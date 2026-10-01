السعودي رمزي الدهامي يواصل كتابة التاريخ… الميدالية السادسة في «الآسياد»

واصل الفارس السعودي رمزي الدهامي كتابة اسمه في سجل الإنجازات الرياضية السعودية، بعدما حقق الميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، ليرفع حصيلته الشخصية إلى ست ميداليات آسيوية، ويؤكد حضوره كأحد أبرز فرسان المملكة في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية.
وبدأت رحلة الدهامي مع منصات التتويج الآسيوية في «آسياد غوانزو 2010»، عندما حقق إنجازاً لافتاً بحصوله على ذهبية منافسات الفردي وذهبية الفرق، ليضع بصمته مبكراً في واحد من أكبر المحافل الرياضية في القارة.
️| الفرسان السعوديون رمزي الدهامي، و خالد المبطي، و عبدالرحمن الراجحي، و سعد العجمي الحائزون على الميدالية الذهبية في قفز الحواجز، خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»:-تركيزنا الكامل كان على تحقيق الذهب، والخبرة و المهارة لعبتا دوراً في فوزنا، والمنافسة في الآسياد دائماً ما تكون... pic.twitter.com/8NjMbpA7hQ
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 1, 2026
وبعد ثمانية أعوام، واصل الفارس السعودي حضوره بين أصحاب الميداليات في «آسياد جاكرتا 2018»، بعدما تُوج بذهبية الفرق مع المنتخب السعودي، إلى جانب الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، ليضيف ميداليتين جديدتين إلى سجله الآسيوي.
وفي «آسياد هانغتشو 2023»، واصل الدهامي حضوره على منصة التتويج، محققاً ذهبية الفرق مع المنتخب السعودي، قبل أن يكرر الإنجاز في «آسياد ناغويا 2026»، بعدما أسهم في تحقيق المنتخب السعودي ذهبية منافسات الفرق.
وبذلك أصبحت حصيلة رمزي الدهامي في تاريخ مشاركاته بدورة الألعاب الآسيوية ست ميداليات، بواقع خمس ذهبيات وبرونزية واحدة، في مسيرة امتدت عبر أربع نسخ من الأسياد.
ويعكس هذا السجل الاستمرارية التي يتمتع بها الدهامي على المستوى الآسيوي، إذ نجح في المحافظة على حضوره بين المتوجين عبر سنوات طويلة، جامعاً بين الإنجازات الفردية والجماعية، ومضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجل الفروسية السعودية في المحفل القاري.