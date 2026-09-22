أياكس يواجه منافسة شرسة على ضم الموهبة المغربية إلياس هويرة

أبدى نادي أياكس اهتماما بالتعاقد مع لاعب خط الوسط المغربي الموهوب إلياس هويرة، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مما يجعل مسألة انتقاله إلى أمستردام غير محسومة، حسبما أفادت صحيفة «تيبسبلاديت» الدنماركية الثلاثاء.

وتراقب أندية بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي وبرشلونة عن كثب لاعب خط وسط نادي كوبنهاغن (15 عاماً).

وكان هويرة قد انضم للفريق قادماً من نادي «آيه جي إف» في وقت سابق من هذا العام، ووقع عقداً يمتد حتى منتصف عام 2029.

وقد سافر كشافون من تلك الأندية بالفعل إلى الدنمارك لمتابعة هويرة، الذي يحظى باهتمام واسع، عن قرب. وتضيف الصحيفة الدنماركية أن هناك أندية في إسبانيا وفرنسا تبدي اهتماماً باللاعب أيضاً.

وإلى جانب الجنسية الدنماركية، يحمل هويرة جواز سفر مغربي، وقد تم استدعاؤه مؤخراً لتمثيل المنتخب المغربي تحت 17 عاماً. وكان صانع الألعاب قد شارك لأول مرة مع المنتخب المغربي تحت 16 عاماً في الصيف الماضي.