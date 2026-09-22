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انضمام عبد المنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل لمعسكر منتخب مصر

هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)
هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)
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انضمام عبد المنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل لمعسكر منتخب مصر

هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)
هيثم حسن انضم لتدريبات الفراعنة (رويترز)

اكتملت صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم في معسكره الحالي، بانضمام محمد عبدالمنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل إلى التدريبات الجماعية، استعداداً للارتباطات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء أن الثلاثي شارك في مران المنتخب بعد وصولهم إلى القاهرة وانضمامهم إلى المعسكر، ليكتمل بذلك وصول اللاعبين المحترفين الذين استدعاهم الجهاز الفني ضمن القائمة المختارة.

وانضمت مجموعة من اللاعبين المحترفين إلى معسكر المنتخب المصري في وقت سابق، في مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش ورامي ربيعة وحمزة عبدالكريم وعمر فايد، قبل أن يلتحق بهم عبدالمنعم وهيثم حسن وإبراهيم عادل.

ويواصل المنتخب المصري تدريباته وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، استعداداً لمواجهة أنغولا يوم الجمعة المقبل، قبل السفر إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان يوم 29 من سبتمبر (أيلول) الجاري.

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الرياضة رياضة عربية

الوحدات الأردني يتوصل لاتفاق مع المدرب المصري عماد النحاس

عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)
عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)
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الوحدات الأردني يتوصل لاتفاق مع المدرب المصري عماد النحاس

عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)
عماد النحاس (النادي الأهلي المصري)

توصل نادي الوحدات الأردني لاتفاق مع المصري عماد النحاس، المدير الفني السابق للأهلي المصري، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ النحاس مسؤولي الوحدات باختياراته للجهاز الفني المعاون، والذي يضم محمد محسن أبوجريشة في منصب المدرب العام، وعبدالرحمن فاروق مدرباً مساعداً، وأيمن محمد محللاً للأداء.

ومن المقرر أن يغادر النحاس إلى الأردن خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لتسلم مهامه بشكل رسمي وقيادة تدريبات الوحدات.

وحقق النحاس مسيرة حافلة بالألقاب كلاعب في صفوف الإسماعيلي والأهلي المصريين، قبل أن يبدأ مسيرته تدريبية في عام 2014 مع أسوان، الذي قاده إلى الصعود للدوري المصري الممتاز بعد غياب 11 عاماً، كما تولى تدريب الشرقية والرجاء وطنطا والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والتحدي الليبي.

وعاد النحاس إلى الأهلي في أبريل (نيسان) 2025 كمدرب مؤقت، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري في موسم 2024 / 2025، كما تولى المهمة مجدداً بصورة مؤقتة في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه.

وجاءت أخر تجربة تدريبية للنحاس عبر بوابة المصري لكنه رحل عن منصبه بعد مضي ثلاث جولات من الدوري الممتاز مطلع الشهر الجاري.

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أياكس يواجه منافسة شرسة على ضم الموهبة المغربية إلياس هويرة

لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)
لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)
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أياكس يواجه منافسة شرسة على ضم الموهبة المغربية إلياس هويرة

لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)
لاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرة (نادي كوبنهاغن)

أبدى نادي أياكس اهتماما بالتعاقد مع لاعب خط الوسط المغربي الموهوب إلياس هويرة، الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مما يجعل مسألة انتقاله إلى أمستردام غير محسومة، حسبما أفادت صحيفة «تيبسبلاديت» الدنماركية الثلاثاء.

وتراقب أندية بوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي وبرشلونة عن كثب لاعب خط وسط نادي كوبنهاغن (15 عاماً).

وكان هويرة قد انضم للفريق قادماً من نادي «آيه جي إف» في وقت سابق من هذا العام، ووقع عقداً يمتد حتى منتصف عام 2029.

وقد سافر كشافون من تلك الأندية بالفعل إلى الدنمارك لمتابعة هويرة، الذي يحظى باهتمام واسع، عن قرب. وتضيف الصحيفة الدنماركية أن هناك أندية في إسبانيا وفرنسا تبدي اهتماماً باللاعب أيضاً.

وإلى جانب الجنسية الدنماركية، يحمل هويرة جواز سفر مغربي، وقد تم استدعاؤه مؤخراً لتمثيل المنتخب المغربي تحت 17 عاماً. وكان صانع الألعاب قد شارك لأول مرة مع المنتخب المغربي تحت 16 عاماً في الصيف الماضي.

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العوضي: طموح الكويت كبير... ولا نخشى ضغط الجماهير

عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
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العوضي: طموح الكويت كبير... ولا نخشى ضغط الجماهير

عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)
عبد الله العوضي لاعب المنتخب الكويتي (الشرق الأوسط)

أكد عبد الله العوضي، لاعب المنتخب الكويتي، أن «الأزرق» يدخل منافسات البطولة بطموحات كبيرة، مشيراً إلى أن اللاعبين يركزون خلال التدريبات على ترجمة هذه الطموحات إلى نتائج إيجابية داخل الملعب.

وقال العوضي، في حديثه لوسائل الإعلام: «هدفنا واضح وطموحنا عالٍ، وهذا ما نفكر فيه باستمرار خلال التدريبات»، مؤكداً أن المنتخب الكويتي يعمل بجدية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل خوض المواجهات المقبلة.

وأوضح اللاعب الكويتي أن الأجواء الجماهيرية المرتقبة لن تمثل مصدر قلق للاعبين، في ظل امتلاكهم الخبرة والقدرة على التعامل مع ضغوط المباريات، قائلاً: «نحن لاعبون محترفون، ولا نخشى الجماهير».

وتعكس تصريحات العوضي حالة الثقة التي تسود معسكر المنتخب الكويتي، والرغبة في الظهور بصورة قوية خلال البطولة، خصوصاً أن «الأزرق» يتطلع إلى استعادة حضوره المعروف في المنافسات الخليجية، وتقديم مستويات تتناسب مع تاريخه وتطلعات جماهيره.

ويركز الجهاز الفني خلال التدريبات على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب تهيئة اللاعبين ذهنياً للتعامل مع طبيعة المباريات والضغوط المصاحبة لها، وسط حرص واضح على دخول المنافسات بروح عالية وتركيز كامل.

ويعوّل المنتخب الكويتي على خبرة عناصره وانضباطهم داخل الملعب، في الوقت الذي شدد فيه العوضي على أن طموح المجموعة لا يتوقف عند المشاركة، بل يمتد إلى المنافسة وتحقيق النتائج التي تنتظرها الجماهير الكويتية.

وتحمل كلمات اللاعب رسالة واضحة قبل المواجهة المرتقبة، مفادها بأن الحضور الجماهيري، مهما بلغ حجمه وتأثيره، لن يغير من تركيز لاعبي الكويت أو يقلل من طموحهم، وأن الرد بالنسبة إليهم سيكون من خلال الأداء داخل الملعب.

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