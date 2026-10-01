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الرياضة رياضة سعودية

طرح تذاكر بطولة «سيكس كينغز سلام»… والانطلاقة 21 أكتوبر

طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)
طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)
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طرح تذاكر بطولة «سيكس كينغز سلام»… والانطلاقة 21 أكتوبر

طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)
طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر بطولة التنس «سيكس كينغز سلام» في نسختها الثالثة، التي تقام في «ذا فينيو» بالرياض خلال أيام 21 و22 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالميين.

وتجمع البطولة الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإيطالي يانيك سينر، والإسباني كارلوس ألكاراس، والألماني ألكسندر زفيريف، والأسترالي أليكس دي مينور، والأميركي تايلور فريتز، في منافسات مرتقبة تضم نخبة من أبرز أسماء التنس العالمية في الرياض.

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب؛ حيث تنطلق مواجهاتها يوم 21 أكتوبر، وتتواصل في 22 أكتوبر، قبل أن تختتم يوم 24 أكتوبر بالمواجهة النهائية لتحديد بطل النسخة الجديدة.

وتأتي بطولة «سيكس كينغز سلام» 2026 ضمن سلسلة البطولات والفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها موسم الرياض، والتي تجمع أبرز النجوم، وتُقدم للجمهور تجارب رياضية وترفيهية متنوعة.

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الرياضة رياضة سعودية

السعودي رمزي الدهامي يواصل كتابة التاريخ… الميدالية السادسة في «الآسياد»

رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)
رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)
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السعودي رمزي الدهامي يواصل كتابة التاريخ… الميدالية السادسة في «الآسياد»

رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)
رمزي الدهامي (الاتحاد السعودي للفروسية)

واصل الفارس السعودي رمزي الدهامي كتابة اسمه في سجل الإنجازات الرياضية السعودية، بعدما حقق الميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن دورة الألعاب الآسيوية (ناغويا 2026)، ليرفع حصيلته الشخصية إلى ست ميداليات آسيوية، ويؤكد حضوره كأحد أبرز فرسان المملكة في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية.

وبدأت رحلة الدهامي مع منصات التتويج الآسيوية في «آسياد غوانزو 2010»، عندما حقق إنجازاً لافتاً بحصوله على ذهبية منافسات الفردي وذهبية الفرق، ليضع بصمته مبكراً في واحد من أكبر المحافل الرياضية في القارة.

وبعد ثمانية أعوام، واصل الفارس السعودي حضوره بين أصحاب الميداليات في «آسياد جاكرتا 2018»، بعدما تُوج بذهبية الفرق مع المنتخب السعودي، إلى جانب الميدالية البرونزية في منافسات الفردي، ليضيف ميداليتين جديدتين إلى سجله الآسيوي.

وفي «آسياد هانغتشو 2023»، واصل الدهامي حضوره على منصة التتويج، محققاً ذهبية الفرق مع المنتخب السعودي، قبل أن يكرر الإنجاز في «آسياد ناغويا 2026»، بعدما أسهم في تحقيق المنتخب السعودي ذهبية منافسات الفرق.

وبذلك أصبحت حصيلة رمزي الدهامي في تاريخ مشاركاته بدورة الألعاب الآسيوية ست ميداليات، بواقع خمس ذهبيات وبرونزية واحدة، في مسيرة امتدت عبر أربع نسخ من الأسياد.

ويعكس هذا السجل الاستمرارية التي يتمتع بها الدهامي على المستوى الآسيوي، إذ نجح في المحافظة على حضوره بين المتوجين عبر سنوات طويلة، جامعاً بين الإنجازات الفردية والجماعية، ومضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجل الفروسية السعودية في المحفل القاري.

