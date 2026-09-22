«أبطال أوروبا للسيدات»: ريال مدريد يتعادل... آرسنال يفوز ويوفنتوس يسقط بأرضه

تعادل فريقا ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1 / 1 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

أحرزت السويدية سارة شرودر هدفا مبكرا لريال مدريد جاء في الدقيقة الثانية، أما باريس سان جيرمان فقد تعادل عن طريق لاعبته سكينة كرشاوي في الدقيقة 74، من ركلة جزاء.

وحصد كل فريق نقطة، فيما سيلعب ريال مدريد الجولة المقبلة يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، مع مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب الأخير، أما باريس سان جيرمان فيستقبل ضيفه البلجيكي أود هيفرلي لوفن.

الإسبانية ماريونا كالدينتي تحتفل بهدف فوز آرسنال على كويه (أ.ف.ب)

كما تغلب فريق آرسنال الإنجليزي على ضيفه الدنماركي كويه، بنتيجة 1 / صفر.

سجلت ماريونا كالدينتي، هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتمنح الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط.

وكان آرسنال، قد حقق لقب النسخة قبل الماضية من دوري الأبطال، عندما هزم برشلونة الإسباني 1 / صفر في المباراة النهائية، في حين ودّع البطولة الماضية من الدور نصف النهائي أمام ليون الفرنسي، الذي خسر من برشلونة أيضا في المباراة النهائية.

ويحل آرسنال في الجولة المقبلة ضيفا على باريس إف سي، أما كويه فيستقبل نظيره سيرفيت شينوي السويسري.

فرحة لاعبات بنفيكا وحسرة لاعبات يوفنتوس (إ.ب.أ)

وفي مباراة أخرى، فاز فريق بنفيكا البرتغالي على مضيّفه يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 2 / 1.

وسجلت النرويجية هدفي بنفيكا، حيث جاء الأول في الدقيقة 40 عن طريق ركلة جزاء، وأضافت الثاني في الدقيقة 61.

أما هدف يوفنتوس الوحيد فحمل توقيع اللاعبة الإسبانية ألبا ريدوندو في الدقيقة 86.

ويتصدر بنفيكا الترتيب العام حاليا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الإيطالي الذي فاز في وقت سابق على هكن السويدي.

ويلعب يوفنتوس في الجولة الثانية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الحالي مع هكن السويدي على ملعب الأخير، أما بنفيكا فيستقبل ضيفه بايرن ميونيخ في نفس اليوم.