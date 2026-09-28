الأمطار تعطّل جدول منافسات الألعاب الآسيوية

واجه منظمو دورة الألعاب الآسيوية، الاثنين، عدداً من المشاكل المتعلقة بجدول المنافسات؛ إذ تسبب استمرار هطول الأمطار في تعطيل منافسات عدة في هذا ​الحدث الضخم الذي يشهد مشاركة رياضات مختلفة.

وكان التنس وركوب الأمواج والكريكيت من بين الرياضات التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية في اليوم التاسع من المنافسات.

وألغيت مباراتا دور الثمانية للرجال في الكريكيت بين باكستان وهونغ كونغ وبين الهند وأفغانستان بعد أن غمرت المياه ملعب كوروجي الرياضي في ضواحي ناغويا.

ونظراً لعدم وجود خطة طوارئ في الجدول الزمني، تأهلت باكستان والهند إلى قبل النهائي بفضل ترتيبهما الأعلى في ‌التصنيف.

كان ذلك ‌بمثابة ضربة موجعة لأفغانستان، التي شهدت ​ذهاب الميدالية ‌الذهبية ⁠إلى الهند ​بسبب ⁠قاعدة التصنيف قبل ثلاثة أعوام عندما ألغي نهائي دورة ألعاب هانغتشو بسبب الأمطار.

وقال محمد أكرم، لاعب أفغانستان: «بدأ هطول الأمطار الأحد؛ لذا كان حظنا عاثراً».

وأضاف: «كنا سنكون سعداء بلعب مباراة هنا أمام الهند، فلاعبونا في أفضل حالاتهم... لكن للأسف، أفسد المطر كل شيء».

وضرب الإعصار القوي سوريغاي إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، الاثنين، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه ⁠الشمال الشرقي نحو وسط اليابان ومنطقة طوكيو بحلول ‌منتصف الأسبوع؛ ما يزيد من احتمال ‌أن تؤدي الرياح القوية والأمطار الغزيرة إلى ​مزيد من التعطيل للألعاب.

وكان الإعصار ‌دوغوان قد ضرب الألعاب في أوائل الأسبوع الأول؛ ما تسبب في ‌تعليق منافسات الفروسية في طوكيو رغم أن معظم المنافسات لم تتأثر.

تقام هذه الألعاب القارية بشكل أساسي في مدينة ناغويا وإقليم آيتشي، لكن طوكيو تستضيف أيضاً منافسات الغطس في حين تقام مباريات كرة القدم في أوساكا.

وأدت الأمطار إلى ‌إلغاء مباريات عدة في التنس، الأحد، وتأجيل مباريات أخرى الاثنين.

وشعر المشجعون، الذين كانوا يأملون في مشاهدة المباراة الافتتاحية ⁠للنجمة الفلبينية ⁠أليكس إيالا أمام منافستها التايلاندية باتشارين تشيبشانديغ، بالإحباط مراراً في مركز هيغاشيياما بارك للتنس.

ونقلت مباراة إيالا، المصنفة الأولى في فئة السيدات، من الملعب الرئيسي وسط ازدحام الجدول الزمني، لكنها لم تكن قد بدأت بعد بحلول منتصف بعد الظهر.

وأدى سوء أحوال الأمواج إلى إلغاء منافسات ركوب الأمواج مبكراً في ملعب لونغ بيتش جنوب شرق ناغويا، حيث تم بالفعل تأجيل النهائيات إلى اليوم الأخير المقرر الثلاثاء.

وتمكن الهندي كيشور كومار أنباراسو من إكمال جولته قبل إلغاء المنافسة؛ إذ تغلب على الصيني ما وين سونغ ليتأهل إلى دور الثمانية في أول ​مشاركة لهذه الرياضة في ​دورة الألعاب الأسيوية.

وقال أنباراسو: «لم تكن الظروف سهلة. كان من الصعب جداً إيجاد أمواج جيدة».

وتستمر دورة الألعاب الآسيوية حتى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).