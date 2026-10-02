عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:0 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«آسياد 2026»: التايوانية لين تحرز ذهبية «استثنائية» بعد جدل الأهلية الجنسية

لين يو تينغ (رويترز)
لين يو تينغ (رويترز)
TT
TT

«آسياد 2026»: التايوانية لين تحرز ذهبية «استثنائية» بعد جدل الأهلية الجنسية

لين يو تينغ (رويترز)
لين يو تينغ (رويترز)

أحرزت الملاكمة التايوانية لين يو تينغ ذهبية «استثنائية» في دورة الألعاب الآسيوية الجمعة، قائلة إنها «ممتنة لأنها تمكنت من تجاوز المحنة»، بعدما فكرت في الاعتزال عقب الجدل الكبير الذي أثير حول أهليتها خلال أولمبياد باريس.

وتغلبت الملاكمة البالغة 30 عاماً على الصينية يانغ تشنغيو 5-0 في نهائي وزن 60 كلغ للسيدات في ناغويا، لتحرز ذهبيتها الثانية في الألعاب الآسيوية، بعد تتويجها في وزن 57 كلغ في هانغتشو قبل ثلاث سنوات.

وكانت لين قد كشفت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل انطلاق الألعاب أنها فكرت في الاعتزال بعد إحرازها الذهبية في أولمبياد باريس، لكنها أرادت مواصلة مسيرتها، جزئياً، متحدية المشككين في أهليتها للمشاركة.

وقالت بعد فوزها في ناغويا إنها كانت «تنتظر تلك اللحظة التي يخترق فيها النور الظلام».

وأضافت: «لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق».

وتابعت: «من النادر أن تصل أخيراً إلى تلك اللحظة التي ترى فيها بزوغ الفجر، وأنا ممتنة جداً لنفسي لأنني تمكنت من تجاوز كل ذلك».

وكانت لين والملاكمة الجزائرية إيمان خليف قد وجدتا نفسيهما في قلب جدل واسع حول الأهلية الجنسية خلال أولمبياد 2024، بعدما أدلى الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب وإيلون ماسك والكاتبة جاي كاي رولينغ، إلى جانب شخصيات أخرى، بتعليقات حول القضية.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة قد استبعد الملاكمتين من بطولة العالم 2023، بعدما أعلن أنهما لم تستوفيا شروطاً مرتبطة بالأهلية الجنسية، من دون الكشف عن طبيعة الاختبارات التي خضعتا لها.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت لهما بالمشاركة في أولمبياد باريس، معتبرة أنهما كانتا ضحيتين لـ«قرار مفاجئ وتعسفي» صادر عن الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأحرزت كل من لين وخليف الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وقالت لين إن الفوز في الألعاب الآسيوية يختلف عن تتويجها الأولمبي، مضيفة أن «أهميته هائلة».

وتحدثت عن تجربة سابقة قائلة: «كنت أشعر ببساطة بأنني أريد جمع أغراضي والعودة مسرعة إلى المنزل، هذا هو التفكير الذي كان يسيطر عليّ».

وأضافت: «لم يعد لدي أي أمل. وأنا ممتنة جداً للمدرب لأنه آمن بي دائماً، وآمن دائماً بأن أموراً جيدة ستحدث».

وحظيت لين بدعم مجموعة صغيرة من المشجعين التايوانيين الذين علت أصواتهم في صالة نيشيو الرياضية المتواضعة.

وبفضل فارق الطول الكبير بينها وبين منافستها، استفادت لين من تفوقها في مدى الذراعين لفرض سيطرتها على النزال، ودخلت الجولة الثالثة والأخيرة وهي تتمتع بأفضلية واضحة.

وصمدت أمام هجوم متأخر من يانغ لتحسم الميدالية الذهبية، قبل أن تحتفل بتتويجها بهدوء.

وقالت لين إنها قررت خوض منافسات الألعاب الآسيوية في وزن أعلى لأنها «ليست خائفة من الموت».

وأضافت: «هكذا هم الناس، تريد أن ترى نسخة مختلفة من نفسك».

وتابعت: «بما أنني أمتلك بالفعل سجلاً قوياً جداً في وزن 57 كلغ، أردت أيضاً أن أمنح نفسي تحدياً مختلفاً، وأن أرى إلى أي مدى يمكنني أن أصل».

ورفضت لين تأكيد ما إذا كانت تعتزم الدفاع عن لقبها الأولمبي في دورة لوس أنجليس 2028.

