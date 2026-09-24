رئيس الاتحاد الكويتي يؤكد دعمه لسوزا: جئنا إلى جدة للمنافسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322330-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D8%AC%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9
رئيس الاتحاد الكويتي يؤكد دعمه لسوزا: جئنا إلى جدة للمنافسة
رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف (الاتحاد الكويتي)
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف أن منتخب بلاده جاء إلى جدة من أجل المنافسة على لقب كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، مشدداً على دعمه للمدرب البرتغالي هيليو سوزا.
واستهل المنتخب الكويتي مشواره في البطولة بالخسارة أمام السعودية 0-1، لكن اليوسف أكد أن «الأزرق» سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على العراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وقال: «أنا سعيد جداً بالمستوى الذي ظهر به المنتخب أمام السعودية، فقد نجحنا في إعداد اللاعبين لمواجهة صاحب الضيافة العائد من كأس العالم، والذي يملك إمكانات كبيرة».
وأضاف: «قدم الأزرق أداءً مميزاً ورجولياً، وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة، رغم أن التشكيلة التي اختارها المدرب هيليو سوزا، وضمت عدداً من العناصر الشابة، جاءت صادمة وغير متوقعة للكثيرين».
وأوضح اليوسف أن مواجهة العراق ستكون مختلفة، مؤكداً أن اللاعبين يدركون أهمية اللقاء وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقال: «من السهل تجهيز اللاعبين لمثل هذه المباريات، فهم يعرفون أهمية المواجهة، ويدركون أننا نحتاج إلى القتال حتى صافرة النهاية من أجل تحقيق هدفنا».
وعن اختيارات سوزا، شدد رئيس الاتحاد الكويتي على عدم تدخله في الأمور الفنية، قائلاً: «لا أتدخل في اختيارات سوزا، وحالي حال اللاعبين والجماهير في معرفة تشكيلة المباريات. المدرب هو صاحب القرار الفني، ونحن ندعم عمله».
واعتبر اليوسف أن المنتخب سيكون «بكامل الجاهزية في كأس آسيا 2027 في السعودية»، مشيراً إلى أن انخفاض معدل أعمار اللاعبين يعزز مستقبل الكرة الكويتية، وأن العمل الحالي يستهدف بناء منتخب قادر على خدمة الكرة الكويتية لسنوات طويلة.
وختم: «نحن لا نريد الاكتفاء بالأداء، بل نريد ترجمته إلى نتائج، والبداية ستكون أمام العراق».
«خليجي 27»: خيمينيز وبوعلام يخطفان جائزتي الديار العربية
خيمينيز لاعب الإمارات متوجاً بالجائزة (الشرق الأوسط)
شهد ثاني أيام «خليجي 27»، تتويج نجمي المنتخبين الإماراتي والقطري بجائزة أفضل لاعب، المقدمة من شركة الديار العربية، الشريك الرئيس للبطولة المقامة في مدينة جدة.
وحصد نيكولاس خيمينيز، لاعب المنتخب الإماراتي، جائزة أفضل لاعب في مواجهة اليمن، التي انتهت بفوز «الأبيض» بأربعة أهداف دون مقابل.
وفي المباراة الثانية، تفوق المنتخب القطري على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، وحصل بوعلام خوخي على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
وقد شهد اليوم الأول تتويج همام الهمامي، لاعب المنتخب السعودي، وناصر الرواحي، لاعب المنتخب العُماني، بجائزتي أفضل لاعب في مباراتي السعودية والكويت والعراق وعُمان، لتتواصل قائمة المتوجين بالجائزة مع منافسات اليوم الثاني.
وتُمنح جائزة أفضل لاعب بدعم من الديار العربية، ضمن الشراكة الرئيسة التي تجمع الشركة بالاتحاد الخليجي لكرة القدم.
