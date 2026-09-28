أول حلبة «فورمولا إي كارتينغ» في العالم تنطلق من أبها بالسعودية

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية «سڤن»، المملوكة بالكامل لـ«شركة القدية للاستثمار» عن افتتاح تجربة «فورمولا إي كارتينغ» في وجهة «سڤن أبها» بالشراكة مع «إيه بي بي فورمولا إي» لتكون أول تجربة «كارتينغ» تحمل اسم «فورمولا إي» على مستوى العالم.

وتقدم التجربةُ حلبةَ «كارتينغ» كهربائيةً تفاعليةً تجمع بين روح المنافسة والحماس والتفاعل، وتمنح العائلات وعشاق رياضة السيارات فرصة لخوض تجربة مستوحاة من أجواء البطولة.

وتمتد الحلبة الداخلية المغلقة على مسافة 428 متراً، وتضم عدداً من سيارات «الكارتينغ» الكهربائية المخصصة للبالغين والصغار، إلى جانب سيارات ثنائية المقاعد، بما يتيح للزوار اختيار التجربة التي تناسب أعمارهم ومستوياتهم. كما توظف التجربة تقنيات الإضاءة والمؤثرات البصرية والعناصر التفاعلية لإضفاء أجواء تحاكي روح سباقات «فورمولا إي».

ويمتد الحماس إلى ما بعد الحلبة، حيث تضم التجربة مساحات وعناصر تفاعلية، ومعروضات تستعرض عالم «فورمولا إي»، وأبرز سائقيها، والابتكارات التي أسهمت في تطور سباقات السيارات الكهربائية، إلى جانب تسليط الضوء على الاستدامة بوصفها إحدى الركائز الأساسية للبطولة. ويمنح هذا التكامل الزوار فرصة للتعرف عن قرب على عالم «فورمولا إي»، والاستمتاع بتجربة تجمع بين السباق والترفيه والتفاعل.

تضم التجربة مساحات وعناصر تفاعلية ومعروضات تستعرض عالم «فورمولا إي» (فورمولا إي)

وتعدّ «سڤن أبها» المحطة الأولى ضمن 4 وجهات تابعة للشركة ستضم تجربة «فورمولا إي كارتينغ» في المملكة، على أن تتبعها وجهات «سڤن» في حي الحمراء بمدينة الرياض، وفي الدمام، والخرج، ضمن الشراكة بين «سڤن» و«فورمولا إي».

وقال عصام الجبير، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة مشاريع الترفيه السعودية «سڤن»: «يمثل افتتاح أول تجربة (فورمولا إي كارتينغ) على مستوى العالم في (سڤن أبها) محطة مهمة في مسيرة الشركة لتقديم تجارب ترفيهية نوعية ومتاحة لمختلف فئات المجتمع. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح للعائلات وعشاق رياضة السيارات فرصة خوض تجربة تفاعلية تجمع بين الحماس والتقنية، وتسهم في إثراء خيارات الترفيه وتعزيز جودة الحياة في منطقة عسير، ونأمل أن تسهم هذه الحلبات في اكتشاف وتنمية المواهب السعودية، وأن نرى مستقبلاً سائقاً سعودياً ينافس في بطولة (فورمولا إي)».

تضم الحلبة عدداً من سيارات «الكارتينغ» الكهربائية المخصصة للبالغين والصغار إلى جانب سيارات ثنائية المقاعد (فورمولا إي)

من جانبه، قال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لـ«فورمولا إي»: «يسعدنا التعاون مع (سڤن) لإطلاق أول تجربة (فورمولا إي كارتينغ) في العالم، ونتطلع من خلال طبيعتها التفاعلية إلى تعريف مزيد من الزوار بسباقات (فورمولا إي) وتوسيع قاعدة متابعي هذه الرياضة في المنطقة خلال السنوات المقبلة».

وتأتي هذه التجربة ضمن باقة التجارب العالمية التي تقدمها «سڤن» في وجهاتها، والتي تجمع بين مفاهيم طورتها «سڤن» محلياً وتجارب عالمية بالشراكة مع علامات رائدة، «بما يوفر خيارات ترفيهية متنوعة للعائلات والأصدقاء في مختلف مناطق المملكة، ويسهم في إثراء جودة الحياة، ويدعم نمو قطاع الترفيه وفق مستهدفات (رؤية السعودية)».