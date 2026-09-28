أحمد اليوسف لـ«الشرق الأوسط»: حديثي عن أعمار لاعبي الكويت فُهم خطأً

أوضح الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن حديثه عن أعمار لاعبي منتخب بلاده فُهم على غير مقصده، مؤكداً أنه كان يشير إلى أن أعمار لاعبي الكويت تُعد من الأفضل بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال اليوسف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «حديثي عن أعمار لاعبي منتخب الكويت فُهم بشكل خاطئ. ما قصدته هو أن أعمار لاعبينا تُعد من الأفضل بين المنتخبات المشاركة». وجاء توضيحه رداً على ما أُثير حول تصريحه، مشدداً على المعنى الذي أراد إيصاله بشأن المجموعة الحالية.

️| أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»:- حديثي عن أعمار لاعبي منتخب الكويت فُهم بشكل خاطئ، وما قصدته أن أعمار لاعبينا تُعد من الأفضل بين المنتخبات المشاركة في البطولة.- الظروف الجوية أثرت على الحضور الجماهيري، وأتوقع ارتفاعه بعد تأهل... pic.twitter.com/b39mT9y6Jm — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 28, 2026

وتطرق رئيس الاتحاد الكويتي إلى الحضور في المدرجات، مشيراً إلى أن الظروف الجوية أثرت على أعداد الجماهير خلال البطولة. وأبدى توقعه بارتفاع الحضور بعد تأهل منتخبات السعودية والعراق وقطر والإمارات، في ظل ما تحظى به هذه المنتخبات من متابعة جماهيرية.

وعندما سُئل عن اللاعب الذي يمكن وصفه بـ«أسطورة كأس الخليج»، رفض اليوسف اختزال تاريخ البطولة في اسم واحد، قائلاً إن منافساتها شهدت أكثر من لاعب يستحق هذا الوصف، وإن اختيار لاعب بعينه من بينهم أمر صعب.

وفي جانب شخصي من الحديث، كشف اليوسف عن تبدّل ميوله في الكرة السعودية، قائلاً: «كنت أهلاوياً في السابق، وبعد انتقال جاسم الهويدي وبشار عبد الله إلى الهلال أصبحت هلالياً»، مستعيداً بذلك أثر تجربة اللاعبين الكويتيين مع الهلال في تشجيعه للفريق.