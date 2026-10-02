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عمر ندا لـ«الشرق الأوسط»: توقعت ذهبية ناغويا… والقادم «عالمية»

السعودي عمر ندا خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الجيوجيتسو لوزن تحت 94 كلغ (فريق السعودية)
السعودي عمر ندا خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الجيوجيتسو لوزن تحت 94 كلغ (فريق السعودية)
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عمر ندا لـ«الشرق الأوسط»: توقعت ذهبية ناغويا… والقادم «عالمية»

السعودي عمر ندا خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الجيوجيتسو لوزن تحت 94 كلغ (فريق السعودية)
السعودي عمر ندا خلال تتويجه بالميدالية الذهبية في منافسات الجيوجيتسو لوزن تحت 94 كلغ (فريق السعودية)

أعرب السعودي عمر ندا عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الجيوجيتسو لوزن تحت 94 كلغ، ضمن دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026»، مؤكداً أنه حضر إلى المنافسات وهو يضع التتويج بالذهب هدفاً له، بعد ثلاثة أعوام من حصوله على البرونزية في النسخة الماضية.

وقال ندا، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب تتويجه: «الحمد لله، حضرت إلى البطولة وأنا مستعد جيداً، وكنت أتوقع تحقيق الميدالية الذهبية. في النسخة الماضية حققت البرونزية وكان عمري 18 عاماً، ومنذ ذلك الوقت تدربت بصورة أكبر، والآن أبلغ 21 عاماً، وكنت أشعر بأنني أصبحت أقوى وقادراً على تحقيق الذهب، والحمد لله نجحت في ذلك».

وتحدث ندا عن مشواره في المنافسات، موضحاً: «قدمت أداءً قوياً، ونجحت في حسم النزال الأول بالإخضاع، وفي النزال الثاني فزت بنتيجة 6-0، بينما كان النزال الثالث هو الأصعب بالنسبة لي، لكنني تمكنت من حسمه في النقطة الذهبية».

وأضاف: «في النهائي نجحت في تحقيق الفوز بطريقة الإخضاع نفسها التي حسمت بها نزالي الأول، والحمد لله على تحقيق الذهبية».

ولم يخفِ ندا طموحه في مواصلة حصد الإنجازات بعد الذهب القاري، مؤكداً أن هدفه المقبل سيكون اعتلاء منصة التتويج العالمية، وقال: «بعد الذهبية الآسيوية، أنتظر تحقيق ذهبية عالمية أخرى، وإن شاء الله تكون في العام المقبل».

وأهدى ندا إنجازه إلى السعودية وعائلته وكل من سانده في مسيرته، قائلاً: «أهدي هذا الإنجاز إلى وطني وعائلتي وأسرتي، وإلى اللجنة الأولمبية، وجميع مدربيّ وكل من دعمني».

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دونيس: نريد «أخضر» يلعب بلا ضغوط... وملعباً ممتلئاً بجماهيرنا

اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
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دونيس: نريد «أخضر» يلعب بلا ضغوط... وملعباً ممتلئاً بجماهيرنا

اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» يستهدف الظهور بهوية واضحة وقوية أمام قطر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، مشدداً على ضرورة التعامل بثقة مع ضغوط مباريات خروج المغلوب، فيما وصف المنتخب القطري بأنه قد يكون «الخصم الأقوى» الذي يواجهه فريقه في البطولة.

وقال دونيس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نواصل العمل استعداداً للمباراة، وسنواجه فريقاً يضم لاعبين أصحاب خبرات وتجارب كبيرة. من أولوياتنا تقديم أداء أفضل، واللعب بالشغف والطريقة التي تُظهِر قدراتنا، من أجل الوصول إلى المباراة النهائية».

وأضاف: «من الجيد أن نستمر في تقديم الأداء الذي ظهرنا به خلال المباريات السابقة، ويجب دائماً أن نتمتع بالثقة. نواصل العمل بالطريقة نفسها التي نتبعها قبل أي مواجهة، ومنتخب قطر يتمتع بخبرة كبيرة، وقد يكون الخصم الأقوى، لذلك علينا السيطرة والتركيز».

وعن التاريخ السلبي للمنتخب السعودي في بعض المواجهات الإقصائية وكيفية التعامل مع الضغوط المصاحبة لها، قال دونيس: «الضغط أمر طبيعي، لأن اللاعبين بشر ويتأثرون، لكن المهم أن يؤمنوا بالخطة وبزملائهم. عندما يكون اللاعب مستعداً، سيكون حاضراً ذهنياً وفنياً للتعامل مع أي شيء يحدث داخل الملعب».

