أرنولد: سننتصر على الكويت

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، أن فريقه يتطلع إلى تحقيق الفوز على الكويت في المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتجربة عناصر جديدة وإعدادها للاستحقاقات المقبلة.

وقال أرنولد، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بالتأكيد ستكون مباراة منتظرة، ونحن نترقبها، وسنفوز غداً».

وأضاف: «أعتقد أن الفريق قدم عملاً جيداً، وكما تعلمون، فإن كأس الخليج فرصة لتجربة اللاعبين الجدد للمستقبل. وكما قلت سابقاً، نصف الفريق شارك معنا في كأس العالم، والنصف الآخر من اللاعبين الجدد الذين نريد منحهم الفرصة».

وعن المنتخب الكويتي، أوضح أرنولد: «تابعنا عمل منتخب الكويت، ولديهم لاعبون شبان، ووجود العناصر الشابة أمر مهم لكل منتخب».

وفيما يتعلق بالاستعدادات البدنية للمواجهة، قال: «يومان ليسا كافيين، خصوصاً في مثل هذه الظروف المناخية، لكنني واثق من أن لاعبينا سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز».

وعن الحالة البدنية للاعبين الذين تعرضوا للتشنجات، أوضح: «وضعهم الآن ممتاز، لكننا لا نزال ننتظر نتائج فحوصاتهم».

من جانبه، أكد أمير العماري، لاعب المنتخب العراقي، أن فريقه يدرك صعوبة المواجهة المقبلة أمام الكويت، مشيراً إلى أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال العماري، في المؤتمر الصحافي: «شاهدنا مباراة منتخب الكويت، وهو منتخب متطور، وسنقدم كل ما لدينا».

وعن تأثير الظروف المناخية على أداء اللاعبين، قال: «أنا لاعب محترف، والطقس ليس عذراً، وسبق لنا اللعب في السعودية».