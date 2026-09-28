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الرياضة رياضة سعودية

مساعد دونيس: سنمنح الوجوه الجديدة فرصة أمام العراق

أبو الشامات قال: نريد أن تبقى «كأس الخليج» في جدة

سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
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مساعد دونيس: سنمنح الوجوه الجديدة فرصة أمام العراق

سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

أكد سيرافيم أنجليناس، مساعد مدرب المنتخب السعودي، أن الجهاز الفني سيُجري عدداً من التغييرات على التشكيلة الأساسية في مواجهة العراق، ضِمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وذلك في ظل وجود بعض الإصابات، مع تمسك «الأخضر» بهدف تحقيق الانتصار الثالث وإنهاء الدور في صدارة المجموعة.

وقال أنجليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بدأنا التحضيرات لمواجهة الغد، ولدينا بعض المشكلات المتعلقة بالإصابات، ويجب علينا التركيز على اللاعبين المتاحين وتقديم الأفضل وفق الخيارات الموجودة لدينا».

وأضاف: «نهدف إلى الانتصار في مواجهة الغد، ونريد أن نكون في صدارة المجموعة. علينا تحليل الطريقة التي سنخوض بها المباراة، فالوضع صعب في ظل الإصابات، لكن لدينا عدداً من الخيارات وسنختار أفضل اللاعبين المتاحين».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول إمكانية إجراء مداورة في التشكيلة بعد ضمان التأهل وفي ظل الإصابات، قال أنجليناس: «سنُجري بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، ولدينا بعض اللاعبين الجدد وسنمنحهم فرصة المشاركة. من المهم منح هؤلاء اللاعبين دقائق لعب، مع الحفاظ على رغبتنا في تحقيق الانتصار».

وبشأن غياب اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المؤتمر الصحافي، أوضح مساعده: «دونيس لم يتعرض لإصابة، وسيكون موجوداً في مواجهة الغد. يشعر ببعض المرض، لكنه سيكون جاهزاً للحصة التدريبية المسائية».

وشدد أنجليناس على أهمية التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، قائلاً: «نعمل على جميع مراحل اللعب دفاعياً وهجومياً، ويجب أن يكون التركيز على الدفاع كما هي الحال في الهجوم».

وعن الضغوط المرتبطة بالمنافسة على اللقب، قال: «ليس لدينا أي ضغط للحصول على اللقب، لكن يجب أن نفكر في أننا قادرون على تحقيق هذه البطولة. نعمل على الجانبين الذهني والجسدي من أجل الوصول إلى ذلك».

محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

وأكد أن الجهاز الفني لا يفضل منافساً بعينه في الدور نصف النهائي، مضيفاً: «ليس لدينا فريق مفضَّل لمواجهته في نصف النهائي. علينا التركيز على عملنا، وفي هذا الدور كل فريق قادر على الانتصار، والأهم أن نكون مستعدين لمواجهة أي منافس».

وتابع: «لدينا فرص كبيرة للتسجيل، ونحن قادرون على مواجهة أي منتخب. نعمل على كل التفاصيل دفاعياً وهجومياً، ولدينا القدرات والمهارات اللازمة. سنلعب بثقة، وسنواجه منتخباً عراقياً يشبه أسلوبنا في اللعب».

من جانبه، أكد محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية اللاعبين لمواصلة الانتصارات، وقال: «مستعدون لمواجهة الغد، وأثبتنا ذلك في المباراتين الماضيتين. نلعب الآن بأريحية أكبر، ونطمح إلى الانتصار. المباراة على أرضنا ونريد تحقيق الفوز الثالث».

ووجّه أبو الشامات رسالة إلى الجماهير السعودية، قائلاً: «جماهيرنا غنية عن التعريف، وبعد النتائج الإيجابية التي حققناها أقول لهم إن هذه البطولة هي موعدنا مع عودة المنتخب إلى البطولات. سنقدم 100 في المائة، ونسعى إلى أن تبقى الكأس في جدة بحضورهم، وسنقدم كل ما لدينا ولن نخذلهم».

