عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:25 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

العوضي: طموح الكويت كبير... ولا نخشى ضغط الجماهير

عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
TT
TT

العوضي: طموح الكويت كبير... ولا نخشى ضغط الجماهير

عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)

أكد عبد الله العوضي، لاعب المنتخب الكويتي، أن «الأزرق» يدخل منافسات البطولة بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن اللاعبين يركزون خلال التدريبات على ترجمة هذه الطموحات إلى نتائج إيجابية داخل الملعب.

وقال العوضي، في حديثه لوسائل الإعلام: «هدفنا واضح وطموحنا عالٍ، وهذا ما نفكر فيه باستمرار خلال التدريبات»، مؤكداً أن المنتخب الكويتي يعمل بجدية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض المواجهات المقبلة.

وأوضح اللاعب الكويتي أن الأجواء الجماهيرية المرتقبة لن تمثل مصدر قلق للاعبين، في ظل امتلاكهم الخبرة والقدرة على التعامل مع ضغوط المباريات، قائلاً: «نحن لاعبون محترفون، ولا نخشى الجماهير».

وتعكس تصريحات العوضي حالة الثقة التي تسود معسكر المنتخب الكويتي، والرغبة في الظهور بصورة قوية خلال البطولة، خصوصاً أن «الأزرق» يتطلع إلى استعادة حضوره المعروف في المنافسات الخليجية، وتقديم مستويات تتناسب مع تاريخه وتطلعات جماهيره.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب تهيئة اللاعبين ذهنياً للتعامل مع طبيعة المباريات والضغوط المصاحبة لها، وسط حرص واضح على دخول المنافسات بروح عالية وتركيز كامل.

ويعوّل المنتخب الكويتي على خبرة عناصره وانضباطهم داخل الملعب، في الوقت الذي شدد فيه العوضي على أن طموح المجموعة لا يتوقف عند المشاركة، بل يمتد إلى المنافسة وتحقيق النتائج التي تنتظرها الجماهير الكويتية.

وتحمل كلمات اللاعب رسالة واضحة قبل المواجهة المرتقبة، مفادها بأن الحضور الجماهيري، مهما بلغ حجمه وتأثيره، لن يغير من تركيز لاعبي الكويت أو يقلل من طموحهم، وأن الرد بالنسبة إليهم سيكون من خلال الأداء داخل الملعب.

مواضيع
جدة كأس الخليج السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الشومي لـ«الشرق الأوسط»: منتخب اليمن لن يكون ضيفاً شرفياً... سنكون رقماً صعباً

رياضة عربية محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)

الشومي لـ«الشرق الأوسط»: منتخب اليمن لن يكون ضيفاً شرفياً... سنكون رقماً صعباً

أكد محمد الشومي، نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني، أن منتخب بلاده يدخل البطولة بطموحات كبيرة.

عبد الله الزهراني (جدة)
رياضة سعودية فاندرليم في نقاش مع الحكم الكوري الجنوبي كوون جونغ تشول خلال مباراة السعودية والعراق في كأس آسيا 2004 (د.ب.أ)
رياضة سعودية

بعد فاندرليم… 10 مدربين حاولوا إعادة الأخضر إلى منصة الخليج

منذ أن قاد الهولندي جيرارد فاندرليم المنتخب السعودي إلى لقب كأس الخليج في «خليجي 16» بالكويت، مطلع عام 2004، تغير الكثير حول المنتخب السعودي.

فارس الفزي (الرياض)
رياضة سعودية تدريبات المنتخب السعودي في جدة (حساب المنتخب)
رياضة سعودية

من الكويت 2004 إلى جدة 2026… «الأخضر» يطارد اللقب المفقود

بعد أكثر من عقدين، يعود المنتخب السعودي إلى كأس الخليج باحثاً عن صورة غابت طويلاً؛ قائد يرفع الكأس، ولاعبون باللون «الأخضر» يحتفلون بلقب البطولة الخليجية.

فارس الفزي (الرياض)
رياضة سعودية يجسد «ذيبان» التميمة الرسمية لبطولة «خليجي 27» (الاتحاد السعودي)
رياضة سعودية

«ذيبان» سفير «خليجي 27»… روح الضيافة السعودية بهوية خليجية

يجسد «ذيبان»، التميمة الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، روح الترحيب والكرم التي تتميز بها المملكة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
رياضة سعودية توّج المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج 3 مرات (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

الأخضر يطارد انتصاره الأول على الكويت في الضيافة الخليجية

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة، بين المنتخب السعودي، ونظيره الكويتي، في افتتاح منافسات كأس الخليج، في لقاء يستعيد واحدة من أكثر المواجهات حضوراً وندية.

حامد القرني (تبوك)
الرياضة رياضة عربية

أياكس يواجه منافسة شرسة على ضم الموهبة المغربية إلياس هويرة

لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)
لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)
TT
TT

أياكس يواجه منافسة شرسة على ضم الموهبة المغربية إلياس هويرة

لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)
لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)

أبدى نادي أياكس اهتماما بالتعاقد مع لاعب خط الوسط المغربي الموهوب إلياس هويرة، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مما يجعل مسألة انتقاله إلى أمستردام غير محسومة، حسبما أفادت صحيفة «تيبسبلاديت» الدنماركية الثلاثاء.

