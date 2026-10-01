القاهرة تحتضن بطولة الأندية العربية أبطال الدوري صيف 2027… والنصر أبرز المشاركين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الخميس)، عن تقرر إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أهم أندية كرة القدم في الوطن العربي.

وحسب المصادر، تقرَّر أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة نادي النصر السعودي بصفته حامل لقب البطولة، إلى جانب أبطال مسابقات الدوري في مختلف الدول العربية، في إطار صيغة تستهدف جمع أبطال الدوريات العربية في منافسة واحدة.

تأتي استضافة القاهرة للبطولة المرتقبة امتداداً للحضور المصري في استضافة البطولات العربية الكبرى، وسط توقعات بأن تشهد المنافسات حضوراً جماهيرياً لافتاً، نظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأندية المشاركة في مختلف الدول العربية.

وسيكون النصر السعودي أمام مهمة الدفاع عن لقبه في النسخة المقبلة، في بطولة تجمع أبطال الدوريات العربية، الأمر الذي يمنح المنافسة طابعاً خاصاً ويضع الفريق السعودي في واجهة المشاركين بوصفه حامل اللقب.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة التفاصيل المتعلقة بموعد انطلاق البطولة، ونظام المنافسات، وعدد الأندية المشاركة، إلى جانب آلية اختيار ممثلي الدول العربية، على أن تعلن الجهات المنظمة التفاصيل الرسمية تباعاً.

وتعد بطولة الأندية العربية أبطال الدوري من أبرز المسابقات التي تجمع أندية المنطقة العربية، لما تمثله من فرصة للتنافس بين أبطال الدوريات المختلفة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.