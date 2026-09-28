العراق يستضيف «خليجي 28» بالإجماع… والكويت بديلاً

وافق المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الاثنين، رسمياً على إسناد استضافة النسخة الـ28 من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 28» إلى العراق، خلال الفترة من 9 إلى 22 ديسمبر (كانون الأول) 2028، كما منح العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الخليجية الأولمبية تحت 23 عاماً، التي ستقام في محافظة البصرة خلال الفترة من 21 مارس (آذار) إلى 3 أبريل (نيسان) 2027.

وحُسم ملف استضافة «خليجي 28» لصالح العراق بالإجماع ومن دون وجود ملف منافس، بعد تنسيق وحراك مع الاتحادات الخليجية، بينما جرى اختيار الكويت بلداً بديلاً وفقاً للوائح التنظيمية.

وكشف سرمد عبد الإله، ممثل العراق في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن سعادته بمنح بلاده حق استضافة البطولتين، مؤكداً أن العراق يتطلع إلى تقديم نسخة بمستوى «خليجي 25» وأفضل.

وقال عبد الإله: «نحن سعداء للغاية بمنحنا حق استضافة (خليجي 28)، وكذلك بطولة المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً في البصرة. نتقدم بالشكر الجزيل للمكتب التنفيذي برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على هذه الثقة. نعد الجماهير الخليجية بأن تكون البطولة بمستوى جمال «خليجي 25» وأفضل، وندعو الجميع لزيارة بلدهم الثاني العراق، حيث ستكون المحافظات كافة في استقبال الأشقاء».

وأوضح أن قرار إسناد الاستضافة جاء بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي، في ظل عدم وجود ملف آخر ينافس العراق، مضيفاً: «التصويت جاء بالإجماع وبثقة مطلقة من الجميع. لم يكن هناك ملف آخر على الطاولة سوى الملف العراقي، وذلك بفضل تنسيق المواقف المستمر بين رئيس الاتحاد والكابتن يونس محمود مع أشقائهم رؤساء الاتحادات الخليجية».

وتطرق عبد الإله إلى المنافسة في البطولة الخليجية، مؤكداً خصوصية المواجهة بين العراق والسعودية، وقال: «الديربي الخليجي بين العراق والسعودية له طعم خاص دائماً، لكنه في النهاية لقاء أخوي ومحبة بين أشقاء؛ من يفوز سنبارك له، ومن يخسر نقول له هارد لك، ونتمنى أن يجمعنا النهائي سوياً».

وأضاف أن المستويات متقاربة بين عدد من المنتخبات، موضحاً: «المستويات متقاربة جداً حالياً بين منتخبات السعودية والعراق وقطر والإمارات، وهي المرشحة الأبرز للمنافسة بقوة على اللقب في الأدوار النهائية».

من جانبه، أكد سليمان بن علي البوسعيدي، رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، دعم بلاده للملف العراقي لاستضافة النسخة المقبلة، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: «نحن حالياً ندعم الملف العراقي لاستضافة «خليجي 28»، ونقول للجماهير: ننتظركم في البصرة».

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن غياب سلطنة عُمان عن استضافة كأس الخليج منذ عام 2009، أكد البوسعيدي أن عودة البطولة إلى السلطنة ستأتي في وقتها، مضيفاً: «استضافة عُمان لكأس الخليج ستأتي في وقتها، وهذا ما أعدكم به؛ ستكون هناك استضافة وسنعلن عنها في الوقت المناسب».

وحول إمكانية استضافة العراق نسختين متتاليتين من كأس الخليج، «خليجي 28» و«خليجي 29»، أوضح البوسعيدي أن الأمر مرتبط بالاتحاد الخليجي والاتفاقات المتعلقة بالاستضافة، وقال: «هذا الأمر يعتمد على الإخوة في الاتحاد الخليجي حسب الاتفاق إن شاء الله، ولكن حسب علمي قد تكون هذه الفترة حصرية للعراق، أما النسخة التالية فلا أعرف بعد».