وتابع: «نحلل كل شيء، والأهم بالنسبة لنا الاستقرار الداخلي والذهنية الواضحة والقدرة على التكيف مع أي وضع نواجهه. علينا إعداد الفريق ليملك هوية واضحة، إلى جانب الصمود والمرونة أمام المنافسين، خصوصاً أننا الآن أمام مباراة بنظام خروج المغلوب. لا نريد أن يشعر اللاعبون بالضغط، بل أن يلعبوا بثقة عالية».

وتطرق المدرب اليوناني إلى الحالة البدنية للاعبيه بعد ضغط المباريات، قائلاً: «خلال ستة أيام خضنا ثلاث مباريات، وبطبيعة الحال لم يكن ذلك سهلاً. علينا النظر إلى جاهزية اللاعبين، ولم نكن محظوظين بإتاحة جميع العناصر. زكريا هوساوي لن يكون معنا في المباريات المقبلة، وسننظر في حالة حسان تمبكتي قبل اتخاذ القرار بشأن مشاركته».

وأشار دونيس إلى أهمية اختيار العناصر القادرة على الحفاظ على النسق العالي، مضيفاً: «اتخذنا قراراً بالاعتماد على اللاعبين القادرين على اللعب بكثافة عالية، وهذا مهم للحفاظ على الشغف والتنافسية، وعلينا اتخاذ القرارات المناسبة».

وعن العمل الذي قام به منذ توليه قيادة المنتخب السعودي، قال دونيس: «أنا موجود في السعودية منذ 2015 عندما بدأت مع الهلال. ومنذ وصولي إلى المنتخب حاولت تحليل ما حدث خلال السنوات العشر الماضية، ومعرفة الجوانب التي تحتاج إلى التحسين، سواء في الكرات الثابتة أو الاستحواذ أو استثمار نقاط القوة».

وأضاف: «لم يكن لدينا وقت طويل، لكن الجانب الإيجابي أن اللاعبين يستجيبون ويحاولون بذل أقصى ما لديهم لتطبيق الأفكار، وهذا العامل الذهني اختصر علينا بعض الوقت. نريد صناعة فريق يضغط بقوة ويملك طاقة كبيرة في الحالتين الهجومية والدفاعية».

وتابع: «بالنظر إلى المباريات الثلاث الماضية، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد. الخطوة التالية تتمثل في السيطرة على الكرة واتخاذ القرارات الصحيحة والتحرك بالشكل المناسب. نريد، خطوة بخطوة، صناعة فريق قوي يحافظ على معاييره ويتطور تدريجياً بالروح نفسها حتى نصل إلى هدفنا».

وشدد دونيس على أهمية المساندة الجماهيرية، قائلاً: «الجماهير صنعت أجواء رائعة في الملعب، ونريد أن نخوض المباراة في ملعب ممتلئ».

عبد الله آل سالم في المؤتمر الصحافي (المنتخب السعودي)

من جانبه، وصف عبد الله آل سالم، مهاجم المنتخب السعودي، مواجهة قطر بأنها مختلفة عن مباريات دور المجموعات، وقال: «مباراة الغد مختلفة لأنها في نصف النهائي. سنواجه منتخباً يملك خبرات كبيرة وسبق له تحقيق كأس آسيا، لكننا أيضاً فريق قوي ونتطلع إلى بلوغ النهائي».

وعن المنافسة في الخط الهجومي، قال آل سالم: «الجميع يسهم في تسجيل الأهداف، وأنا توجت عمل الفريق بتسجيل الهدف. لدينا لاعبون على مستوى عالٍ، وهذا أمر إيجابي بالنسبة للمدرب. سواء شاركت أساسياً أو كنت على مقاعد البدلاء، فالهدف واحد، وهو تمثيل المنتخب بأفضل صورة وتحقيق البطولة».

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«آسياد 2026»: بـ«الإخضاع»… عمر ندا يهدي السعودية ذهبية الجوجيتسو الأولى

‏تتويج بطل فريق السعودية عمر ندا بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن -94 كجم للجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية (الأولمبية السعودية)
‏تتويج بطل فريق السعودية عمر ندا بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن -94 كجم للجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية (الأولمبية السعودية)
TT
TT

«آسياد 2026»: بـ«الإخضاع»… عمر ندا يهدي السعودية ذهبية الجوجيتسو الأولى

‏تتويج بطل فريق السعودية عمر ندا بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن -94 كجم للجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية (الأولمبية السعودية)
‏تتويج بطل فريق السعودية عمر ندا بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن -94 كجم للجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية (الأولمبية السعودية)

انتزع لاعب فريق السعودية عمر ندا الميدالية الذهبية في منافسات الجوجيتسو لوزن تحت 94 كلغ، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، بعدما حسم المواجهة النهائية أمام الكوري الجنوبي بارك سونغهو بالإخضاع، ليمنح السعودية ثاني ميدالياتها الذهبية في الدورة.

