لوبيتيغي: جئنا للفوز بالكأس... وعفيف قد يغيب

أكد الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، أن فريقه حضر إلى بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» بهدف المنافسة على اللقب، مشدداً على أن مواجهة المنتخب السعودي في نصف النهائي تمثل اختباراً أمام «أقوى خصم» في البطولة، في الوقت الذي كشف فيه عن معاناة أكرم عفيف من وعكة صحية قد تحول دون مشاركته في المباراة.

وقال لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نحن مستعدون بعد يومي التحضير اللذين أتيحا لنا، وعملنا خلالهما على الاستشفاء، وهي النقطة الأهم. التشكيلة واضحة بالنسبة لنا واللاعبون مستعدون. سنواجه خصماً قوياً وهو المنتخب المضيف، وأمام عدد كبير من جماهيره، وهذا يمنحنا حافزاً كبيراً».

وكشف مدرب قطر عن الشكوك المحيطة بمشاركة أكرم عفيف، قائلاً: «أكرم يعاني من وعكة صحية، ولا أعلم حتى الآن ما إذا كان سيشارك غداً أم لا».

ورفض لوبيتيغي اعتبار الحضور الجماهيري السعودي عامل ضغط على لاعبيه، مؤكداً أن اللعب أمام مدرجات ممتلئة سيمنح فريقه حافزاً إضافياً، وقال: «لدينا الخبرة في اللعب أمام الجماهير، ومن حسن حظنا أن الملعب سيكون ممتلئاً، لأن ذلك سيزيد من حماسنا. نعلم أنهم سيحضرون لدعم منتخبهم، لكن هذا لا يشكل ضغطاً علينا، بل يمنحنا حافزاً إضافياً».

وأضاف: «لا توجد أعذار في هذه المباراة. تركيزنا منصب على اللعب ومحاولة التفوق على المنافس. المواجهة صعبة والوقت كان ضيقاً للتحضير، لكن علينا أن ندافع جيداً ونهاجم بحدة، ونمتلك القوة البدنية والذهنية والتكتيكية اللازمة لذلك».

وعن اعتبار المنتخب القطري مرشحاً للتفوق بالنظر إلى خبراته وتتويجه السابق بكأس آسيا، قال لوبيتيغي رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «التاريخ مهم، لكننا نتحدث عن الواقع الآن. نريد المنافسة، ورغم الإصابات وضيق الوقت، فلا توجد أعذار. نتمتع بثقة عالية ونريد تقديم مباراة جيدة، وإذا نجحنا في الفوز على المنتخب السعودي فسيكون ذلك أمراً رائعاً».

ودافع المدرب الإسباني عن المستوى الذي قدمه فريقه خلال البطولة، قائلاً: «صنعنا الكثير من الفرص للتسجيل، ولذلك لدي رأي مختلف عمن يقول إن المنتخب القطري لم يقدم مستوى جيداً. لدينا العقلية والقوة للمنافسة، والدليل أننا موجودون في نصف النهائي. تركيزنا الآن على مواجهة السعودية أمام نحو 55 ألف مشجع، وهذا يمثل حافزاً بالنسبة لنا».

وشدد لوبيتيغي على أن المشاركة القطرية لا تستهدف مجرد تجربة عناصر جديدة، وقال: «لم نأتِ إلى هنا لمجرد اللعب. نتعامل مع البطولة بجدية، ولا نريد الاستمتاع فقط، بل نريد الفوز وتقديم أفضل ما لدينا، ولا نفكر الآن في أي شيء يأتي بعد هذه المباراة».

وأضاف: «وصلنا إلى هنا من أجل الفوز بالكأس. خضنا عدداً من المباريات وبذلنا جهداً كبيراً، والخطوة الحالية هي نصف النهائي. سنواجه أقوى خصم في هذه البطولة، لكن لدينا طاقة كبيرة. من الصعب في كرة القدم خوض أربع أو خمس مباريات خلال فترة قصيرة، لكننا مستعدون لذلك».

عبد العزيز حاتم لاعب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عبد العزيز حاتم، لاعب المنتخب القطري، ارتفاع معنويات اللاعبين قبل المواجهة، وقال: «نحن مستعدون بمعنويات مرتفعة، والجميع جاهز. كان لدينا يومان للتحضير وتركيزنا بالكامل على تحقيق التأهل، وندرك صعوبة مواجهة البلد المضيف».

وعن المرحلة التي يعيشها المنتخب القطري، قال حاتم: «فترة كأس العالم مختلفة عما نعيشه حالياً. لدينا عناصر جديدة ونمر بمرحلة انتقالية، وهذه البطولة مختلفة، وهدفنا فيها مختلف عن كأس العالم. نريد المنافسة، وهذه هي عقليتنا».

وأشار حاتم إلى ترقبه اللعب أمام الحضور الجماهيري الكبير، مضيفاً: «من الرائع أن تلعب أمام أكثر من 50 ألف مشجع، والجميع ينتظر هذه المواجهة».