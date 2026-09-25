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الرياضة رياضة عربية

السكتيوي: نحترم المنتخب السعودي... سنلعب بشخصيتنا

البلوشي قال إن ثقة المدرب تمنحنا الحافز لإسعاد العُمانيين

المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
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السكتيوي: نحترم المنتخب السعودي... سنلعب بشخصيتنا

المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)
المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب عمان (الشرق الأوسط)

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، أن فريقه سيدخل مواجهة السعودية في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بطموح تحقيق الانتصار، مشدداً على أن «الأحمر» لن يتراجع للدفاع أو يكتفي بالتعادل، رغم قوة المنتخب السعودي وخوضه المباراة على أرضه وبين جماهيره.

وقال السكتيوي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بعد مباراة العراق كان لدينا بعض القلق بسبب تعب بعض اللاعبين، لكن الحمد لله لا يوجد شيء مقلق، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد».

وأضاف: «سنواجه المنتخب السعودي القوي، الذي يلعب على أرضه. ليست لدينا مشاكل ذهنية، لأننا نملك لاعبين بعقليات ممتازة، ويحملون الروح والقلب لإسعاد الجماهير، والمشكلة الوحيدة التي قد تواجهنا تتعلق بالجانب البدني».

وعن حسابات المواجهة المقبلة، أوضح: «الأهم هو إدارة الأمور بذكاء خلال المباريات الثلاث. المنتخب السعودي انتصر في المواجهة الأولى، لكنه قد يخسر المواجهتين التاليتين ولا يتأهل، والأمر ينطبق على جميع المنتخبات. من المهم احترام جميع المنافسين، وفي الوقت نفسه عدم التقليل من قدراتنا. هذا التوازن جيد، وسنحترم السعودية، لكننا سنلعب بقوة وبشخصية المنتخب العُماني».

وتابع: «المنتخب السعودي عندما انتصر في المواجهة الأولى أصبح لديه حافز أكبر، ويستطيع إراحة بعض لاعبيه، وهذه عوامل يضعها المدربون دائماً في حساباتهم بعد الفوز في المباراة الافتتاحية».

وأضاف: «خضنا مواجهة قوية في البداية، والآن خطوتنا المقبلة هي المباراة الثانية، وليست لدينا خيارات كبيرة أو حسابات مختلفة، فهدفنا الانتصار. أمام العراق أردنا توجيه رسالة للمستقبل بأن المنتخب العُماني يرغب في الهجوم وتحقيق الفوز، وليس العودة للدفاع والرضا بالتعادل، وهذا ما سنفعله أمام السعودية».

وشدد المدرب المغربي على أهمية العمل الجماعي، قائلاً: «كرة القدم رياضة جماعية وليست فردية، وعندما تمتلك مجموعة تتمتع بالروح والأخلاق والتربية الصحيحة وحب الوطن والتضامن والاحترام المتبادل، فإن ذلك يسهل عمل المدرب ويعزز روح المجموعة».

وأضاف: «نحتاج إلى اللاعبين المهاريين، لكن اللاعب الجيد وحده لن يمنحك بطولة، وقد يمنحك انتصارات، أما البطولات فتحققها المجموعة. جميع اللاعبين سواسية، وكل لاعب يمتلك مؤهلات مختلفة عن زميله».

وتابع: «جميع اللاعبين مهمون للمنتخب، وفي أي وقت يحتاج فيه المدرب إلى أي لاعب، يجب أن يكون جاهزاً وحاضراً ذهنياً وبدنياً، وهذا ما نعمل عليه».

عبد المجيد البلوشي لاعب منتخب عمان (الشرق الأوسط)

وعن مستوى التحكيم في البطولة، قال السكتيوي: «لم يكن لدي الوقت لمشاهدة القرارات التحكيمية التي رافقت مواجهات البطولة، لكن الحكام الذين أداروا مباراتنا كانوا على مستوى عالٍ، ويمتلكون المؤهلات اللازمة لإدارة المباريات».

وأضاف: «الحكم إنسان ومعرض للخطأ، وكمدرب لا أحب الحديث سلبياً عن الحكام، لأن وجودهم مهم في الملعب، وهم لا يحصلون دائماً على التقدير الذي يستحقونه. أكن لهم كل التقدير والاحترام».

من جانبه، أكد عبد المجيد البلوشي، لاعب المنتخب العُماني، أن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج يمثل شعوراً خاصاً بالنسبة للاعبين الشباب، مشيراً إلى أن الثقة التي منحهم إياها المدرب طارق السكتيوي تشكل حافزاً لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال البلوشي، في المؤتمر الصحافي: «تمثيل المنتخب شعور لا يمكن وصفه بالنسبة لنا كلاعبين شباب. دخلنا أجواء البطولة، والمدرب منحنا الثقة، ونريد إسعاد الجماهير العُمانية في المواجهة».

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الرياضة رياضة عربية

أرنولد: سننتصر على الكويت

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
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أرنولد: سننتصر على الكويت

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (الشرق الأوسط)

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق الفوز على الكويت في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتجربة عناصر جديدة وإعدادها للاستحقاقات المقبلة.

