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الاتحاد العربي لكرة القدم يجدد دعمه لإنفانتينو بالإجماع

(الاتحاد العربي لكرة القدم)
(الاتحاد العربي لكرة القدم)
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الاتحاد العربي لكرة القدم يجدد دعمه لإنفانتينو بالإجماع

(الاتحاد العربي لكرة القدم)
(الاتحاد العربي لكرة القدم)

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم، خلال اجتماعه الدوري الـ81 الذي عُقد اليوم الخميس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تأييده ودعمه بالإجماع لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن موقف مجلس إدارة الاتحاد العربي جاء في أعقاب الحملة والانتقادات التي طالت إنفانتينو خلال الفترة الأخيرة، والجدل الذي أثير حول عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليشكل التأييد بالإجماع رسالة دعم واضحة لرئيس «فيفا» في هذه المرحلة.

وكان إنفانتينو قد واجه خلال الفترة الماضية انتقادات من جهات كروية أوروبية على خلفية عدد من الملفات والقرارات داخل الاتحاد الدولي، في وقت تلقى فيه دعماً من اتحادات وشخصيات كروية في مناطق مختلفة، من بينها اتحادات عربية وأفريقية.

وعُقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وبحضور نائبي الرئيس وأعضاء المجلس، حيث جرى استعراض ومناقشة عدد من الملفات والبرامج والمبادرات المستحدثة المدرجة على جدول الأعمال.

كما اطلع المجلس على تقارير الأمانة العامة للاتحاد في الجوانب الفنية والإدارية والمالية، واعتمد برنامج مسابقات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2026 - 2027، والمتضمن مسابقات للمنتخبات والأندية.

واعتمد المجلس كذلك تشكيل اللجان المعاونة للدورة الحالية لمجلس الاتحاد 2025 – 2029، إلى جانب استعراض الإجراءات والبرامج الرياضية المستحدثة وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة.

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القاهرة تحتضن بطولة الأندية العربية أبطال الدوري صيف 2027… والنصر أبرز المشاركين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)
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القاهرة تحتضن بطولة الأندية العربية أبطال الدوري صيف 2027… والنصر أبرز المشاركين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027 (كأس العرب لأندية الأبطال)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الخميس)، عن تقرر إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري خلال فترة الصيف المقبلة من عام 2027، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أهم أندية كرة القدم في الوطن العربي.

وحسب المصادر، تقرَّر أن تشهد النسخة المقبلة مشاركة نادي النصر السعودي بصفته حامل لقب البطولة، إلى جانب أبطال مسابقات الدوري في مختلف الدول العربية، في إطار صيغة تستهدف جمع أبطال الدوريات العربية في منافسة واحدة.

تأتي استضافة القاهرة للبطولة المرتقبة امتداداً للحضور المصري في استضافة البطولات العربية الكبرى، وسط توقعات بأن تشهد المنافسات حضوراً جماهيرياً لافتاً، نظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأندية المشاركة في مختلف الدول العربية.

وسيكون النصر السعودي أمام مهمة الدفاع عن لقبه في النسخة المقبلة، في بطولة تجمع أبطال الدوريات العربية، الأمر الذي يمنح المنافسة طابعاً خاصاً ويضع الفريق السعودي في واجهة المشاركين بوصفه حامل اللقب.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة التفاصيل المتعلقة بموعد انطلاق البطولة، ونظام المنافسات، وعدد الأندية المشاركة، إلى جانب آلية اختيار ممثلي الدول العربية، على أن تعلن الجهات المنظمة التفاصيل الرسمية تباعاً.

وتعد بطولة الأندية العربية أبطال الدوري من أبرز المسابقات التي تجمع أندية المنطقة العربية، لما تمثله من فرصة للتنافس بين أبطال الدوريات المختلفة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

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القطري طارق سلمان: مواجهة الإمارات «بروفة»… والسعودية المباراة الأصعب

طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)
طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)
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القطري طارق سلمان: مواجهة الإمارات «بروفة»… والسعودية المباراة الأصعب

طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)
طارق سلمان يراقب الكرة في المواجهة (تصوير: علي خمج)

أكد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، أن مستوى «العنابي» شهد تصاعداً خلال مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مواجهة الإمارات في الجولة الختامية كانت بمثابة اختبار قوي قبل مواجهة المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي.

