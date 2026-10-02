دونيس: نريد «أخضر» يلعب بلا ضغوط... وملعباً ممتلئاً بجماهيرناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5325084-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%A7
دونيس: نريد «أخضر» يلعب بلا ضغوط... وملعباً ممتلئاً بجماهيرنا
اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» يستهدف الظهور بهوية واضحة وقوية أمام قطر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، مشدداً على ضرورة التعامل بثقة مع ضغوط مباريات خروج المغلوب، فيما وصف المنتخب القطري بأنه قد يكون «الخصم الأقوى» الذي يواجهه فريقه في البطولة.
وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نواصل العمل استعداداً للمباراة، وسنواجه فريقاً يضم لاعبين أصحاب خبرات وتجارب كبيرة. من أولوياتنا تقديم أداء أفضل، واللعب بالشغف والطريقة التي تُظهِر قدراتنا، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية».
وأضاف: «من الجيد أن نستمر في تقديم الأداء الذي ظهرنا به خلال المباريات السابقة، ويجب دائماً أن نتمتع بالثقة. نواصل العمل بالطريقة نفسها التي نتبعها قبل أي مواجهة، ومنتخب قطر يتمتع بخبرة كبيرة، وقد يكون الخصم الأقوى، لذلك علينا السيطرة والتركيز».
وعن التاريخ السلبي للمنتخب السعودي في بعض المواجهات الإقصائية وكيفية التعامل مع الضغوط المصاحبة لها، قال دونيس: «الضغط أمر طبيعي، لأن اللاعبين بشر ويتأثرون، لكن المهم أن يؤمنوا بالخطة وبزملائهم. عندما يكون اللاعب مستعداً، سيكون حاضراً ذهنياً وفنياً للتعامل مع أي شيء يحدث داخل الملعب».
وتابع: «نحلل كل شيء، والأهم بالنسبة لنا الاستقرار الداخلي والذهنية الواضحة والقدرة على التكيف مع أي وضع نواجهه. علينا إعداد الفريق ليملك هوية واضحة، إلى جانب الصمود والمرونة أمام المنافسين، خصوصاً أننا الآن أمام مباراة بنظام خروج المغلوب. لا نريد أن يشعر اللاعبون بالضغط، بل أن يلعبوا بثقة عالية».
وتطرق المدرب اليوناني إلى الحالة البدنية للاعبيه بعد ضغط المباريات، قائلاً: «خلال ستة أيام خضنا ثلاث مباريات، وبطبيعة الحال لم يكن ذلك سهلاً. علينا النظر إلى جاهزية اللاعبين، ولم نكن محظوظين بإتاحة جميع العناصر. زكريا هوساوي لن يكون معنا في المباريات المقبلة، وسننظر في حالة حسان تمبكتي قبل اتخاذ القرار بشأن مشاركته».
وأشار دونيس إلى أهمية اختيار العناصر القادرة على الحفاظ على النسق العالي، مضيفاً: «اتخذنا قراراً بالاعتماد على اللاعبين القادرين على اللعب بكثافة عالية، وهذا مهم للحفاظ على الشغف والتنافسية، وعلينا اتخاذ القرارات المناسبة».
وعن العمل الذي قام به منذ توليه قيادة المنتخب السعودي، قال دونيس: «أنا موجود في السعودية منذ 2015 عندما بدأت مع الهلال. ومنذ وصولي إلى المنتخب حاولت تحليل ما حدث خلال السنوات العشر الماضية، ومعرفة الجوانب التي تحتاج إلى التحسين، سواء في الكرات الثابتة أو الاستحواذ أو استثمار نقاط القوة».
وأضاف: «لم يكن لدينا وقت طويل، لكن الجانب الإيجابي أن اللاعبين يستجيبون ويحاولون بذل أقصى ما لديهم لتطبيق الأفكار، وهذا العامل الذهني اختصر علينا بعض الوقت. نريد صناعة فريق يضغط بقوة ويملك طاقة كبيرة في الحالتين الهجومية والدفاعية».
