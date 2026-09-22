كايدوي: نيجيريا تواصلت معي... لكن تمثيل إيطاليا «شرف كبير»

انضم مايكل كايودي إلى قائمة المنتخب الإيطالي، بعدما استدعاه المدرب روبرتو مانشيني للمشاركة في أول أربع مباريات ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي ستخوضها إيطاليا في الفترة ما بين 25 سبتمبر (أيلول) و5 أكتوبر (تشرين الأول).

وسيواجه المنتخب الإيطالي كلاً من بلجيكا وفرنسا وتركيا (في مباراتين)، وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء المدافع الأيمن لنادي برينتفورد إلى المنتخب الأول، وقد تحدث خلال مؤتمر صحافي في مركز «كوفرتشانو» التدريبي عن اللحظة التي علم فيها باستدعاء مانشيني له، قائلاً: «لم أكن أتوقع استدعائي للمنتخب الوطني، فكل تفكيري كان منصباً على تقديم أداء جيد في الملعب وبذل قصارى جهدي، وجاء استدعاء مانشيني نتيجة لذلك. لم أكن أعلم بأمر الاستدعاء قبل مباراة تشيلسي، بل عرفت بالأمر بعد المباراة عندما تفقدت هاتفي».

ويجد كايودي نفسه ضمن تشكيلة شابة للمنتخب الإيطالي يعرفها جيداً، بحكم تدرجه في صفوف منتخبات الفئات السنية؛ إذ يقول حسبما نقلت شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»: «إنه أمر رائع وشرف كبير أن أكون هنا. بالنسبة لي، كان قرار ارتداء القميص الأزرق سهلاً للغاية، فقد تدرجت في صفوف منتخب تحت 18 عاماً ولم أفكر أبداً في تغيير المنتخب الوطني. لقد تواصل معي الجانب النيجيري، لكن اللعب لإيطاليا يُعد شرفاً لأي لاعب».

وأضاف كايدوي في حديثه عن الحقبة الجديدة التي بدأت تتشكل: «يؤلمني التفكير في غياب إيطاليا عن كأس العالم لفترة طويلة، ولكن بعد المرور بتجربة سيئة، يحاول المرء دائماً البدء من جديد. على الجماهير أن تتحلى بالهدوء، فنحن هنا لنبدأ حقبة جديدة».