آل سالم: لا عقلية سوى الفوز… ودونيس بصحة جيدة

أكد عبد الله آل سالم، لاعب المنتخب السعودي، أن ضمان «الأخضر» التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي «خليجي 27» لن يغيّر من عقلية اللاعبين أمام العراق، مشدداً على أن المنتخب سيدخل المواجهة بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته.

وقال آل سالم في حديث لوسائل الإعلام: «هي مباراة كبيرة بين الأشقاء، والمنتخب العراقي قوي، ونحن أيضاً نملك منتخباً قوياً. صحيح أننا حسمنا التأهل، لكن تركيزنا على مباراة الغد عالٍ جداً، ونحن مستعدون لها، وعلينا مواصلة الانتصارات».

️| عبدالله آل سالم لاعب المنتخب السعودي في حديث لوسائل الإعلام: - دونيس بصحة جيدة، وندخل المواجهة بعقلية الانتصار فقط حتى بعد ضمان التأهل#السعودية_العراق#خليجي27 pic.twitter.com/8hqdnK36Mw — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 28, 2026

وعن العقلية التي سيدخل بها المنتخب السعودي المباراة بعد ضمان عبوره إلى نصف النهائي، قال: «الفوز، ولا شيء غير الفوز. في كل مباراة علينا أن ندخل بعقلية الانتصار، سواء في مواجهة الغد أو أي مباراة مقبلة، حتى لو كانت ودية».

وتحدث آل سالم عن الأجواء الخليجية المصاحبة للبطولة، قائلاً: «أشكر جميع الجماهير الموجودة هنا في جدة التي حضرت البطولة، وبالتأكيد هم مستمتعون بكأس الخليج. هي بطولة تجمعنا كأشقاء، وتسودها المحبة والمودة بيننا، ونتمنى أن تستمر البطولة بهذه الصورة».

وطمأن مهاجم المنتخب السعودي الجماهير على الحالة الصحية للمدرب اليوناني جيورجوس دونيس، قائلاً: «هو أفضل الآن وبصحة جيدة، إن شاء الله».

واختتم آل سالم برسالة إلى الجماهير السعودية: «أشكرهم على دعمهم لنا في المباريات السابقة، ونتمنى وجودهم في مباراة الغد، وإن شاء الله نسعدهم بالانتصار».