وتابع: «بالنظر إلى المباريات الثلاث الماضية، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. الخطوة التالية تتمثل في السيطرة على الكرة واتخاذ القرارات الصحيحة والتحرك بالشكل المناسب. نريد، خطوة بخطوة، صناعة فريق قوي يحافظ على معاييره ويتطور تدريجياً بالروح نفسها حتى نصل إلى هدفنا».
وشدد دونيس على أهمية المساندة الجماهيرية، قائلاً: «الجماهير صنعت أجواء رائعة في الملعب، ونريد أن نخوض المباراة في ملعب ممتلئ».
من جانبه، وصف عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي، مواجهة قطر بأنها مختلفة عن مباريات دور المجموعات، وقال: «مباراة الغد مختلفة لأنها في نصف النهائي. سنواجه منتخباً يملك خبرات كبيرة وسبق له تحقيق كأس آسيا، لكننا أيضاً فريق قوي ونتطلع إلى بلوغ النهائي».
وعن المنافسة في الخط الهجومي، قال آل سالم: «الجميع يسهم في تسجيل الأهداف، وأنا توجت عمل الفريق بتسجيل الهدف. لدينا لاعبون على مستوى عالٍ، وهذا أمر إيجابي بالنسبة للمدرب. سواء شاركت أساسياً أو كنت على مقاعد البدلاء، فالهدف واحد، وهو تمثيل المنتخب بأفضل صورة وتحقيق البطولة».
كشف الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، عن العمل على إقامة بطولة الأندية العربية خلال الصيف المقبل.
حامد القرني (جدة )
«آسياد 2026»: بـ«الإخضاع»… عمر ندا يهدي السعودية ذهبية الجوجيتسو الأولىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5325073-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF-2026-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9%E2%80%A6-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
«آسياد 2026»: بـ«الإخضاع»… عمر ندا يهدي السعودية ذهبية الجوجيتسو الأولى
تتويج بطل فريق السعودية عمر ندا بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن -94 كجم للجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية (الأولمبية السعودية)
انتزع لاعب فريق السعودية عمر ندا الميدالية الذهبية في منافسات الجوجيتسو لوزن تحت 94 كلغ، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، بعدما حسم المواجهة النهائية أمام الكوري الجنوبي بارك سونغهو بالإخضاع، ليمنح السعودية ثاني ميدالياتها الذهبية في الدورة.
وفرض ندا تفوقه في النزال النهائي، قبل أن ينهي المواجهة بالإخضاع، مؤكداً تفوقه في طريقه إلى أعلى منصة تتويج آسيوية، ومضيفاً ذهبية جديدة إلى رصيد فريق السعودية في ناغويا.
وعقب تتويجه، أكد ندا أن ثقته بنفسه ازدادت مع استمرار التدريبات، مشيراً إلى أنه دخل المنافسات وهو يدرك حجم العمل الذي بذله استعداداً لها، بعدما سبق له تحقيق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية 2022، عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.
وقال ندا في حديث لقناة «بي إن سبورتس»: «تزداد ثقتي بنفسي كلما واصلت التدريب، وكنت أعلم أنه لا أحد هنا تدرب أكثر مني. في الألعاب الماضية، كنت في سن الـ18، وأحرزت الميدالية البرونزية، لذلك واظبت منذ ذلك الحين على التدريب، وانتظرت ثلاث سنوات للوصول إلى هنا».
#عاجل| عمر ندا لاعب #فريق_السعودية يفوز بالميدالية الذهبية في منافسات الجوجيتسو وزن-94كغم، بعد فوزه على نظيره الكوري بارك سونغهو ضمن دورة الألعاب الآسيوية #ناغويا2026.
وأضاف: «إنه أكبر إنجاز لي أن أحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الآسيوية وأن أهدي وطني هذا الإنجاز».