وقالت: «أؤمن بأننا نستطيع في المستقبل أيضاً تقديم أداء أفضل، والمثابرة حتى النهاية، والضحك في آخر المطاف».

كما أحرزت الصينية وو يو، بطلة أولمبياد باريس، الميدالية الذهبية، بعدما دافعت عن لقبها في الألعاب الآسيوية ضمن وزن 51 كلغ للسيدات.

ومنح الياباني روي ياماغوتشي الجماهير المحلية سبباً للاحتفال، بعدما أحرز ذهبية وزن 55 كلغ للرجال.

مواضيع
الرياضة دورة الألعاب الآسيوية الملاكمة اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

طارق السكتيوي: عُمان جاهزة لمواجهة الإمارات… لا فوارق بيننا

رياضة عربية طارق السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي (علي العمري)

طارق السكتيوي: عُمان جاهزة لمواجهة الإمارات… لا فوارق بيننا

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، جاهزية فريقه لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

علي العمري (جدة)
رياضة عالمية فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)
رياضة عالمية

مثول رئيس هيئة التحكيم لكرة القدم التركية أمام القضاء في قضية فساد

يمثُل رئيس هيئة التحكيم في اتحاد كرة القدم التركي وستة آخرون أمام القضاء الجمعة، بعد ثلاثة أيام من توقيفهم في إطار تحقيق في قضية فساد.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
رياضة عربية زلاتكو مدرب الإمارات: درست عُمان جيداً… نسعى للسيطرة والتأهل لنهائي الخليج
رياضة عربية

زلاتكو مدرب الإمارات: درست عُمان جيداً… نسعى للسيطرة والتأهل لنهائي الخليج

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، صعوبة مواجهة عُمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27».

علي العمري (جدة)
رياضة عالمية مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي

أكد مانشستر سيتي الجمعة أنه تقدّم بـ«استئناف شامل» لقرار لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلُص إلى إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية «خطيرة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

خيسوس: لاعبو البرتغال متماسكون رغم رحيل رونالدو

أكد جورجي خيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، أنه «لا يوجد شيء» ينبغي أن يمنع اللاعبين من «الوقوف معي» بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الرياضة رياضة عالمية

مثول رئيس هيئة التحكيم لكرة القدم التركية أمام القضاء في قضية فساد

فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)
فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)
TT
TT

مثول رئيس هيئة التحكيم لكرة القدم التركية أمام القضاء في قضية فساد

فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)
فرحات غوندوغدو (حسابه في إنستغرام)

يمثُل رئيس هيئة التحكيم في اتحاد كرة القدم التركي وستة آخرون أمام القضاء، الجمعة، بعد ثلاثة أيام من توقيفهم في إطار تحقيق في قضية فساد، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

واحتُجز فرحات غوندوغدو ونائبه إلى جانب خمسة آخرين، الثلاثاء، في إطار تحقيق في مزاعم تلاعب على أعلى المستويات في إدارة شؤون التحكيم.

ومَثُل المشتبه بهم أمام قاضٍ في محكمة جاغلايان في إسطنبول صباح الجمعة بتهم عدة، من بينها «تزوير وثائق رسمية» و«خيانة الأمانة» و«الحصول غير المشروع على بيانات شخصية».

واحتجزت الشرطة أيضاً مساء الخميس حكمين من الدوري، حسب تقارير إعلامية.

وجاءت عمليات التوقيف بعد عام من إيقاف الاتحاد التركي 149 حكماً في فضيحة رهانات غير مشروعة.

وأعلن الاتحاد قبل يومين أنه أحال 450 مسؤولاً لنوادٍ أخرى إلى لجنة الانضباط في إطار تحقيق في الرهانات غير المشروعة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تطورات هذا الأسبوع مرتبطة بذلك التحقيق.

وقال وزير العدل أكين غورليك عقب إجراء، الثلاثاء، إن المدعين العامين يدرسون مزاعم حول «التدخل في عمليات تصنيف الحكام وتعييناتهم وتقييمهم وترقياتهم، إضافة إلى الامتحانات الخاصة بالقوانين».

وأضاف: «سنواصل بثبات معركة الكرة النظيفة حتى... يُحاسب المسؤولون عن ذلك».

ولم يأتِ الاتحاد التركي على ذكر عمليات التوقيف، لكنه أكد الثلاثاء أنه «يعمل بعزم» لاستعادة ثقة الجمهور بـ«الكرة النظيفة».

