خيسوس: لاعبو البرتغال متماسكون رغم رحيل رونالدو

أكد جورجي خيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، أنه «لا يوجد شيء» ينبغي أن يمنع اللاعبين من «الوقوف معي» بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر التدريبي، حسب «وكالة الأنباء البريطانية».

وكان نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق قد أعلن عبر حسابه في تطبيق «إنستغرام»، أول أمس الأربعاء، عن رحيله عن معسكر منتخب البرتغال عقب مناقشات مع بيدرو بروينكا، رئيس اتحاد كرة القدم البرتغالي.

وشارك رونالدو أساسياً في انتصار منتخب البرتغال 1-0 على ضيفه ويلز الأسبوع الماضي، فيما جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز الفريق 2-1 على مضيفه منتخب النرويج يوم الأحد الماضي، دون أن يشارك في تلك المباراة.

وعقب رحيل رونالدو، عادت البرتغال للمنافسة في بطولة دوري أمم أوروبا، لتحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 4-2 على مضيفتها الدنمارك، أمس الخميس، ليتربع الفريق على قمة ترتيب المجموعة الرابعة في المستوى الأول بالمسابقة القارية، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى، متفوقاً بفارق 6 نقاط كاملة على منتخبات الدنمارك والنرويج وويلز، التي جاءت في المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب.

جورجي خيسوس (رويترز)

ويضع خيسوس تركيزه الكامل على مباراة البرتغال المقبلة في المجموعة ضد ضيفتها النرويج، بعد غدٍ الأحد.

وقال خيسوس لمحطة «سبورت تي في»، رداً على سؤال عما إذا كان يشعر بأن المجموعة تقف معه بعد أزمة رونالدو: «نعم، لا يوجد شيء ينبغي أن يمنع المجموعة من الوقوف معي».

وأضاف: «أفهم السؤال. المهم هو ما علينا القيام به. الأمور التي تحدث لا تفرق المجموعة. فهي لم تفرقنا ولن تفرقنا».

وعند سؤاله عما إذا كان سيقبل عودة رونالدو في حال رغب اللاعب في ذلك، قال خيسوس بعد المباراة: «إنه فوز بأداء مرتفع الجودة، بأربعة أهداف ومستوى من الطراز الرفيع. لا يمكن تجاهل ذلك، فهو أهم من كل ما حدث».

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته، حيث قال: «هذا ما أريد التركيز عليه. عند العودة إلى البرتغال، سيقاتل اللاعبون في ملعب دراجاو».