ورفعت ذهبية ندا حصيلة فريق السعودية إلى 13 ميدالية، بواقع ذهبيتين وفضيتين و9 برونزيات، ليحتل المركز الـ22 في جدول الترتيب العام. وجاءت الذهبية الثانية بعد أقل من 24 ساعة على تتويج فريق قفز الحواجز بذهبية منافسات الفرق، الخميس، عبر رمزي الدهامي وخالد المبطي وعبد الرحمن الراجحي وسعد العجمي.
وتوزعت الميداليات السعودية على ألعاب القوى والفروسية والرياضات الإلكترونية والجوجيتسو والكاراتيه؛ إذ حصدت ألعاب القوى برونزيتين، والفروسية ذهبية، والرياضات الإلكترونية فضية وبرونزيتين، والكاراتيه فضية وبرونزيتين، فيما رفع الجوجيتسو رصيده بعد ذهبية ندا إلى أربع ميداليات: ذهبية وثلاث برونزيات.
| الإماراتية أسماء الحوسني تفوز بذهبية الجوجيتسو لوزن -52 كغم، بعد فوزها على الكورية الجنوبية إيم إيونغو. pic.twitter.com/Bdlk4pZy3e
وفي منافسات السيدات، أضافت الإماراتية أسماء الحوسني ذهبية وزن تحت 52 كلغ لبلادها، بعد فوزها على الكورية الجنوبية إيم إيونجو، محافظة على لقبها الذي حققته في نسخة هانغتشو 2022. ورفعت الإمارات رصيدها إلى سبع ذهبيات في الدورة، بينها خمس في منافسات الجوجيتسو.
الفيصل يلتقي دونيس… وحديث خاص مع كنو قبل نصف نهائي «خليجي 27»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5324957-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%E2%80%A6-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%86%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27
الفيصل يلتقي دونيس… وحديث خاص مع كنو قبل نصف نهائي «خليجي 27»
وزير الرياضة خلال حديثه مع محمد كنو قائد الأخضر (تصوير: علي خمج)
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، الخميس، استعداداً لمواجهة قطر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.
والتقى وزير الرياضة باليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، بحضور بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة، وماجد آل صاحب، الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم.
وعقب الاجتماع، دار حديث بين وزير الرياضة ومحمد كنو، لاعب المنتخب السعودي، قبل أن يلتحق الأخير بزملائه في الحصة التدريبية.
ميدانياً، واصل «الأخضر» تحضيراته لمواجهة قطر، وأجرى لاعبوه حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف دونيس.
وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ ضمّت الأولى العناصر التي شاركت بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام العراق، حيث خضعوا لتمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الأخرى حصة بدأت بتمارين الإحماء، أعقبتها تدريبات تكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على مساحات محددة.
| حديث يجمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ودونيس، مدرب المنتخب السعودي، بحضور بدر الرزيزاء رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة، وماجد ال صاحب الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي قبل انطلاق تدريبات المنتخب السعودي. pic.twitter.com/DBphy5JU7p
جانب من المؤتمر الصحافي للاعبين المشاركين قبل النزالات (الشرق الأوسط)
بعد نحو 10 أعوام من انتظار المواجهة والحديث عن الأفضل بينهما، يتأهب السعودي مصطفى ندا والمصري أسامة الصعيدي لحسم التحدي داخل القفص، حين يلتقيان الجمعة في النزال الرئيسي لأمسية نصف نهائي دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «PFL MENA»، التي يحتضنها بوليفارد سيتي في العاصمة السعودية الرياض.
وبينما تحمل مواجهة ندا والصعيدي قصة تنافس قديمة، برزت مواجهة السعودية فاطمة العماري والجزائرية آية لونيس بتحد من نوع آخر، بعدما فضلت العماري تأجيل الرد إلى النزال، فيما قالت لونيس لـ«الشرق الأوسط» إنها شعرت بأن منافستها كانت «خائفة بعض الشيء» خلال المواجهة المباشرة التي سبقت اللقاء.
