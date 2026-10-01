الاتحاد العربي لكرة القدم يجدد دعمه لإنفانتينو بالإجماع

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال اجتماعه الدوري الـ81 الذي عُقد اليوم الخميس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تأييده ودعمه بالإجماع لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن موقف مجلس إدارة الاتحاد العربي جاء في أعقاب الحملة والانتقادات التي طالت إنفانتينو خلال الفترة الأخيرة، والجدل الذي أثير حول عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليشكل التأييد بالإجماع رسالة دعم واضحة لرئيس «فيفا» في هذه المرحلة.

وكان إنفانتينو قد واجه خلال الفترة الماضية انتقادات من جهات كروية أوروبية على خلفية عدد من الملفات والقرارات داخل الاتحاد الدولي، في وقت تلقى فيه دعماً من اتحادات وشخصيات كروية في مناطق مختلفة، من بينها اتحادات عربية وأفريقية.

وعُقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الملفات والبرامج والمبادرات المستحدثة المدرجة على جدول الأعمال.

كما اطلع المجلس على تقارير الأمانة العامة للاتحاد في الجوانب الفنية والإدارية والمالية، واعتمد برنامج مسابقات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2026 - 2027، والمتضمن مسابقات للمنتخبات والأندية.

واعتمد المجلس كذلك تشكيل اللجان المعاونة للدورة الحالية لمجلس الاتحاد 2025 – 2029، إلى جانب استعراض الإجراءات والبرامج الرياضية المستحدثة وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.