بن حريمل لـ«الشرق الأوسط»: اليوم برونزية وغداً ذهبية

عبّر اللاعب السعودي محمد بن حريمل عن سعادته بتحقيق ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية، من خلال فريق للجوجيستو، مبيناً أن سعادته نابعة من أن من المحتمل غيابه عن هذه المنافسات نتيجة الإصابة التي كان يعانيها.

وبيّن بن حريمل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يهدف للذهب في المستقبل، وأنه سيعمل على تحقيق ذلك.

️| محمد بن حريمل لاعب #فريق_السعودية للجوجيتسو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-سعيد بتحقيقي الميدالية البرونزية خصوصاً أنه لم يكن من المرجح أساساً مشاركتي بسبب الإصابة، وطموحي الذهبية في المنافسات المقبلة.#ناغويا2026 pic.twitter.com/b8eAVyykn8 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026

وحول إبعاده عن مسار الذهبية قال بن حريمل إنه أبعد ومنافسه أيضاً بسبب «خطأ»، إلا أنه لم يفوّت المسار وتحقيق مُنجز في مسار الحصول على ميدالية برونزية، حيث نجح في تحقيق مراده.

وأشار بن حريمل إلى أن لعبة الجوجستو تحظى بتوسع في المملكة، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة دعم وزارة الرياضة.