وقال سلمان في حديثه لـ«وسائل الإعلام» عقب التعادل أمام الإمارات: «الحمد لله، مستوانا في تصاعد، في المباراة الأولى أمام البحرين خرجنا بالأهم وهو الانتصار، رغم أننا لعبنا بنقص عددي منذ الدقيقة الـ70، وفي المباراة الثانية حققنا الفوز على اليمن بهدف دون رد، لكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد، فقد أتيحت لنا فرص كثيرة لم ننجح في استغلالها».

وعن مواجهة الإمارات، قال: «قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب الإماراتي، وكانت اختباراً كبيراً لنا قبل نصف النهائي، لأن الإمارات من المنتخبات المرشحة، ويملك عناصر جديدة كثيرة إلى جانب مدرب جديد، لذلك كانت المواجهة بمثابة بروفة قوية لما ينتظرنا».

وتطرق سلمان إلى مواجهة السعودية المرتقبة في الدور نصف النهائي، مؤكداً صعوبتها في ظل عاملي الأرض والجمهور، قائلاً: «مباراة السعودية ستكون الأهم والأصعب في البطولة، لأن المنتخب السعودي يلعب على أرضه وبين جماهيره، وهو من المنتخبات المرشحة، ونتمنى أن نظهر بالصورة التي ترضي جماهيرنا، وأن نحقق الفوز ونصل إلى النهائي بإذن الله».

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لاعبو اليمن لـ «الشرق الأوسط»: ودعنا «خليجي 27» بشخصية مختلفة... نريد إعداد أفضل قبل الآسيوية

رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
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لاعبو اليمن لـ «الشرق الأوسط»: ودعنا «خليجي 27» بشخصية مختلفة... نريد إعداد أفضل قبل الآسيوية

رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)

أكد رامي الوصماني، لاعب المنتخب اليمني، أن الفوز الكبير على البحرين بنتيجة 5-2 في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، يعكس التطور الذي طرأ على أداء المنتخب خلال البطولة، مشيراً إلى أن «الأحمر اليمني» استعاد شخصيته بداية من المواجهة الثانية، رغم وداعه المنافسات.

وقال الوصماني، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «المستوى كان موجوداً، والدليل أن شخصية الفريق عادت منذ المباراة الثانية. ربما لم نظهر في المباراة الأولى بالمستوى المطلوب، ونحن نعترف بذلك، لكننا تعاهدنا على أن تكون شخصيتنا أقوى وأن نعود بصورة أفضل».

وأضاف: «ظهر ذلك أمام قطر، وتحديداً في الشوط الثاني، ثم قدمنا مباراة ممتازة جداً أمام البحرين. كنا رجالاً وعلى قدر المسؤولية، وعلينا البناء على هذه الشخصية وهذا الأداء للمستقبل والمباريات المقبلة».

وعن قدرة الجيل الحالي على تحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة، قال الوصماني: «لا نريد استباق الأحداث. نتمنى أن تتوافر لنا معسكرات قوية ومباريات ودية على مستوى عالٍ تساعد على تجهيز المنتخب بصورة أفضل».

وتابع: «الجميع شاهد أن مستوانا كان في تصاعد خلال مباريات الإمارات وقطر والبحرين. لو حظينا بإعداد أفضل، ربما وصلنا إلى مستوى جيد منذ المباراة الأولى».

وأشار الوصماني إلى أن المنتخب اليمني يضم مجموعة كبيرة من العناصر الشابة، موضحاً: «هذا جيل يمكن البناء عليه، فنحو نصف اللاعبين أعمارهم تحت 20 و22 عاماً. لا نريد تقديم وعود كبيرة، لكننا سنعمل ونجتهد ونطمح إلى ما هو أبعد، ونأمل أن نقدم مستويات أفضل في الاستحقاقات المقبلة».

من جانبه، أكد عادل عباس، لاعب المنتخب اليمني، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن النتيجة والأداء أمام البحرين كانا ثمرة للعمل والجهد الذي بذله اللاعبون، وقال: «النتيجة والأداء لم يأتيا من فراغ، قدمنا جهداً كبيراً من أجل تحقيق الانتصار، ودخلنا المباراة بعزيمة وإصرار لإسعاد جماهيرنا».

وشدد عباس على أهمية استثمار الفترة المقبلة في رفع جاهزية المنتخب قبل الاستحقاق الآسيوي، مضيفاً: «هذه آخر مباراة لنا قبل البطولة الآسيوية، ونحتاج إلى خوض مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة تساعدنا على الاستعداد بشكل جيد للبطولة»

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