لياو يرتدي قميص رونالدو رقم 7 أمام الدنمارك

لن يبقى القميص رقم 7 للمنتخب البرتغالي دون صاحب في مواجهة الدنمارك، الخميس، بعدما كشفت القائمة الرسمية للمباراة أن رافاييل لياو سيرتدي الرقم الذي ارتبط، طوال السنوات الماضية، بقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، الذي غادر معسكر بلاده عشية اللقاء.

ووفق صحيفة «أبولا» البرتغالية، أظهر كشفُ اللاعبين الذي نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، صباح يوم المباراة، إسناد القميص رقم 7 إلى لياو، خلال المواجهة المقررة على ملعب باركن في كوبنهاغن، ضِمن دوري الأمم الأوروبية.

يأتي انتقال الرقم إلى لياو بعد مغادرة رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي، إذ تفرض لوائح دوري الأمم الأوروبية أن تكون أرقام اللاعبين المُدرَجين بقائمة المباراة من 1 إلى 23، ما يعني أن المنتخب البرتغالي كان مُلزَماً بإسناد الرقم 7 إلى أحد لاعبيه.

كان رونالدو قد حصل على الرقم 7 في المنتخب البرتغالي بعد لويس فيغو، قبل أن يصبح الرقم ملازماً له على مدار مسيرته الدولية الطويلة.

ولم تحمل قائمة المباراة مفاجآت أخرى على صعيد المستبعَدين، بعدما كان المدرب خورخي خيسوس قد استدعى 25 لاعباً للمعسكر، في حين تسمح قائمة المباراة بوجود 23 لاعباً فقط.

وكان خيسوس مضطراً لاستبعاد لاعبين في المباريات السابقة، إلا أنه لم يحتج إلى اتخاذ القرار نفسه أمام الدنمارك، بعد مغادرة رونالدو المعسكر، إلى جانب غياب فرنسيسكو كونسيساو بسبب الإصابة، وهو ما كان قد أُعلن، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة.