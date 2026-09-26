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دونيس: هجوم «الأخضر» أثبت تطوره أمام عُمان

اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
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دونيس: هجوم «الأخضر» أثبت تطوره أمام عُمان

اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)
اليوناني دونيس (المنتخب السعودي)

أكد اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، انتهاء مشوار علاء آل حجي في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، بعد تعرضه للإصابة أمام عُمان، في المباراة التي انتهت بفوز «الأخضر» بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «أعتقد أننا قدمنا أداءً رائعاً وتمركزاً ممتازاً في الشوط الأول، وعندما كنا نفقد الكرة، كنا نضغط جميعاً كمجموعة، وانتظرنا الوقت المناسب لتسجيل الأهداف».

واستدرك: «لكنني، في المقابل، لست سعيداً بشأن الأداء في الشوط الثاني؛ إذ عانينا من بعض الإصابات، وغادر علاء آل حجي، الذي كان مميزاً في اللقاء، حيث علمت أنه يعاني من إصابة في الركبة ستبعده قرابة ثلاثة أسابيع في أفضل الأحوال. في المقابل، سيتواجد محمد القحطاني في التدريبات الجماعية غداً».

وأضاف مدرب «الأخضر»: «كنا هادئين ولم نفقد الكرة بسهولة، ورغم أن المنتخب العماني سنحت له بعض الفرص في الشوط الثاني، وكان يجدر بنا الاستمرار بثبات حتى الدقيقة الأخيرة، فإننا، من الناحية الهجومية، أثبتنا تطورنا بشكل كبير خلال هذه المباراة».

وعن مشاركة المهاجم عبد الله الحمدان والضغوط الإعلامية الموجهة نحوه، بيّن: «عامةً، في كرة القدم، أحاول كمدرب تقديم الدعم للاعبيّ ومنحهم النصائح التكتيكية والذهنية. لا أعتقد أن من الجيد استهداف لاعب معين وتحميله اللوم وحده؛ فنحن نخوض كل مباراة بـ11 لاعباً، وجميع العناصر مهمة بالنسبة لي. الإعلام أحياناً يكون قاسياً على لاعب، وأحياناً يدعمه، وهذه طبيعة كرة القدم، والجميع يملك رأيه الخاص، لكننا داخل المنتخب نثق بأنفسنا، وأولويتنا الدائمة هي التطور».

وحول سياسة التدوير وإدارة الجهد البدني، أشار اليوناني: «من الطبيعي جداً التدوير بين اللاعبين؛ فنحن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ولا يمكن التنبؤ بحجم الإصابات أو الإرهاق. قبل انطلاق البطولة أصبحت أكثر معرفة باللاعبين ومدى جاهزيتهم. هناك عناصر تحتاج إلى تطوير بعض الجوانب، وعلينا العمل على إراحتهم بدنياً؛ فإذا أردنا بناء منتخب وطني مميز، فيجب أن نمتلك أكثر من 11 لاعباً جاهزاً».

وعن حظوظ المنافسة على اللقب بعد ضمان التأهل إلى نصف النهائي، أكد دونيس: «نؤمن بأنفسنا كثيراً وبطريقة عملنا اليومي، ولا أفضل القول إننا جاهزون لرفع اللقب، بل أقول إننا سنعمل خطوة بخطوة ومباراة تلو الأخرى، وسيكون الجميع جاهزاً. أثق باللاعبين تماماً، ولو امتلكنا العقلية والتنظيم اللذين ظهرنا بهما في الشوط الأول حتى نهاية البطولة، فأنا مؤمن بقدرتنا على حصد اللقب».

وتطرق دونيس إلى الحديث عن بناء الهوية التكتيكية لـ«الأخضر»، موضحاً: «ما زلنا في البداية كمنتخب، وأنا أيضاً في بداية مشواري معهم، ولم نكن في أتم الجاهزية خلال كأس العالم. خطوة بعد خطوة، من المهم أن يصل اللاعبون إلى مرحلة يستوعبون فيها الجوانب التكتيكية والذهنية بشكل تلقائي».

وأكمل: «يعجبني شغف اللاعبين في التعامل مع الكرة وتحريكها، ودائماً أكرر لهم: إذا أردنا الفوز، فعلينا زيادة التركيز في كل التفاصيل، سواء داخل غرفة الملابس أو في الميدان».

وأتم: «من المهم أيضاً أن يفهم اللاعبون خصال بعضهم بعضاً؛ فهناك عناصر قد لا تكون في أفضل حالاتها عندما تكون الكرة بحوزتها، ولذلك أقول لهم: لا تمرروا للاعب المضغوط أو غير الجيد بالكرة، ومرروا للاعبين القادرين على إدارة اللعب والتحكم في الإيقاع».

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متعب الحربي: منظومة «الأخضر» وراء الثلاثية

متعب الحربي لاعب المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
متعب الحربي لاعب المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
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متعب الحربي: منظومة «الأخضر» وراء الثلاثية

متعب الحربي لاعب المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
متعب الحربي لاعب المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)

أعرب متعب الحربي، لاعب المنتخب السعودي، عن سعادته بالفوز الذي حققه «الأخضر» أمام المنتخب العماني بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً أن الفاعلية الهجومية والعمل الجماعي كانا من أبرز عوامل الانتصار.

وقال الحربي عن الفوز على منتخب عمان: «الحمد لله، ألف مبروك للشعب السعودي، وهارد لك للمنتخب العماني. في المباراة الماضية كنا جيدين، لكن كانت تنقصنا الفاعلية الهجومية، واليوم، كما شاهدتم، استغللنا الفرص التي أتيحت لنا، والحمد لله سجلنا ثلاثة أهداف، وبإذن الله القادم أفضل».

وحول مستوى خط الدفاع وأدائه الشخصي، قال الحربي: «هي منظومة كاملة تعمل معاً، واشتغلنا كثيراً خلال الأيام الماضية على الجانبين الدفاعي والهجومي، والحمد لله أثمر ذلك اليوم. وبالنسبة لمستواي الشخصي، فالحمد لله، بفضل الله ثم مساعدة زملائي اللاعبين، والقادم أفضل بإذن الله».

وعن اللقاء الأخير أمام المنتخب العراقي، قال الحربي: «بإذن الله نحقق ثلاثة انتصارات، ونتأهل إلى نصف النهائي، والقادم أفضل بإذن الله».

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رياضة سعودية كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأخضر يسجل بداية خليجية غابت عنه 47 عاماً

فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام عمان (تصوير: علي خمج)
فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام عمان (تصوير: علي خمج)
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الأخضر يسجل بداية خليجية غابت عنه 47 عاماً

فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام عمان (تصوير: علي خمج)
فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام عمان (تصوير: علي خمج)

سجل المنتخب السعودي بداية غابت عن مسيرته في بطولات كأس الخليج منذ نسخة عام 1979، بعدما تغلب على عُمان بثلاثة أهداف دون مقابل، مسجلاً انتصاره الثاني توالياً في مستهل مشواره بالنسخة الـ27، بعد فوزه على الكويت بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الأخضر في الفوز بأول مباراتين له في كأس الخليج منذ نسخة عام 1979، عندما استهل مشواره بالفوز على الإمارات 2 - 1، قبل أن يتغلب على عُمان برباعية نظيفة.

وعزز المنتخب السعودي بفوزه على عُمان أرقامه التاريخية في البطولة، رافعاً رصيده إلى 62 انتصاراً في تاريخ مشاركاته، ليواصل احتفاظه بصدارة المنتخبات الأكثر تحقيقاً للفوز في كأس الخليج.

وخاض الأخضر بعد مواجهة عُمان 119 مباراة عبر مشاركاته في 26 نسخة، حقق خلالها 62 فوزاً، مقابل 25 تعادلاً و32 خسارة.

كما رفعت ثلاثية عُمان الحصيلة التهديفية التاريخية للمنتخب السعودي إلى 180 هدفاً، فيما بقي عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه عند 114 هدفاً، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية توالياً في النسخة الحالية.

ورفع الأخضر فارقه التهديفي التاريخي إلى +66 هدفاً، فيما بلغت حصيلته في أول جولتين من «خليجي 27» ست نقاط وأربعة أهداف، من دون أن تهتز شباكه.

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«خليجي 27»: الأخضر «الأخطر» يعبر إلى نصف النهائي

فرحة سعودية بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)
فرحة سعودية بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)
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«خليجي 27»: الأخضر «الأخطر» يعبر إلى نصف النهائي

فرحة سعودية بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)
فرحة سعودية بالهدف الأول (تصوير: علي خمج)

بلغ المنتخب السعودي مرحلة نصف نهائي بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، وذلك بعد فوزه المثير على عمان بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من البطولة التي ضمن من خلالها الصعود من المجموعة الأولى بغض النظر عن مباراته المقبلة أمام العراق الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة بالفوز 1-صفر على الكويت، وبذلك تصدر المجموعة برصيد ست نقاط وحسم التأهل قبل مباراته الثالثة.

ويحتل العراق المركز الثاني بأربع نقاط بعد فوزه 3-2 على الكويت.ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة من مبارياتها التي تشهد لقاء العراق مع ‌السعودية وعمان صاحبة ‌المركز الثالث بنقطة واحدة، مع الكويت ​التي ‌تأكد ⁠خروجها بالفعل ​من الدور الأول.

جماهير الأخضر سجلت حضورها بقوة في المواجهة (تصوير: علي خمج)

وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب السعودي في الشوط الأول وسجلها فراس البريكان (الأول والثالث) وحسن كادش، بينما أُلغي هدف للعماني ناصر الرواحي في الشوط نفسه بداعي التسلل.

وقدم المنتخب السعودي بداية قوية وسدد صالح أبو الشامات كرة قوية مرت فوق العارضة، ثم افتتحت السعودية التسجيل في الدقيقة 11 بالهدف الأول للبريكان الذي ⁠تلقى كرة عرضية من أبو الشامات وصوبها بضربة ‌رأس في الشباك.

وبعدها بثوانٍ، كادت ‌السعودية تحصل على ركلة جزاء ​بداعي تعرض سلطان مندش لعرقلة ‌من أحمد الكعبي، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب بعد مراجعة ‌تقنية الفيديو.

وأضافت السعودية هدفها الثاني في الدقيقة 18، عندما تلقى كادش الكرة من ركنية نفذها أبو الشامات، وصوب الكرة بضربة رأس في الشباك.وواصل البريكان تألقه ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في ‌الدقيقة 34، إذ تبادل الكرة ببراعة مع مندش ثم سدد بقدمه اليسرى في الشباك.

من المواجهة التي جمعت الأخضر وعمان في جدة (تصوير: علي خمج)

واهتزت شباك ⁠السعودية بعدها بأقل من دقيقتين عن طريق الرواحي الذي انطلق وسدد كرة مرت فوق الحارس محمد العويس وسكنت الشباك، لكن الحكم لم يحتسبها هدفاً بداعي التسلل وأكد قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.وكثفت عمان ضغطها الهجومي في الشوط الثاني، وسدد الرواحي كرة تصدى لها القائم في الدقيقة 48 كما تصدى العويس لتسديدة أخرى من عصام الصبحي في الدقيقة 56.

كذلك تألق الحارس العماني إبراهيم المخيني في التصدي لأكثر من كرة خطيرة ليحافظ على آمال منتخب بلاده في العودة في المباراة وتقليص ​الفارق لتعزيز أمل التأهل ​عبر الجولة الثالثة، لكن منتخب السعودية حافظ على تقدمه حتى صفارة النهاية ليحسم التأهل للدور قبل النهائي بشباك نظيفة.

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