‏تتويج بطل فريق السعودية عمر ندا بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن -94 كجم للجوجيتسو ضمن دورة الألعاب الآسيوية (الأولمبية السعودية)

وفرض ندا تفوقه في النزال النهائي، قبل أن ينهي المواجهة بالإخضاع، مؤكداً تفوقه في طريقه إلى أعلى منصة تتويج آسيوية، ومضيفاً ذهبية جديدة إلى رصيد فريق السعودية في ناغويا.

وعقب تتويجه، أكد ندا أن ثقته بنفسه ازدادت مع استمرار التدريبات، مشيراً إلى أنه دخل المنافسات وهو يدرك حجم العمل الذي بذله استعداداً لها، بعدما سبق له تحقيق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية 2022، عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.

وقال ندا في حديث لقناة «بي إن سبورتس»: «تزداد ثقتي بنفسي كلما واصلت التدريب، وكنت أعلم أنه لا أحد هنا تدرب أكثر مني. في الألعاب الماضية، كنت في سن الـ18، وأحرزت الميدالية البرونزية، لذلك واظبت منذ ذلك الحين على التدريب، وانتظرت ثلاث سنوات للوصول إلى هنا».

وأضاف: «إنه أكبر إنجاز لي أن أحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الآسيوية وأن أهدي وطني هذا الإنجاز».

ورفعت ذهبية ندا حصيلة فريق السعودية إلى 13 ميدالية، بواقع ذهبيتين وفضيتين و9 برونزيات، ليحتل المركز الـ22 في جدول الترتيب العام. وجاءت الذهبية الثانية بعد أقل من 24 ساعة على تتويج فريق قفز الحواجز بذهبية منافسات الفرق، الخميس، عبر رمزي الدهامي وخالد المبطي وعبد الرحمن الراجحي وسعد العجمي.

عمر ندا يحتفل بذهبيته في الجوجيتسو (فريق السعودية)

وتوزعت الميداليات السعودية على ألعاب القوى والفروسية والرياضات الإلكترونية والجوجيتسو والكاراتيه؛ إذ حصدت ألعاب القوى برونزيتين، والفروسية ذهبية، والرياضات الإلكترونية فضية وبرونزيتين، والكاراتيه فضية وبرونزيتين، فيما رفع الجوجيتسو رصيده بعد ذهبية ندا إلى أربع ميداليات: ذهبية وثلاث برونزيات.

وفي منافسات السيدات، أضافت الإماراتية أسماء الحوسني ذهبية وزن تحت 52 كلغ لبلادها، بعد فوزها على الكورية الجنوبية إيم إيونجو، محافظة على لقبها الذي حققته في نسخة هانغتشو 2022. ورفعت الإمارات رصيدها إلى سبع ذهبيات في الدورة، بينها خمس في منافسات الجوجيتسو.

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الفيصل يلتقي دونيس… وحديث خاص مع كنو قبل نصف نهائي «خليجي 27»

وزير الرياضة خلال حديثه مع محمد كنو قائد الأخضر (تصوير: علي خمج)
وزير الرياضة خلال حديثه مع محمد كنو قائد الأخضر (تصوير: علي خمج)
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الفيصل يلتقي دونيس… وحديث خاص مع كنو قبل نصف نهائي «خليجي 27»

وزير الرياضة خلال حديثه مع محمد كنو قائد الأخضر (تصوير: علي خمج)
وزير الرياضة خلال حديثه مع محمد كنو قائد الأخضر (تصوير: علي خمج)

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، الخميس، استعداداً لمواجهة قطر في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

والتقى وزير الرياضة باليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، بحضور بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى جانب عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة، وماجد آل صاحب، الأمين العام المكلف للاتحاد السعودي لكرة القدم.

يواصل المنتخب السعودي تحضيراته للقاء قطر (تصوير: علي خمج)

وعقب الاجتماع، دار حديث بين وزير الرياضة ومحمد كنو، لاعب المنتخب السعودي، قبل أن يلتحق الأخير بزملائه في الحصة التدريبية.

ميدانياً، واصل «الأخضر» تحضيراته لمواجهة قطر، وأجرى لاعبوه حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف دونيس.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ ضمّت الأولى العناصر التي شاركت بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام العراق، حيث خضعوا لتمارين استرجاعية، فيما أجرت المجموعة الأخرى حصة بدأت بتمارين الإحماء، أعقبتها تدريبات تكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على مساحات محددة.

وشهدت الحصة مشاركة حسان تمبكتي في الجزء الأول من التدريبات، فيما غاب جهاد ذكري بسبب إصابته بالإنفلونزا، بينما واصل زكريا هوساوي وعلاء آل حجي برامجهما العلاجية برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم المنتخب السعودي، الجمعة، استعداداته لمواجهة قطر بحصة تدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، على أن تكون الدقائق الـ15 الأولى متاحة أمام وسائل الإعلام.

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