لوبيتيغي: البحرين منافس صعب... لكننا كنا الأفضل أداءً
الإسباني جوليان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري (الشرق الأوسط)
أبدى الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام البحرين، في المواجهة التي انتهت بفوز «العنابي» بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن فريقه نجح في تجاوز صعوبة الأجواء المناخية والتعامل مع النقص العددي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وقال لوبيتيغي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كانت الظروف صعبة جداً بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، لكننا قدمنا مباراة جيدة أمام البحرين، واللاعبون أظهروا أداءً مذهلاً وسط كل هذه المعطيات».
وأضاف: «علينا الآن الحصول على الراحة والمضي قدماً في البطولة، خصوصاً أننا سنواجه اليمن بعد ثلاثة أيام. بذلنا اليوم جهداً كبيراً أمام منتخب مميز، وسنركز على الإيجابيات التي خرجنا بها من مواجهة حامل اللقب. شاهدنا اللاعبين بروح عالية، وأكرر أنني سعيد بالأداء الذي قدموه».
وعن تعامل المنتخب القطري مع الدقائق الأخيرة من المباراة بعد حالة الطرد، أوضح لوبيتيغي: «عملنا على المحافظة على تماسكنا داخل أرض الملعب، وأظهر اللاعبون نضجاً فنياً وقدرة على التعامل مع ظروف المباراة».
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التكتل الدفاعي للمنتخب البحريني، الذي حال دون ظهور قطر بالصورة الهجومية المنتظرة، قال: «أكرر أن البحرين قدم عملاً جيداً، وأنا أعرف دراغان جيداً، فهو مدرب كبير ويمتلك أسلوب لعب مختلفاً، كما أن كونه حامل اللقب يمنحه امتيازاً، وأؤكد أنهم فريق مميز».
وأضاف: «لكننا كنا اليوم أفضل في الأداء والأوفر حظاً، ولا تنسوا أن مبارياتنا أمام البحرين دائماً ما تكون صعبة للغاية. سنركز على الإيجابيات والدافع المعنوي الكبير الذي منحنا إياه انتصار اليوم».
الجلاهمة: «الأزرق» قدم ظهوراً مشرفاً أمام السعودية رغم الخسارة ... وجماهير الكويت لا تحتاج دعوةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322329-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
الجلاهمة: «الأزرق» قدم ظهوراً مشرفاً أمام السعودية رغم الخسارة ... وجماهير الكويت لا تحتاج دعوة
الدكتور طارق الجلاهمة (وزارة الرياضة الكويتية)
أشاد الدكتور طارق الجلاهمة، وزير الرياضة الكويتي، بالمستوى الذي قدمه منتخب بلاده أمام نظيره السعودي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكداً أن «الأزرق» ظهر بصورة مشرفة رغم عدم تمكنه من تحقيق الفوز، ومثمناً في الوقت ذاته الحضور الجماهيري الكويتي ومساندته للمنتخب.
وقال الجلاهمة، في حديثه لوسائل الإعلام: «مباراة الافتتاح دائماً لها طابع خاص، وكأس الخليج لها صبغة مختلفة عن بقية البطولات بالنسبة للمنتخبات الخليجية. هناك عوامل كثيرة تؤثر في انطلاقة البطولة، وربما كانت الأجواء صعبة بعض الشيء على لاعبي المنتخبين».
وأضاف: «نشكر اللجنة المنظمة ونبارك لها نجاح الافتتاحية والتنظيم الرائع، أما المنتخب الكويتي فقد قدم، من وجهة نظري، مباراة ممتازة. في عالم كرة القدم ليس الأفضل دائماً من يحقق النتيجة، وإنما الأكثر حظاً وتوفيقاً، فاللعبة تعتمد على الأخطاء والتفاصيل التي يمكن لأي فريق استغلالها للحصول على النقاط الثلاث».
وأبدى وزير الرياضة الكويتي إعجابه بالعمل الذي قدمه الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن الاعتماد على العناصر الشابة ومنحها فرصة المشاركة في البطولة الخليجية يمثل جانباً مهماً في مسيرة بناء الفريق.