وأكد المقاتلون جاهزيتهم خلال المؤتمر الصحافي والميزان الاحتفالي اللذين أقيما الخميس، وسط ترقب للنزالات الحاسمة المؤهلة إلى النهائي، إلى جانب مواجهات استعراضية تمنح المشاركين فرصة لإثبات قدراتهم أمام الجمهور السعودي.
وتصدر ندا والصعيدي المشهد بقصة مواجهتهما المرتقبة، إذ أكد المقاتل السعودي أن اللقاء يحمل أهمية خاصة، بعد سنوات من الحديث عن الأفضل بينهما، قبل أن تتاح لهما فرصة تقديم الإجابة داخل القفص.
وقال ندا خلال المؤتمر الصحافي: «هذه المواجهة لها قصة تمتد لنحو 10 سنوات، وطوال هذه الفترة كان هناك دائماً حديث حول من هو الأفضل بيننا. الآن أصبحت لدينا الفرصة لحسم الأمر داخل القفص. أحترم أسامة وما حققه، لكنني واثق من قدراتي، وسأدخل النزال لإثبات نفسي وتقديم الإجابة داخل القفص».
وفي المقابل، أكد الصعيدي أن طول الانتظار يضفي أهمية إضافية على المواجهة، مبدياً تطلعه إلى إنهاء الجدل الرياضي أمام منافس يعرف إمكاناته جيداً.
وقال: «انتظرنا هذه المواجهة سنوات طويلة، والآن حان الوقت لكي نلتقي وجهاً لوجه داخل القفص. مصطفى مقاتل أقدره وأعرف إمكاناته جيداً، لكن الحديث عن الأفضل استمر طويلاً، وأعتقد أن النزال هو المكان المناسب لحسم هذا التحدي».
️| المقاتلة السعودية فاطمة العماري ووالدتها لولوة العماري في حديثهم لـ"الشرق الأوسط":- أحترم خصمي ولا أحب أن أطيل الحديث وكثرته، والفعل سيكون داخل الحلبة غداً .- والدتها لولوة العماري : أبنتي دائماً جاهزة لأي نزال وأي سيناريو . pic.twitter.com/T2cdFVyYYD
وفي مواجهة السيدات، اختارت العماري لغة مقتضبة للتعبير عن استعدادها لملاقاة لونيس، مؤكدة احترامها لمنافستها، مع ترك الحسم لما ستقدمه في النزال.
وقالت العماري لـ«الشرق الأوسط»: «أحترم خصمي، ولا أحب إطالة الحديث، والفعل سيكون داخل الحلبة غداً الجمعة».
وحضرت الثقة أيضاً في حديث والدتها لولوة العماري، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» استعداد ابنتها للتعامل مع مختلف الاحتمالات، قائلة: «ابنتي دائماً جاهزة لأي نزال وأي سيناريو».
وكانت العماري قد أكدت خلال المؤتمر الصحافي أن خوض المواجهة أمام الجمهور السعودي يمنحها حافزاً خاصاً، ويتيح لها إظهار تطورها والطموح المتزايد للمقاتلات السعوديات في الفنون القتالية المختلطة.
وقالت: «كل فرصة أخوض فيها نزالاً أمام الجمهور السعودي تحمل أهمية خاصة بالنسبة لي. أتطلع إلى الاستفادة من هذه المواجهة لإظهار ما وصلت إليه من تطور، وتقديم مستوى يعكس العمل الذي نقوم به والطموح المتزايد للمقاتلات السعوديات في هذه الرياضة».
️ | المقاتلة الجزائرية آية لونيس لـ«الشرق الأوسط»، قبل خوض أول نزال لها في الفنون القتالية المختلطة ضمن منافسات «PFL» في السعودية:- يشرفني أن أخوض أول نزال لي في الفنون القتالية المختلطة وفي «PFL» بالسعودية.- فاطمة العماري لديها خبرة أكبر من حيث عدد النزالات، لكنني أملك خبرة... pic.twitter.com/OQdSop68k9
وعلى الطرف الآخر، تستعد الجزائرية آية لونيس لخوض أول نزال لها في الفنون القتالية المختلطة، مؤكدة أن ظهورها الأول ضمن منافسات «PFL» في السعودية يمثل محطة تعتز بها.
