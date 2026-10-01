آسياد 2026: إيالا تفقد آمالها بالذهب بخروجها من نصف النهائي

انتهت آمال الفلبينية ألكسندرا إيالا للتتويج بذهبية مسابقة كرة المضرب للسيدات ضمن دورة الألعاب الآسيوية باليابان، عقب خسارتها أمام الصينية وانغ شيو المصنّفة 85 عالمياً (3-6 و6-3 و6-2)، الخميس، في الدور نصف النهائي.

وكانت إيالا، المصنَّفة الأولى في البطولة والـ18 عالمياً، قد غابت عن دورة الصين للمشاركة في ناغويا، وكانت تتطلع إلى أن تصبح أول لاعبة من الفلبين تُتوَّج بذهبية الألعاب.

لكن اللاعبة البالغة 21 عاماً ستعود إلى بلادها بالميدالية البرونزية فقط.

وخاضت إيالا مباراتين في الليلة السابقة، لكنها لم تظهر أي علامات على الإرهاق، إذ تقدمت سريعاً (5-0) في المجموعة الأولى.

وانغ شيو (أ.ب)

لكن وانغ بدأت تستعيد توازنها، وتمكَّنت من إدراك التعادل في المجموعة الثانية، قبل أن تكسر إرسال إيالا مبكراً في المجموعة الثالثة.

ولم تتمكن إيالا من العودة إلى المباراة، لتحسم وانغ اللقاء وتضرب موعداً في النهائي مع مواطنتها تشانغ شواي، المصنفة 57 عالمياً، في نهائي صيني كامل.

وكانت إيالا قد خرجت من منافسات زوجي السيدات بعد خسارتها، إلى جانب شريكتها شيرا ريفيرا، في الدور الثاني.

وسبق أن دخلت اللاعبة الفلبينية الشابة التاريخ، الشهر الماضي، بعدما أصبحت أول لاعبة من بلدها تحرز لقباً في إحدى دورات المحترفات (دبليو تي إيه).

واكتسبت إيالا شعبية واسعة في الفلبين، حيث تحظى كل مباراة تخوضها بمتابعة جماهيرية كبيرة.