وتراقب أندية بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي وبرشلونة عن كثب لاعب خط وسط نادي كوبنهاغن (15 عاماً).

وكان هويرة قد انضم للفريق قادماً من نادي «آيه جي إف» في وقت سابق من هذا العام، ووقع عقداً يمتد حتى منتصف عام 2029.

وقد سافر كشافون من تلك الأندية بالفعل إلى الدنمارك لمتابعة هويرة، الذي يحظى باهتمام واسع، عن قرب. وتضيف الصحيفة الدنماركية أن هناك أندية في إسبانيا وفرنسا تبدي اهتماماً باللاعب أيضاً.

وإلى جانب الجنسية الدنماركية، يحمل هويرة جواز سفر مغربي، وقد تم استدعاؤه مؤخراً لتمثيل المنتخب المغربي تحت 17 عاماً. وكان صانع الألعاب قد شارك لأول مرة مع المنتخب المغربي تحت 16 عاماً في الصيف الماضي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم أخبار المغرب هولندا
الرياضة رياضة عربية

الشومي لـ«الشرق الأوسط»: منتخب اليمن لن يكون ضيفاً شرفياً... سنكون رقماً صعباً

محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
TT
TT

الشومي لـ«الشرق الأوسط»: منتخب اليمن لن يكون ضيفاً شرفياً... سنكون رقماً صعباً

محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)
محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني (الشرق الأوسط)

أكد محمد الشومي، نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني، أن منتخب بلاده يدخل البطولة بطموحات كبيرة، مشدداً على أن المشاركة لن تقتصر على الحضور، بل تهدف إلى تقديم مستويات تعكس حجم التحضيرات التي سبقت انطلاق المنافسات.

وقال الشومي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «حضّرنا لهذه البطولة من أجل أن نكون رقماً صعباً، لا ضيوف شرف، ولدينا رغبة كبيرة في الظهور بصورة تليق بالكرة اليمنية، إلى جانب الإسهام في نجاح البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية».

وأوضح أن المنتخب اليمني خاض برنامجاً إعدادياً على مرحلتين، بدأ بمعسكر داخلي في اليمن قبل الانتقال إلى جدة لاستكمال التحضيرات ورفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأضاف: «منتخبنا مدجج بالنجوم، وقد استعددنا للبطولة عبر إقامة معسكر في اليمن، أعقبه معسكر آخر في جدة، حرصنا من خلالهما على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، والوصول إلى المنافسات بأفضل حالة ممكنة».

وأشار الشومي إلى أن الطموح داخل البعثة اليمنية يتجاوز المشاركة الرمزية، في ظل الثقة بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء تنافسي أمام منتخبات البطولة، مؤكداً أن المنتخب سيدخل مبارياته بروح قتالية ورغبة واضحة في تحقيق نتائج إيجابية.

واختتم نائب رئيس البعثة اليمنية حديثه بالتأكيد على تقديرهم للجهود التي تبذلها السعودية في استضافة وتنظيم البطولة، معرباً عن أمله في أن يقدم المنتخب اليمني صورة مشرفة تسهم في إثراء المنافسات وتحقيق تطلعات جماهيره.

مواضيع
كأس الخليج جدة السعودية
الرياضة رياضة عربية

رئيس الاتحاد الكويتي: كل المنتخبات تريد الفوز بلقب «خليجي 27»

الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
TT
TT

رئيس الاتحاد الكويتي: كل المنتخبات تريد الفوز بلقب «خليجي 27»

الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

أكد الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم ثقته في قدرة منتخب بلاده على المنافسة على لقب كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي غداً الأربعاء، وتستمر حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكر اليوسف في تصريحات تلفزيونية: «لا شك نحن نعد المنتخب ونقيم المعسكرات من أجل المنافسة في كل بطولة نشارك فيها، أما النتيجة فهي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى».

وقال اليوسف: «هذه البطولة الخليجية هي مسابقة تقليدية أصبح عمرها أكثر من 50 عاماً، الكل يسعى للفوز بها، والكل استعد بأفضل صورة ممكنة، وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة، خاصة أنها تتزامن مع اليوم الوطني السعودي».

وتابع: «وفرنا رابطة مشجعين من 20 شخصاً ستكون موجودة من الغد في جدة، بالإضافة إلى 3 طائرات بسعة إجمالية 650 مشجعاً تقريباً، ونتوقع أن تكون هناك رحلات إضافية، علاوة على الشباب الكويتي الموجود بالسعودية بأعداد كبيرة».

وأشاد رئيس الاتحاد الكويتي بالتعاون المثمر مع الجانب السعودي على هامش البطولة، مؤكداً أن الجميع في السعودية يقدم كل سبل الدعم والتعاون.

ويستهل منتخب الكويت مشواره بمواجهة السعودية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً العراق وعُمان، بينما تلعب في المجموعة الثانية منتخبات البحرين وقطر والإمارات واليمن.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس الخليج أخبار الكويت السعودية