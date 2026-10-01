المرض يضرب السويد قبل مواجهة البوسنة ويربك حسابات بوتر

سيخوض المنتخب السويدي مباراته أمام مضيفه البوسني، غداً (الجمعة)، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وسط أزمة غيابات بعدما ضربت موجة من المرض معسكر الفريق وأبعدت خمسة لاعبين دفعة واحدة.

كان المهاجم ألكسندر إيساك قد غادر المعسكر في وقت سابق بسبب إصابة طفيفة تعرض لها خلال مواجهة رومانيا، ليواجه المدرب غراهام بوتر تحدياً إضافياً بعد تعرض كل من ياسين العياري وبنجامين نيجرين وجوستاف لاجربيلكه و إليوت ستراود وباتريك فوليمارك للمرض.

وقال طبيب المنتخب، يوناس فيرنر، في بيان: «نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار العدوى، كما نتابع حالة اللاعبين المصابين من كثب»، مؤكداً أن أياً من الخماسي المريض لم يرافق البعثة إلى البوسنة.

وأوضح الاتحاد السويدي لكرة القدم في بيان، أن فيلكس بيمو وسامويل دال وهوغو بولين وكين سيما تلقوا استدعاءات للانضمام إلى المنتخب، في إطار تعويض النقص الذي تعانيه التشكيلة بسبب الغيابات.

ورغم هذه الغيابات، يدخل المنتخب السويدي المباراة متصدراً مجموعته الرابعة في المستوى الثاني برصيد ست نقاط من مباراتين، متقدماً بفارق نقطتين على مضيفه البوسني.

وستكون مواجهتهم الأخيرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية أمام رومانيا في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).