وقال الاتحاد، من دون الربط المباشر مع الفضيحة السابقة، إنه «تصدى بحزم لمسألة الرهانات والمراهنات غير المشروعة»، وإنه يدعم عمل وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة في تحقيق «لا يزال جارياً».

ونقلت صحيفة «حرييت» التركية أن المدعين العامين يعتقدون أن المشتبه بهم أثروا بشكل غير مشروع في تصنيفات الحكام، وامتحانات الترقية، وتعيينات المباريات، عبر التزوير في الوثائق والترهيب المنهجي.

مواضيع
كرة القدم الرياضة محاكمة فساد تركيا
الرياضة رياضة عالمية

مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)
مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)
TT
TT

مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)
مانشستر سيتي يؤكد استئنافه ضد قرار إدانته بانتهاك قواعد الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

أكد مانشستر سيتي الجمعة أنه تقدّم بـ«استئناف شامل» لقرار لجنة مستقلة مكلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلُص إلى إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية «خطيرة» بين عامي 2009 و2018، في قضية أحدثت جدلاً في كرة القدم الإنجليزية.

وكانت رابطة الدوري الممتاز قد أعلنت الثلاثاء أن لجنة مستقلة وجدت النادي المدعوم من أبوظبي مذنباً بأكثر من 100 تهمة.

وقال النادي المملوك لصندوق إماراتي في بيان إن «النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي، وهناك مجموعة كاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم موقفه في هذه القضية»، موضحاً أن الاستئناف قُدّم مساء الخميس.

وأضاف: «يتمثل موقف النادي الثابت في أن الرأي يتضمن، من جوانب عدة، أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع، ولا يمكن الاستناد إليه».

وتابع: «النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية».

وختم بطل الدوري 10 مرات: «سنواصل احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ونحن بالضرورة مقيدون في ما يمكننا قوله أكثر إلى حين استكمال جميع الإجراءات».

مواضيع
الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

خيسوس: لاعبو البرتغال متماسكون رغم رحيل رونالدو

كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
TT
TT

خيسوس: لاعبو البرتغال متماسكون رغم رحيل رونالدو

كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)

أكد جورجي خيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، أنه «لا يوجد شيء» ينبغي أن يمنع اللاعبين من «الوقوف معي» بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر التدريبي، حسب «وكالة الأنباء البريطانية».

وكان نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق قد أعلن عبر حسابه في تطبيق «إنستغرام»، أول أمس الأربعاء، عن رحيله عن معسكر منتخب البرتغال عقب مناقشات مع بيدرو بروينكا، رئيس اتحاد كرة القدم البرتغالي.

وشارك رونالدو أساسياً في انتصار منتخب البرتغال 1-0 على ضيفه ويلز الأسبوع الماضي، فيما جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز الفريق 2-1 على مضيفه منتخب النرويج يوم الأحد الماضي، دون أن يشارك في تلك المباراة.

وعقب رحيل رونالدو، عادت البرتغال للمنافسة في بطولة دوري أمم أوروبا، لتحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 4-2 على مضيفتها الدنمارك، أمس الخميس، ليتربع الفريق على قمة ترتيب المجموعة الرابعة في المستوى الأول بالمسابقة القارية، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى، متفوقاً بفارق 6 نقاط كاملة على منتخبات الدنمارك والنرويج وويلز، التي جاءت في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

جورجي خيسوس (رويترز)

ويضع خيسوس تركيزه الكامل على مباراة البرتغال المقبلة في المجموعة ضد ضيفتها النرويج، بعد غدٍ الأحد.

وقال خيسوس لمحطة «سبورت تي في»، رداً على سؤال عما إذا كان يشعر بأن المجموعة تقف معه بعد أزمة رونالدو: «نعم، لا يوجد شيء ينبغي أن يمنع المجموعة من الوقوف معي».

وأضاف: «أفهم السؤال. المهم هو ما علينا القيام به. الأمور التي تحدث لا تفرق المجموعة. فهي لم تفرقنا ولن تفرقنا».

وعند سؤاله عما إذا كان سيقبل عودة رونالدو في حال رغب اللاعب في ذلك، قال خيسوس بعد المباراة: «إنه فوز بأداء مرتفع الجودة، بأربعة أهداف ومستوى من الطراز الرفيع. لا يمكن تجاهل ذلك، فهو أهم من كل ما حدث».

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته، حيث قال: «هذا ما أريد التركيز عليه. عند العودة إلى البرتغال، سيقاتل اللاعبون في ملعب دراجاو».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كريستيانو رونالدو إسبانيا