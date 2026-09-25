السكتيوي: نحترم المنتخب السعودي... سنلعب بشخصيتنا

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، أن فريقه سيدخل مواجهة السعودية في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بطموح تحقيق الانتصار، مشدداً على أن «الأحمر» لن يتراجع للدفاع أو يكتفي بالتعادل، رغم قوة المنتخب السعودي وخوضه المباراة على أرضه وبين جماهيره.

وقال السكتيوي، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بعد مباراة العراق كان لدينا بعض القلق بسبب تعب بعض اللاعبين، لكن الحمد لله لا يوجد شيء مقلق، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد».

وأضاف: «سنواجه المنتخب السعودي القوي، الذي يلعب على أرضه. ليست لدينا مشاكل ذهنية، لأننا نملك لاعبين بعقليات ممتازة، ويحملون الروح والقلب لإسعاد الجماهير، والمشكلة الوحيدة التي قد تواجهنا تتعلق بالجانب البدني».

وعن حسابات المواجهة المقبلة، أوضح: «الأهم هو إدارة الأمور بذكاء خلال المباريات الثلاث. المنتخب السعودي انتصر في المواجهة الأولى، لكنه قد يخسر المواجهتين التاليتين ولا يتأهل، والأمر ينطبق على جميع المنتخبات. من المهم احترام جميع المنافسين، وفي الوقت نفسه عدم التقليل من قدراتنا. هذا التوازن جيد، وسنحترم السعودية، لكننا سنلعب بقوة وبشخصية المنتخب العُماني».

وتابع: «المنتخب السعودي عندما انتصر في المواجهة الأولى أصبح لديه حافز أكبر، ويستطيع إراحة بعض لاعبيه، وهذه عوامل يضعها المدربون دائماً في حساباتهم بعد الفوز في المباراة الافتتاحية».

وأضاف: «خضنا مواجهة قوية في البداية، والآن خطوتنا المقبلة هي المباراة الثانية، وليست لدينا خيارات كبيرة أو حسابات مختلفة، فهدفنا الانتصار. أمام العراق أردنا توجيه رسالة للمستقبل بأن المنتخب العُماني يرغب في الهجوم وتحقيق الفوز، وليس العودة للدفاع والرضا بالتعادل، وهذا ما سنفعله أمام السعودية».

وشدد المدرب المغربي على أهمية العمل الجماعي، قائلاً: «كرة القدم رياضة جماعية وليست فردية، وعندما تمتلك مجموعة تتمتع بالروح والأخلاق والتربية الصحيحة وحب الوطن والتضامن والاحترام المتبادل، فإن ذلك يسهل عمل المدرب ويعزز روح المجموعة».

وأضاف: «نحتاج إلى اللاعبين المهاريين، لكن اللاعب الجيد وحده لن يمنحك بطولة، وقد يمنحك انتصارات، أما البطولات فتحققها المجموعة. جميع اللاعبين سواسية، وكل لاعب يمتلك مؤهلات مختلفة عن زميله».

وتابع: «جميع اللاعبين مهمون للمنتخب، وفي أي وقت يحتاج فيه المدرب إلى أي لاعب، يجب أن يكون جاهزاً وحاضراً ذهنياً وبدنياً، وهذا ما نعمل عليه».

عبد المجيد البلوشي لاعب منتخب عمان (الشرق الأوسط)

وعن مستوى التحكيم في البطولة، قال السكتيوي: «لم يكن لدي الوقت لمشاهدة القرارات التحكيمية التي رافقت مواجهات البطولة، لكن الحكام الذين أداروا مباراتنا كانوا على مستوى عالٍ، ويمتلكون المؤهلات اللازمة لإدارة المباريات».

وأضاف: «الحكم إنسان ومعرض للخطأ، وكمدرب لا أحب الحديث سلبياً عن الحكام، لأن وجودهم مهم في الملعب، وهم لا يحصلون دائماً على التقدير الذي يستحقونه. أكن لهم كل التقدير والاحترام».

من جانبه، أكد عبد المجيد البلوشي، لاعب المنتخب العُماني، أن تمثيل المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج يمثل شعوراً خاصاً بالنسبة للاعبين الشباب، مشيراً إلى أن الثقة التي منحهم إياها المدرب طارق السكتيوي تشكل حافزاً لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال البلوشي، في المؤتمر الصحافي: «تمثيل المنتخب شعور لا يمكن وصفه بالنسبة لنا كلاعبين شباب. دخلنا أجواء البطولة، والمدرب منحنا الثقة، ونريد إسعاد الجماهير العُمانية في المواجهة».