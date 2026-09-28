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أحمد اليوسف لـ«الشرق الأوسط»: حديثي عن أعمار لاعبي الكويت فُهم خطأً

الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الاتحاد الكويتي)
الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الاتحاد الكويتي)
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أحمد اليوسف لـ«الشرق الأوسط»: حديثي عن أعمار لاعبي الكويت فُهم خطأً

الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الاتحاد الكويتي)
الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الاتحاد الكويتي)

أوضح الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن حديثه عن أعمار لاعبي منتخب بلاده فُهم على غير مقصده، مؤكداً أنه كان يشير إلى أن أعمار لاعبي الكويت تُعد من الأفضل بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال اليوسف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «حديثي عن أعمار لاعبي منتخب الكويت فُهم بشكل خاطئ. ما قصدته هو أن أعمار لاعبينا تُعد من الأفضل بين المنتخبات المشاركة». وجاء توضيحه رداً على ما أُثير حول تصريحه، مشدداً على المعنى الذي أراد إيصاله بشأن المجموعة الحالية.

وتطرق رئيس الاتحاد الكويتي إلى الحضور في المدرجات، مشيراً إلى أن الظروف الجوية أثرت على أعداد الجماهير خلال البطولة. وأبدى توقعه بارتفاع الحضور بعد تأهل منتخبات السعودية والعراق وقطر والإمارات، في ظل ما تحظى به هذه المنتخبات من متابعة جماهيرية.

وعندما سُئل عن اللاعب الذي يمكن وصفه بـ«أسطورة كأس الخليج»، رفض اليوسف اختزال تاريخ البطولة في اسم واحد، قائلاً إن منافساتها شهدت أكثر من لاعب يستحق هذا الوصف، وإن اختيار لاعب بعينه من بينهم أمر صعب.

وفي جانب شخصي من الحديث، كشف اليوسف عن تبدّل ميوله في الكرة السعودية، قائلاً: «كنت أهلاوياً في السابق، وبعد انتقال جاسم الهويدي وبشار عبد الله إلى الهلال أصبحت هلالياً»، مستعيداً بذلك أثر تجربة اللاعبين الكويتيين مع الهلال في تشجيعه للفريق.

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كأس الخليج جدة الكويت

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«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخيب الآمال بتعادل مع بوتسوانا في رادس

منتخب تونس يواصل نتائجه المخيبة للآمال (إ.ب.أ)
منتخب تونس يواصل نتائجه المخيبة للآمال (إ.ب.أ)
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«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخيب الآمال بتعادل مع بوتسوانا في رادس

منتخب تونس يواصل نتائجه المخيبة للآمال (إ.ب.أ)
منتخب تونس يواصل نتائجه المخيبة للآمال (إ.ب.أ)

واصل منتخب تونس النتائج المخيبة لآمال جماهيره بالتعادل 2-2 مع ضيفه بوتسوانا، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

تقدم الضيوف بهدف ثاتاياون كجامانيان في الدقيقة 37 من المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في رادس، ورد نسور قرطاج بهدفين لحازم مستوري في الدقيقتين 44 و49.

وخطف الضيوف نقطة التعادل بهدف ليبوغانج ديتسيلي في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يتقاسم منتخبا تونس وبوتسوانا صدارة المجموعة الثامنة «مؤقتاً» برصيد نقطتين، في انتظار نتيجة مباراة ليبيا وأوغندا، مساء الثلاثاء، واللذين يتساويان بنقطة واحدة.

وتحت قيادة مديره الفني الجديد، معين الشعباني، أخفق منتخب تونس في أول جولتين على ملعبه بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع أوغندا في الجولة الأولى، بينما صمد نظيره بوتسوانا للمرة الثانية في الملاعب العربية بعد تعادله 2-2 مع ليبيا في طرابلس بالجولة الأولى.

وستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.

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الأهلي المصري يمدّد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)
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الأهلي المصري يمدّد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)
محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري وقائده يحتفل بتمديد تعاقده (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي المصري، الاثنين، تمديد تعاقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائده.

أشار الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى تمديد عقد الشناوي حتى نهاية موسم 2027 – 2028، وذلك خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، ووائل جمعة مدير الكرة.

وعبّر الشناوي عن اعتزازه الكبير بتقدير النادي وإدارته، وامتنانه الشديد لمساندة جماهير الأهلي الوفية، التي وصفها بـ«الضهر والسند» للنادي ولاعبيه.

أضاف الشناوي ضمن البيان الرسمي أنه وزملاءه محظوظون بهذه الجماهير التي دائماً ما تدفعهم إلى مضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

يذكر أن محمد الشناوي من ناشئي الأهلي، ورحل عن الفريق ليخوض تجارب أخرى مع أندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت الذي عاد منه مجدداً إلى صفوف الأهلي في صيف 2016.

وكان الشناوي الحارس الأساسي للأهلي في السنوات الأخيرة، لكنه خسر مكانه في آخر موسمين لصالح زميله مصطفى شوبير، الذي أصبح أيضاً الحارس الأول لمنتخب مصر منذ نهائيات كأس العالم 2026.

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فلسطين تهزم طاجيكستان برباعية وديّاً

فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)
فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)
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فلسطين تهزم طاجيكستان برباعية وديّاً

فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)
فرحة لاعبي فلسطين بالتسجيل في مرمى طاجيكستان (الاتحاد الفلسطيني)

حقق منتخب فلسطين فوزاً كبيراً على طاجيكستان بنتيجة 4 / 2، الاثنين، ضمن منافسات دورة دولية ودية تقام في مدينة تشونغتشينغ الصينية.

تقدم المنتخب الطاجيكي بهدف مبكر سجله شيريدين بوبويف بعد مرور أربع دقائق، وأدرك أسد الحملاوي التعادل لفلسطين في الدقيقة 21.

وتقدمت طاجيكستان مجدداً بهدف نظيم باباجانوف في الدقيقة 24، قبل أن يسجل الحملاوي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وفي الشوط الثاني، حسم «الفدائي» المباراة لصالحه بهدفي علاء الدين حسن وعدي الدباغ في الدقيقتين 46 و74.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2027، حيث أوقعته القرعة في مواجهات عربية بالمجموعة الأولى التي تضم المنتخب السعودي منظم البطولة وسلطنة عمان والكويت.

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