وقالت لونيس لـ«الشرق الأوسط»: «يشرفني أن أخوض أول نزال لي في الفنون القتالية المختلطة وفي (PFL) بالسعودية».
ورغم إقرارها بتفوق العماري من حيث عدد النزالات، أبدت لونيس ثقتها في الخبرات التي اكتسبتها في تخصصات قتالية مختلفة، مشيرة إلى أن تجربتها السابقة تمنحها أدوات للمنافسة في ظهورها الأول.
وأضافت: «فاطمة العماري لديها خبرة أكبر من حيث عدد النزالات، لكنني أملك خبرة في الملاكمة والضربات والمصارعة الأرضية، وسبق لي مواجهة بطلات على المستوى العربي».
وعند سؤالها عن هل دعمتها المقاتلة السعودية هتان السيف خلال معسكرها، أكدت فاطمة أن نجاح هتان من نجاحها وهما تمثلان السعودية تحت مظلة MMA، ولا يهم الدعم من أين أو لمن، طالما أنهن يشرفن البلاد في مثل هذه المحافل.
ورفعت المقاتلة الجزائرية سقف التحدي حين تحدثت عن انطباعها خلال الوقوف وجهاً لوجه أمام العماري قبل النزال، قائلة: «في المواجهة المباشرة قبل النزال شعرت بأنها كانت خائفة بعض الشيء».
وبين ثقة العماري واستناد لونيس إلى خبراتها في الرياضات القتالية، تدخل المقاتلتان المواجهة بطموحين مختلفين؛ السعودية لإظهار تطورها أمام جمهور بلادها، والجزائرية لتسجيل بداية قوية في الفنون القتالية المختلطة.
️| المقاتل الأردني حازم كيالي، في المؤتمر الصحفي قبل نصف النهائي لبطولة «PFL MENA»:-احترم خصمي بدرالدين وأرفع له القبعة، أنا أقاتل من أجل عائلتي، والكثير يحترم ذلك.- المقاتلة السعودية فاطمة العماري، عند سؤالها عن المقاتلة "هتان السيف":-نحن نمثل المملكة العربية السعودية كنساء... pic.twitter.com/xSzvCVTSxb
وفي النزال الرئيسي المشترك، يواجه الأردني حازم كيالي المغربي بدر الدين دياني على بطاقة التأهل إلى نهائي وزن الويلتر، في مواجهة أضافت إليها تصريحات دياني لـ«الشرق الأوسط» مزيداً من التحدي.وقال المقاتل المغربي: «خصمي حازم صغير في العمر ومتحمس جداً للنزال، لكنني لا أراه خصماً بمستواي وخبرتي الكبيرة».
وكان دياني قد أكد خلال المؤتمر الصحافي أن بلوغ نصف النهائي لا يمثل سقف طموحه، قائلاً: «الوصول إلى نصف النهائي مهم، لكن الهدف بالنسبة لي هو مواصلة الطريق. أعرف إمكانات حازم وأحترمه كونه منافساً لي، وأتوقع نزالاً قوياً، لكنني أثق في استعداداتي وفي قدرتي على تحقيق الفوز والعبور إلى النهائي».
أما كيالي، فوصف اللقاء بأنه واحد من أهم نزالاته؛ نظراً لما يحمله من فرصة للانتقال إلى النهائي، مؤكداً أنه عمل كثيراً للوصول إلى هذه المرحلة.
وقال خلال المؤتمر الصحافي: «هذه واحدة من أهم مواجهاتي، لأن الفوز يعني الانتقال إلى النهائي. بدر الدين مقاتل قوي واستحق الوصول إلى هذه المرحلة، وأنا بدوري عملت كثيراً من أجل هذه الفرصة. سأدخل النزال بتركيز كامل، وهدفي أن أقدم أفضل ما لدي وأحسم بطاقة التأهل».