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رياضة سعودية كأس الخليج السعودية العراق

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تدريبات الأخضر: عودة القحطاني... وغياب آل حجي

القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)
القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)
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تدريبات الأخضر: عودة القحطاني... وغياب آل حجي

القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)
القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)

شهدت الحصة التدريبية للمنتخب السعودي، مساء الأحد، مشاركة اللاعب محمد القحطاني بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، في حين لم يشارك اللاعب علاء آل حجي في الحصة التدريبية، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال المباراة أمام عمان، حيث اكتفى ببرنامج علاجي مع الجهاز الطبي.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة تحت إشراف مساعد المدير الفني سيرافيم أنجيليناس، حيث قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ ضمّت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب عُمان، السبت، وأدوا تمارين استرجاعية، بينما أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران التمرير، ثم تمارين مصغّرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة.

ويواصل الأخضر، الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند السابعة مساءً على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يشخص إصابة كادش: «العضلة الرباعية للفخذ اليسرى»

كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)
كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)
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الاتحاد يشخص إصابة كادش: «العضلة الرباعية للفخذ اليسرى»

كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)
كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)

أعلن نادي الاتحاد تعرُّض لاعبه حسن كادش لإصابة في العضلة الرباعية للفخذ اليسرى، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مواجهة عُمان، ضمن منافسات كأس الخليج.

وأوضح النادي أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، أكدت تعرضه للإصابة، بينما غادر كادش معسكر المنتخب، وباشر برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد كادش من قائمته، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

لماذا رفض مارتينيلي عروض أوروبا واختار الهلال؟

البرازيلي غابرييل مارتينيلي (نادي الهلال)
البرازيلي غابرييل مارتينيلي (نادي الهلال)
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لماذا رفض مارتينيلي عروض أوروبا واختار الهلال؟

البرازيلي غابرييل مارتينيلي (نادي الهلال)
البرازيلي غابرييل مارتينيلي (نادي الهلال)

لم يكن انتقال البرازيلي غابرييل مارتينيلي من آرسنال إلى الهلال مجرد صفقة ضخمة جديدة في سوق الانتقالات، بل جاء نتيجة رغبة مشتركة بين اللاعب والنادي الإنجليزي في فتح صفحة جديدة بعد 7 سنوات في شمال لندن؛ فبينما قرر الإسباني ميكيل أرتيتا إخراج المهاجم البرازيلي من حساباته للموسم الجديد، كان مارتينيلي نفسه يبحث عن تغيير الأجواء، وخوض تحدٍّ مختلف، رغم امتلاكه عروضاً تتيح له البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الانتقال إلى إيطاليا وألمانيا.

وفي النهاية، حسم مشروع الهلال وطموحات النادي السعودي قرار اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، ليختار الرياض وجهة جديدة لمسيرته، في صفقة حصل منها آرسنال على 60 مليون جنيه إسترليني كقيمة مضمونة. وكشف ماركوس كاسب، وكيل أعمال مارتينيلي، كواليس القرار والأسباب التي دفعت اللاعب إلى إدارة ظهره للعروض الأوروبية واختيار الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال كاسب، في تصريحات لموقع «غول» العالمي: «كانت هناك عروض من أندية إيطالية وألمانية، إلى جانب عروض أخرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها كانت لحظة شعر فيها بأنه في حاجة إلى تغيير الأجواء وتصفية ذهنه». وأضاف وكيل مارتينيلي: «الهلال هو أكبر نادٍ في آسيا، وهناك مشروع طموح. نحن نرى توجهاً جديداً في كرة القدم السعودية، يهدف إلى خفض متوسط أعمار اللاعبين في الدوري واستقطاب المواهب الأصغر سناً».