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رياضة دورة الألعاب الآسيوية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فرسان الذهب لـ«الشرق الأوسط»: الجميع ينافس السعودية… والفوز ليس سهلاً

فرسان الذهب ذكروا بأن الجميع ينافس السعودية والفوز ليس سهلاً (فريق السعودية)
فرسان الذهب ذكروا بأن الجميع ينافس السعودية والفوز ليس سهلاً (فريق السعودية)
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فرسان الذهب لـ«الشرق الأوسط»: الجميع ينافس السعودية… والفوز ليس سهلاً

فرسان الذهب ذكروا بأن الجميع ينافس السعودية والفوز ليس سهلاً (فريق السعودية)
فرسان الذهب ذكروا بأن الجميع ينافس السعودية والفوز ليس سهلاً (فريق السعودية)

أكد الفرسان السعوديون رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الرحمن الراجحي، وسعد العجمي، أن الميدالية الذهبية التي حقَّقها المنتخب السعودي في منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية في ناغويا جاءت ثمرةً للتركيز والعمل الجماعي والخبرة، مشددين على أنَّ المنافسة لم تكن سهلةً في ظلِّ التطور الكبير الذي أظهرته المنتخبات المشارَكة.

ونجح رباعي قفز الحواجز السعودي في منح المملكة أولى ميدالياتها الذهبية في دورة ناغويا، بعد منافسة قوية حسمها الفرسان السعوديون لمصلحتهم.

وقال رمزي الدهامي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله، هذا فضل وتوفيق من الله. الأبطال الذين كانوا معي أدى كل واحد منهم دوره وأكثر. حضرنا إلى هنا وتركيزنا كان منصباً على الذهب، والحمد لله عدنا به».

وأشار الدهامي إلى أن الإنجاز يأتي في ظلِّ الدعم الكبير الذي يحظى به الرياضيون السعوديون، مضيفاً: «ما حققناه شيء قليل مقارنة بما يُقدَّم لنا من دعم. حضرنا إلى هنا ولدينا هدف واضح، والحمد لله كان الشباب أبطالاً في الميدان».

وعن الضغوط التي تلاحق فرسان المنتخب السعودي في ظلِّ اعتياد الجماهير على تحقيقهم الميداليات، أوضح الدهامي: «الأمر صعب، لأن البعض يعتقد أن بطولات الفروسية سهلة وأن تحقيق الذهب أمر مضمون، لكن المنافسة قوية جداً، والجميع يتطور ويحاول منافسة الفريق السعودي».

وأضاف: «ربما لعبت الخبرة دوراً، إلى جانب مهارة الفرسان المشاركين، لكن لا توجد بطولة مضمونة على الإطلاق، وقد يحدث أي شيء. التركيز والدعم الذي نحظى به أسهما في تحقيق هذه النتيجة».

من جانبه، تحدَّث خالد المبطي عن تحوله بين جولتَي المنافسة، بعدما ارتكب خطأين في الجولة الأولى قبل أن يعود بجولة نظيفة، وقال: «المنافسة في البطولات الآسيوية دائماً صعبة وشرسة. بدأنا الجولة الأولى بصورة ممتازة، وقدم زملائي جولات نظيفة، بينما ارتكبت خطأين، لذلك حاولت تحسين أدائي في الجولة الثانية، والحمد لله تمكَّنت من إنهائها دون أخطاء».

وتابع المبطي: «زملائي حملوا العبء في الجولة الأولى، وفي الثانية استطعنا أن نشاركهم المسؤولية ونقدِّم جولة نظيفة. النتيجة كانت جميلة جداً، خصوصاً أن المنافسة كانت متقاربة، وجميع الفرق حضرت بأتم جاهزيتها، وبخيول وفرسان على مستويات عالية».

وأعرب المبطي عن سعادته بتحقيق الذهبية، مؤكداً أن الإنجاز يمثل جزءاً بسيطاً مما يطمح الرياضيون السعوديون إلى تقديمه في مقابل الدعم الكبير الذي يحظون به من القيادة في البلاد.

أما سعد العجمي، الذي خاض مشاركته الأولى في دورة الألعاب الآسيوية، فأكد أنه لم يشعر بالرهبة رغم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وقال: «الحمد لله أنني كنت على قدر المسؤولية وقدمت جولات جيدة. الفضل بعد الله يعود إلى فرسان الفريق وجميع أفراد المنظومة، سواء اللجنة الأولمبية أو المسؤولين عن الخيل أو الجهاز التدريبي، فالجميع اجتهد حتى تحقَّق الذهب».

