون وموجودون تحت تصرفنا».