وأوضح: «أكثر ما أعجبني هو عمل المدرب مع المنتخب والعناصر الموجودة خلال المرحلة الماضية. معدل أعمار اللاعبين يتراوح بين 25 و26 عاماً، وهناك اعتماد على العناصر الشابة ومنحها مساحة في هذه البطولة، وكانت المباراة الافتتاحية خبرة مهمة بالنسبة لهم».
️ | الدكتور طارق الجلاهمة، وزير الرياضة الكويتي، لوسائل الإعلام:- الجمهور الكويتي لا يحتاج إلى دعوات للحضور، فقد شاهدنا الجماهير التي وصلت إلى جدة بالطائرات والسيارات لمساندة المنتخب.- أنا دائماً أقول إن الجماهير هي اللاعب رقم واحد، وليست اللاعب رقم 12 في عالم كرة القدم.... pic.twitter.com/PLUKcOVxR4
وتابع: «قدم المنتخب أداءً ممتازاً على مستوى التنظيم الدفاعي، فالمدرب يقرأ المنافس ويتعامل معه وفق الأدوات المتاحة لديه. شاهدنا مباراة كانت مغلقة نوعاً ما بالنسبة للمنتخب الكويتي، مع الاعتماد على السرعات في الجانب الهجومي، لكن الإرهاق الذي واجه العناصر الهجومية ربما لم يساعد اللاعبين على التسجيل».
وشدد الجلاهمة على أهمية التعامل الواقعي مع المباريات، قائلاً: «المدرب الذكي يتعامل مع المباريات وفق الأدوات التي يمتلكها، وليس وفق ما يطلبه الجميع، ويجب أن يكون منطقياً وواقعياً في تعامله داخل أرض الملعب».
وعن إمكانية دعم حضور الجماهير الكويتية في المباراة المقبلة أمام العراق، بعد حضور أعداد كبيرة من المشجعين إلى جدة لمساندة المنتخب في مواجهته الافتتاحية، قال: «بإذن الله سندرس الوضع، وكل ما من شأنه تسهيل حضور الجماهير لن نتأخر عنه».
وخص الجلاهمة الجماهير الكويتية بإشادة كبيرة، مؤكداً أنها لا تحتاج إلى دعوات للحضور ومساندة منتخب بلادها، في ظل ما أظهرته من دعم خلال المباراة الافتتاحية.
وقال: «الجمهور الكويتي لا يحتاج إلى كلام، فقد شاهدنا الحضور في المباراة، ليس فقط من وصلوا عبر الطائرات، بل حتى الذين حضروا بالسيارات. هذا الجمهور عودنا دائماً على وجوده خلف المنتخب وأبنائه في الملعب».
وأضاف: «ربما نتحدث اليوم عن العناصر الموجودة داخل الملعب، لكن العناصر الأقوى هي الموجودة في المدرجات. أنا دائماً أقول إن الجماهير هي اللاعب رقم واحد، وليست اللاعب رقم 12 في عالم كرة القدم».
وتابع: «نحن ندرك ونحترم وجود الجماهير، وحضورها دائماً إيجابي بالنسبة للمنتخب واللاعبين. هذه طبيعتنا، فعندما يخسر المنتخب نتضايق، وعندما يفوز أيضاً قد نتضايق، لكن بعد يوم يكون الجميع خلف المنتخب. قد تختلف الآراء ووجهات النظر بعد المباراة، لكن في النهاية مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
واختتم وزير الرياضة الكويتي حديثه بالتأكيد على أهمية البناء على المستوى الذي قدمه المنتخب في ظهوره الأول بالبطولة، قائلاً: «ما أسعدني في مباراة الأمس هو الظهور المشرف للمنتخب الكويتي، وإن لم يحقق الفوز، لكنه قدم ظهوراً إيجابياً في مباراته الأولى، وعليه أن يبني على هذا الظهور في المرحلة المقبلة».