وعن خوضه التجربة للمرة الأولى، قال العجمي: «لم تكن هناك رهبة، لكن الضغط موجود بالتأكيد. سواء كانت مشاركتك الأولى أو العاشرة، فأنت لم تأتِ إلى هنا إلا لتقديم أداء على مستوى عالٍ».

وأكد الفارس المخضرم رمزي الدهامي أن تحقيق أول ذهبية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا جاء تتويجاً لطموح الفرسان في المنافسة على المركز الأول، وقال: «السعودية تستحق هذا الإنجاز، ونحن نعد ما حققناه أقل ما يمكن أن نقدِّمه لها».

بدوره، خطف عبد الرحمن الراجحي الأنظار بأدائه واحتفاليته اللافتة عقب حسم الذهبية، بعدما أدى حركة تحاكي السباحة، في إشارة إلى ما حدث معه في بطولة العالم عندما سقط عند الحاجز المائي.

وكان الراجحي قد قال لـ«الشرق الأوسط» عن احتفاليته: «كانت رداً على ما حدث في بطولة العالم عندما لم يحالفنا التوفيق وسقطنا عند الحاجز المائي. قلت حينها إن ردَّنا سيكون في الميدان، واليوم، ولله الحمد، سبحنا بالذهب».

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رياضة أولمبياد اليابان
الرياضة رياضة سعودية

عبد الله بن فهد لـ«الشرق الأوسط»: قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا

ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)
ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)
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عبد الله بن فهد لـ«الشرق الأوسط»: قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا

ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)
ذكر الأمير عبد الله بن فهد أن قتالية فرسان السعودية قادتهم لذهب ناغويا (فريق السعودية)

أكد الأمير عبد الله بن فهد، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، أن احتفاظ المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية لمنافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا، يعكس قوة المجموعة وروح الفريق التي يتمتَّع بها الفرسان السعوديون، مشيراً إلى أن المنافسة كانت قوية ومتقاربة حتى حسمها الأخضر لمصلحته.

وقال الأمير عبد الله بن فهد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب تحقيق الذهبية: «الحمد لله رب العالمين. المنتخب السعودي حقَّق الذهبية في الدورة الماضية، والاستمرار في المركز نفسه ليس أمراً سهلاً، لكنه أيضاً ليس صعباً في وجود فرسان قاتلوا في الميدان وأثبتوا حضورهم».

وأضاف: «المنافسة كانت قوية بين المنتخب السعودي ومنتخبات الإمارات وقطر واليابان، والفوارق كانت بسيطة جداً، سواء في الأخطاء الزمنية أو أخطاء الحواجز، وكانت النتائج متقاربة، لكن الحمد لله حُسمت بأيدٍ سعودية، وكانت الذهبية من نصيب المملكة».

وعن تعامل المنتخب مع الظروف التي سبقت المنافسات والتغييرات التي طرأت على تشكيلته، أوضح رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أن قوة الفريق تكمن في تكامل عناصره، وقال: «أثبتت الدورة الماضية ودورة ناغويا أن المنتخب السعودي يعمل فريقاً واحداً، وأن جميع الفرسان يكمل بعضهم بعضاً».

وتابع: «في الدورة الماضية واجهنا ظرفاً مشابهاً، عندما تعذَّر على أحد فرساننا المشاركة، ودخل البديل ونجح المنتخب في تحقيق الذهب. واليوم شاهدنا أيضاً دخول الفارس الاحتياطي بدلاً من أحد زملائه، وهذا يؤكد أن الجميع يكمل بعضه بعضاً».

وأضاف: «جميع الفرسان يمثلون المملكة، وكل واحد منهم حريص على تقديم أفضل صورة لهذه الدولة العظيمة، وأن يكون على قدر الدعم الذي نحظى به من القيادة».

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