وقال أرنولد، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة، ونحن نترقبها، وسنفوز غداً».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق قدم عملاً جيداً، وكما تعلمون، فإن كأس الخليج فرصة لتجربة اللاعبين الجدد للمستقبل. وكما قلت سابقاً، نصف الفريق شارك معنا في كأس العالم، والنصف الآخر من اللاعبين الجدد الذين نريد منحهم الفرصة».

وعن المنتخب الكويتي، أوضح أرنولد: «تابعنا عمل منتخب الكويت، ولديهم لاعبون شبان، ووجود العناصر الشابة أمر مهم لكل منتخب».

وفيما يتعلق بالاستعدادات البدنية للمواجهة، قال: «يومان ليسا كافيين، خصوصاً في مثل هذه الظروف المناخية، لكنني واثق من أن لاعبينا سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز».

وعن الحالة البدنية للاعبين الذين تعرضوا للتشنجات، أوضح: «وضعهم الآن ممتاز، لكننا لا نزال ننتظر نتائج فحوصاتهم».

من جانبه، أكد أمير العماري، لاعب المنتخب العراقي، أن فريقه يدرك صعوبة المواجهة المقبلة أمام الكويت، مشيراً إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال العماري، في المؤتمر الصحافي: «شاهدنا مباراة منتخب الكويت، وهو منتخب متطور، وسنقدم كل ما لدينا».

وعن تأثير الظروف المناخية على أداء اللاعبين، قال: «أنا لاعب محترف، والطقس ليس عذراً، وسبق لنا اللعب في السعودية».

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أخبار العراق كأس الخليج العراق الكويت
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: خيمينيز وبوعلام يخطفان جائزتي الديار العربية

خيمينيز لاعب الإمارات متوجاً بالجائزة (الشرق الأوسط)
خيمينيز لاعب الإمارات متوجاً بالجائزة (الشرق الأوسط)
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«خليجي 27»: خيمينيز وبوعلام يخطفان جائزتي الديار العربية

خيمينيز لاعب الإمارات متوجاً بالجائزة (الشرق الأوسط)
خيمينيز لاعب الإمارات متوجاً بالجائزة (الشرق الأوسط)

شهد ثاني أيام «خليجي 27»، تتويج نجمي المنتخبين الإماراتي والقطري بجائزة أفضل لاعب، المقدمة من شركة الديار العربية، الشريك الرئيس للبطولة المقامة في مدينة جدة.

وحصد نيكولاس خيمينيز، لاعب المنتخب الإماراتي، جائزة أفضل لاعب في مواجهة اليمن، التي انتهت بفوز «الأبيض» بأربعة أهداف دون مقابل.

وفي المباراة الثانية، تفوق المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، وحصل بوعلام خوخي على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وقد شهد اليوم الأول تتويج همام الهمامي، لاعب المنتخب السعودي، وناصر الرواحي، لاعب المنتخب العُماني، بجائزتي أفضل لاعب في مباراتي السعودية والكويت والعراق وعُمان، لتتواصل قائمة المتوجين بالجائزة مع منافسات اليوم الثاني.

وتُمنح جائزة أفضل لاعب بدعم من الديار العربية، ضمن الشراكة الرئيسة التي تجمع الشركة بالاتحاد الخليجي لكرة القدم.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

لوبيتيغي: البحرين منافس صعب... لكننا كنا الأفضل أداءً

الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
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لوبيتيغي: البحرين منافس صعب... لكننا كنا الأفضل أداءً

الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)

أبدى الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام البحرين، في المواجهة التي انتهت بفوز «العنابي» بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن فريقه نجح في تجاوز صعوبة الأجواء المناخية والتعامل مع النقص العددي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كانت الظروف صعبة جداً بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، لكننا قدمنا مباراة جيدة أمام البحرين، واللاعبون أظهروا أداءً مذهلاً وسط كل هذه المعطيات».

وأضاف: «علينا الآن الحصول على الراحة والمضي قدماً في البطولة، خصوصاً أننا سنواجه اليمن بعد ثلاثة أيام. بذلنا اليوم جهداً كبيراً أمام منتخب مميز، وسنركز على الإيجابيات التي خرجنا بها من مواجهة حامل اللقب. شاهدنا اللاعبين بروح عالية، وأكرر أنني سعيد بالأداء الذي قدموه».

وعن تعامل المنتخب القطري مع الدقائق الأخيرة من المباراة بعد حالة الطرد، أوضح لوبيتيغي: «عملنا على المحافظة على تماسكنا داخل أرض الملعب، وأظهر اللاعبون نضجاً فنياً وقدرة على التعامل مع ظروف المباراة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التكتل الدفاعي للمنتخب البحريني، الذي حال دون ظهور قطر بالصورة الهجومية المنتظرة، قال: «أكرر أن البحرين قدم عملاً جيداً، وأنا أعرف دراغان جيداً، فهو مدرب كبير ويمتلك أسلوب لعب مختلفاً، كما أن كونه حامل اللقب يمنحه امتيازاً، وأؤكد أنهم فريق مميز».

وأضاف: «لكننا كنا اليوم أفضل في الأداء والأوفر حظاً، ولا تنسوا أن مبارياتنا أمام البحرين دائماً ما تكون صعبة للغاية. سنركز على الإيجابيات والدافع المعنوي الكبير الذي منحنا إياه انتصار اليوم».

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