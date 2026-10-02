زلاتكو مدرب الإمارات: درست عُمان جيداً… نسعى للسيطرة والتأهل لنهائي الخليج

أكد الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب منتخب الإمارات، صعوبة مواجهة عُمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن فريقه درس منافسه جيداً، خصوصاً ردة فعله القوية في الدقائق الأخيرة من مواجهته أمام الكويت.
️| زلاتكو داليتش مدرب منتخب الإمارات في المؤتمر الصحافي:- سنواجه فريق محترم وهو عمان، درسنا الخصم جيدا وما فعلوه في آخر 20 دقيقة أمام الكويت، مواجهة تعتبر صعبة ومستعدين لذلك.#الإمارات_عمان #خليجي27 pic.twitter.com/BkU8QdRifU
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026
وقال داليتش في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «سنواجه منتخباً محترماً وقوياً، ودرسنا عُمان جيداً، خصوصاً ما قدمه في آخر 20 دقيقة أمام الكويت. كثيرون لم يتوقعوا تأهله، لكنه أظهر ردة فعل كبيرة، ومدربه قام بعمل رائع».
وأضاف: «نحن في نصف النهائي، وأنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها حتى الآن وبما قدمه اللاعبون. كثيرون يقولون إننا من المرشحين، لكن تركيزنا ينصب على مواجهة عُمان، ونسير خطوة بخطوة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث».
ورفض داليتش اتخاذ فارق الراحة بين المنتخبين مبرراً قبل المواجهة، موضحاً: «عُمان حصلت على يوم إضافي للراحة، لكننا قمنا بما يجب علينا القيام به، وأرحنا عدداً من اللاعبين أمام قطر. لا توجد أعذار، وسنعمل بأقصى طاقتنا».
وشدد المدرب الكرواتي على أهمية البطولة وصعوبة المنافسة على لقبها، قائلاً: «كأس الخليج بطولة مهمة، وجميع المدربين يعملون بجد من أجل الوصول إلى النهائي. يومان كافيان لاستعادة الطاقة، وليس من السهل الفوز بهذه الكأس. علينا العمل بجد والسيطرة على المباراة لأننا سنواجه منتخباً قوياً».
️| خليفة الحمادي لاعب منتخب الإمارات في المؤتمر الصحافي:- نحترم المنافسين ولكن تركيزنا الأكبر على أنفسنا، كمجموعة جاهزين لتقديم الأفضل وبلوغ الدور النهائي.#الإمارات_عمان #خليجي27 pic.twitter.com/j0FA8kXbJu
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2026
من جانبه، أكد خليفة الحمادي، لاعب المنتخب الإماراتي، جاهزية فريقه للمواجهة، وقال: «نحترم جميع المنافسين، لكن تركيزنا الأكبر على أنفسنا. نحن جاهزون كمجموعة لتقديم أفضل ما لدينا وبلوغ المباراة النهائية».