«آسياد 2026»: التايوانية لين تحرز ذهبية «استثنائية» بعد جدل الأهلية الجنسية

أحرزت الملاكمة التايوانية لين يو تينغ ذهبية «استثنائية» في دورة الألعاب الآسيوية الجمعة، قائلة إنها «ممتنة لأنها تمكنت من تجاوز المحنة»، بعدما فكرت في الاعتزال عقب الجدل الكبير الذي أثير حول أهليتها خلال أولمبياد باريس.

وتغلبت الملاكمة البالغة 30 عاماً على الصينية يانغ تشنغيو 5-0 في نهائي وزن 60 كلغ للسيدات في ناغويا، لتحرز ذهبيتها الثانية في الألعاب الآسيوية، بعد تتويجها في وزن 57 كلغ في هانغتشو قبل ثلاث سنوات.

وكانت لين قد كشفت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قبل انطلاق الألعاب أنها فكرت في الاعتزال بعد إحرازها الذهبية في أولمبياد باريس، لكنها أرادت مواصلة مسيرتها، جزئياً، متحدية المشككين في أهليتها للمشاركة.

وقالت بعد فوزها في ناغويا إنها كانت «تنتظر تلك اللحظة التي يخترق فيها النور الظلام».

وأضافت: «لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق».

وتابعت: «من النادر أن تصل أخيراً إلى تلك اللحظة التي ترى فيها بزوغ الفجر، وأنا ممتنة جداً لنفسي لأنني تمكنت من تجاوز كل ذلك».

وكانت لين والملاكمة الجزائرية إيمان خليف قد وجدتا نفسيهما في قلب جدل واسع حول الأهلية الجنسية خلال أولمبياد 2024، بعدما أدلى الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب وإيلون ماسك والكاتبة جاي كاي رولينغ، إلى جانب شخصيات أخرى، بتعليقات حول القضية.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة قد استبعد الملاكمتين من بطولة العالم 2023، بعدما أعلن أنهما لم تستوفيا شروطاً مرتبطة بالأهلية الجنسية، من دون الكشف عن طبيعة الاختبارات التي خضعتا لها.

لكن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت لهما بالمشاركة في أولمبياد باريس، معتبرة أنهما كانتا ضحيتين لـ«قرار مفاجئ وتعسفي» صادر عن الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأحرزت كل من لين وخليف الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وقالت لين إن الفوز في الألعاب الآسيوية يختلف عن تتويجها الأولمبي، مضيفة أن «أهميته هائلة».

وتحدثت عن تجربة سابقة قائلة: «كنت أشعر ببساطة بأنني أريد جمع أغراضي والعودة مسرعة إلى المنزل، هذا هو التفكير الذي كان يسيطر عليّ».

وأضافت: «لم يعد لدي أي أمل. وأنا ممتنة جداً للمدرب لأنه آمن بي دائماً، وآمن دائماً بأن أموراً جيدة ستحدث».

وحظيت لين بدعم مجموعة صغيرة من المشجعين التايوانيين الذين علت أصواتهم في صالة نيشيو الرياضية المتواضعة.

وبفضل فارق الطول الكبير بينها وبين منافستها، استفادت لين من تفوقها في مدى الذراعين لفرض سيطرتها على النزال، ودخلت الجولة الثالثة والأخيرة وهي تتمتع بأفضلية واضحة.

وصمدت أمام هجوم متأخر من يانغ لتحسم الميدالية الذهبية، قبل أن تحتفل بتتويجها بهدوء.

وقالت لين إنها قررت خوض منافسات الألعاب الآسيوية في وزن أعلى لأنها «ليست خائفة من الموت».

وأضافت: «هكذا هم الناس، تريد أن ترى نسخة مختلفة من نفسك».

وتابعت: «بما أنني أمتلك بالفعل سجلاً قوياً جداً في وزن 57 كلغ، أردت أيضاً أن أمنح نفسي تحدياً مختلفاً، وأن أرى إلى أي مدى يمكنني أن أصل».

ورفضت لين تأكيد ما إذا كانت تعتزم الدفاع عن لقبها الأولمبي في دورة لوس أنجليس 2028.

وقالت: «أؤمن بأننا نستطيع في المستقبل أيضاً تقديم أداء أفضل، والمثابرة حتى النهاية، والضحك في آخر المطاف».

كما أحرزت الصينية وو يو، بطلة أولمبياد باريس، الميدالية الذهبية، بعدما دافعت عن لقبها في الألعاب الآسيوية ضمن وزن 51 كلغ للسيدات.

ومنح الياباني روي ياماغوتشي الجماهير المحلية سبباً للاحتفال، بعدما أحرز ذهبية وزن 55 كلغ للرجال.