وانضم مارتينيلي، البالغ من العمر 25 عاماً، إلى الهلال في مطلع سبتمبر (أيلول) 2026، بعدما أبلغه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، بأنه لم يعد ضمن خطط الفريق الأول للنادي اللندني خلال الموسم الحالي. ولم يكن قرار الرحيل من جانب آرسنال وحده، إذ كانت رغبة اللاعب تسير في الاتجاه نفسه، لتنتهي بذلك رحلة استمرت 7 سنوات ارتدى خلالها مارتينيلي قميص النادي الإنجليزي.

وحصل آرسنال على 60 مليون جنيه إسترليني كقيمة مضمونة للصفقة، في الوقت الذي وقّع فيه مارتينيلي عقداً جديداً في الرياض يحصل بموجبه على راتب يتجاوز بفارق مريح راتبه السابق في شمال لندن، والذي كان يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بحسب وكيل أعماله. ووصف كاسب الصفقة بأنها «أكبر عملية بيع في تاريخ آرسنال»، مؤكداً أن رحيل اللاعب يصب في مصلحة الطرفين، سواء من الناحية المالية أو على الصعيد الرياضي داخل الملعب.

وُلد غابرييل مارتينيلي في 18 يونيو (حزيران) 2001 بمدينة جوارولوس في ولاية ساو باولو البرازيلية، وبدأ مسيرته الاحترافية مع إيتوانو، قبل أن يلفت مستواه أنظار آرسنال، الذي تعاقد معه في صيف 2019 وهو في الثامنة عشرة من عمره. وسرعان ما فرض الجناح البرازيلي نفسه داخل الفريق الأول للنادي اللندني بفضل سرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ليصبح أحد العناصر المهمة في آرسنال خلال السنوات التالية.

وخلال رحلته مع «المدفعجية»، تُوج مارتينيلي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2019-2020، كما كان ضمن الفريق الذي أحرز الدرع الخيرية الإنجليزية. وعلى الصعيد الدولي، مثّل مارتينيلي منتخب البرازيل الأول، كما سبقت له المشاركة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي الذي تُوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. واستمر حضوره مع المنتخب الأول وصولاً إلى كأس العالم 2026، بعدما ضمه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى قائمة البرازيل المشاركة في البطولة. وترك مارتينيلي بصمته خلال المونديال، إذ سجل هدف الفوز 2 - 1 على اليابان في الوقت بدل الضائع، وهو الهدف الذي منح المنتخب البرازيلي بطاقة العبور إلى دور الستة عشر.

وكان مارتينيلي قد سجل أيضاً تحت قيادة أنشيلوتي في الخسارة الودية أمام اليابان 2-3 في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ثم أحرز هدفاً آخر خلال الفوز على كرواتيا 3-1 في مارس (آذار) 2026، قبل هدفه الحاسم في كأس العالم. وبعد 7 سنوات قضاها في كرة القدم الإنجليزية، انتقل مارتينيلي إلى مرحلة جديدة من مسيرته بقميص الهلال، في صفقة تعكس التوجه المتزايد في الدوري السعودي نحو استقطاب لاعبين أصغر سناً وفي ذروة مسيرتهم، بدلاً من الاقتصار على التعاقد مع الأسماء العالمية في المراحل الأخيرة من مشوارها.

ومع الهلال، خاض مارتينيلي حتى الآن 4 مباريات رسمية، بواقع 3 مباريات في دوري روشن السعودي ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة. شارك في 250 دقيقة تقريباً، سجل خلالها 3 أهداف، من دون أي تمريرة حاسمة. واللافت أن أهدافه الثلاثة جاءت جميعها في مباراة واحدة، عندما سجل هاتريك أمام التعاون في انتصار الهلال الساحق 6-0 يوم 12 سبتمبر (أيلول)، وأحرز أهدافه في الدقائق 18 و43 و50. أما مباراته الآسيوية الأولى فكانت أمام الغرافة القطري، وشارك فيها لمدة 90 دقيقة كاملة دون تسجيل أو صناعة أهداف.

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