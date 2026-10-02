دونيس: نريد «أخضر» يلعب بلا ضغوط... وملعباً ممتلئاً بجماهيرنا

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» يستهدف الظهور بهوية واضحة وقوية أمام قطر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، مشدداً على ضرورة التعامل بثقة مع ضغوط مباريات خروج المغلوب، فيما وصف المنتخب القطري بأنه قد يكون «الخصم الأقوى» الذي يواجهه فريقه في البطولة.

وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نواصل العمل استعداداً للمباراة، وسنواجه فريقاً يضم لاعبين أصحاب خبرات وتجارب كبيرة. من أولوياتنا تقديم أداء أفضل، واللعب بالشغف والطريقة التي تُظهِر قدراتنا، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية».

وأضاف: «من الجيد أن نستمر في تقديم الأداء الذي ظهرنا به خلال المباريات السابقة، ويجب دائماً أن نتمتع بالثقة. نواصل العمل بالطريقة نفسها التي نتبعها قبل أي مواجهة، ومنتخب قطر يتمتع بخبرة كبيرة، وقد يكون الخصم الأقوى، لذلك علينا السيطرة والتركيز».

وعن التاريخ السلبي للمنتخب السعودي في بعض المواجهات الإقصائية وكيفية التعامل مع الضغوط المصاحبة لها، قال دونيس: «الضغط أمر طبيعي، لأن اللاعبين بشر ويتأثرون، لكن المهم أن يؤمنوا بالخطة وبزملائهم. عندما يكون اللاعب مستعداً، سيكون حاضراً ذهنياً وفنياً للتعامل مع أي شيء يحدث داخل الملعب».

وتابع: «نحلل كل شيء، والأهم بالنسبة لنا الاستقرار الداخلي والذهنية الواضحة والقدرة على التكيف مع أي وضع نواجهه. علينا إعداد الفريق ليملك هوية واضحة، إلى جانب الصمود والمرونة أمام المنافسين، خصوصاً أننا الآن أمام مباراة بنظام خروج المغلوب. لا نريد أن يشعر اللاعبون بالضغط، بل أن يلعبوا بثقة عالية».

وتطرق المدرب اليوناني إلى الحالة البدنية للاعبيه بعد ضغط المباريات، قائلاً: «خلال ستة أيام خضنا ثلاث مباريات، وبطبيعة الحال لم يكن ذلك سهلاً. علينا النظر إلى جاهزية اللاعبين، ولم نكن محظوظين بإتاحة جميع العناصر. زكريا هوساوي لن يكون معنا في المباريات المقبلة، وسننظر في حالة حسان تمبكتي قبل اتخاذ القرار بشأن مشاركته».

وأشار دونيس إلى أهمية اختيار العناصر القادرة على الحفاظ على النسق العالي، مضيفاً: «اتخذنا قراراً بالاعتماد على اللاعبين القادرين على اللعب بكثافة عالية، وهذا مهم للحفاظ على الشغف والتنافسية، وعلينا اتخاذ القرارات المناسبة».

وعن العمل الذي قام به منذ توليه قيادة المنتخب السعودي، قال دونيس: «أنا موجود في السعودية منذ 2015 عندما بدأت مع الهلال. ومنذ وصولي إلى المنتخب حاولت تحليل ما حدث خلال السنوات العشر الماضية، ومعرفة الجوانب التي تحتاج إلى التحسين، سواء في الكرات الثابتة أو الاستحواذ أو استثمار نقاط القوة».

وأضاف: «لم يكن لدينا وقت طويل، لكن الجانب الإيجابي أن اللاعبين يستجيبون ويحاولون بذل أقصى ما لديهم لتطبيق الأفكار، وهذا العامل الذهني اختصر علينا بعض الوقت. نريد صناعة فريق يضغط بقوة ويملك طاقة كبيرة في الحالتين الهجومية والدفاعية».

وتابع: «بالنظر إلى المباريات الثلاث الماضية، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. الخطوة التالية تتمثل في السيطرة على الكرة واتخاذ القرارات الصحيحة والتحرك بالشكل المناسب. نريد، خطوة بخطوة، صناعة فريق قوي يحافظ على معاييره ويتطور تدريجياً بالروح نفسها حتى نصل إلى هدفنا».

وشدد دونيس على أهمية المساندة الجماهيرية، قائلاً: «الجماهير صنعت أجواء رائعة في الملعب، ونريد أن نخوض المباراة في ملعب ممتلئ».

عبد الله آل سالم في المؤتمر الصحافي (المنتخب السعودي)

من جانبه، وصف عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي، مواجهة قطر بأنها مختلفة عن مباريات دور المجموعات، وقال: «مباراة الغد مختلفة لأنها في نصف النهائي. سنواجه منتخباً يملك خبرات كبيرة وسبق له تحقيق كأس آسيا، لكننا أيضاً فريق قوي ونتطلع إلى بلوغ النهائي».

وعن المنافسة في الخط الهجومي، قال آل سالم: «الجميع يسهم في تسجيل الأهداف، وأنا توجت عمل الفريق بتسجيل الهدف. لدينا لاعبون على مستوى عالٍ، وهذا أمر إيجابي بالنسبة للمدرب. سواء شاركت أساسياً أو كنت على مقاعد البدلاء، فالهدف واحد، وهو تمثيل المنتخب بأفضل صورة وتحقيق البطولة».