وحظي دياني بدعم المصري عمر الدفراوي، بطل النسخة الأولى من «PFL MENA»، الذي أبدى إعجابه بظهور أسماء صاعدة في النسخة الحالية، معرباً عن أمله في أن يتوج المقاتل المغربي باللقب.
️| المقاتل المصري عمر الدفراوي بطل النسخة الأولى من PFL MENA لـ"الشرق الأوسط":- في هذه النسخة شهدنا أسماء صاعدة جديدة ولكنني أتمنى أن يحقق المغربي بدر الدين دياني اللقب .- عملت الكثير حتى أطور من نفسي واسمي اليوم من أفضل الأسماء العربية في النزالات القوية . pic.twitter.com/BuEwCcuxQP
وقال الدفراوي لـ«الشرق الأوسط»: «شهدنا في هذه النسخة أسماء صاعدة جديدة، لكنني أتمنى أن يحقق المغربي بدر الدين دياني اللقب».
وتحدث الدفراوي أيضاً عن العمل الذي بذله لتطوير مستواه وتعزيز مكانته، مضيفاً: «عملت كثيراً حتى أطور نفسي، واسمي اليوم من أفضل الأسماء العربية في النزالات القوية».
وتشهد الأمسية كذلك مواجهة استعراضية تجمع السعودي رضا النمر والبحريني أحمد الشويخ، إذ أكد النمر أنه يتعامل مع اللقاء بجدية كاملة، ويسعى إلى إظهار مهاراته أمام الجمهور السعودي.
وقال: «أتعامل مع كل مواجهة بجدية كاملة، وبالنسبة لي هذه فرصة لتقديم المستوى الذي وصلت إليه وإظهار مهاراتي أمام الجمهور. أحمد منافس جيد، وأتطلع إلى نزال قوي نستطيع من خلاله تقديم صورة مميزة عن المقاتلين العرب».
بدوره، أكد الشويخ أن الطابع الاستعراضي للمواجهة لا يقلل من رغبته في تقديم أفضل أداء ممكن، قائلاً: «وجودنا في هذه الأمسية فرصة مهمة لتقديم مواجهة تليق بالجمهور. أحترم رضا كونه مقاتلاً، وأتوقع أن يكون النزال قوياً وممتعاً. هدفي هو إظهار قدراتي والاستفادة من هذه التجربة وتقديم مستوى يعكس جاهزيتي».
ومن جانبه، أكد جيروم مازيت، المدير العام للرابطة، أن البطولة تدخل مرحلة حاسمة، مع اقتراب المقاتلين من النهائي والمنافسة على ألقاب الموسم.
وقال خلال المؤتمر الصحافي: «نصل إلى مرحلة حاسمة من الموسم، والمقاتلون أصبحوا على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي والمنافسة على اللقب. نتوقع مواجهات قوية تعكس المستوى المتميز الذي قدمه المشاركون طوال مشوار البطولة».
وأشاد مازيت بالدعم السعودي للدوري ودوره في توفير منصة احترافية للمواهب العربية، مضيفاً: «نتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للدوري. المنطقة العربية تزخر بالمواهب، ولدينا مقاتلون من دول مختلفة أثبتوا قدراتهم ومستوياتهم التنافسية، ونسعى إلى مواصلة توفير منصة تمنحهم الفرصة لإظهار إمكاناتهم والتطور على المستوى الاحترافي».
وعقب المؤتمر الصحافي، وقف المقاتلون وجهاً لوجه خلال الميزان الاحتفالي، في ظهورهم الأخير قبل نزالات الجمعة، حيث ينتظر ندا والصعيدي حسم تحديهما القديم، وتختبر مواجهة العماري ولونيس الوعود التي أطلقتها المقاتلتان، فيما يتنافس المشاركون في نصف النهائي على مواصلة الطريق نحو الألقاب.