الشومي لـ«الشرق الأوسط»: منتخب اليمن لن يكون ضيفاً شرفياً... سنكون رقماً صعباً

أكد محمد الشومي، نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني، أن منتخب بلاده يدخل البطولة بطموحات كبيرة، مشدداً على أن المشاركة لن تقتصر على الحضور، بل تهدف إلى تقديم مستويات تعكس حجم التحضيرات التي سبقت انطلاق المنافسات.

وقال الشومي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «حضّرنا لهذه البطولة من أجل أن نكون رقماً صعباً، لا ضيوف شرف، ولدينا رغبة كبيرة في الظهور بصورة تليق بالكرة اليمنية، إلى جانب الإسهام في نجاح البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية».

وأوضح أن المنتخب اليمني خاض برنامجاً إعدادياً على مرحلتين، بدأ بمعسكر داخلي في اليمن قبل الانتقال إلى جدة لاستكمال التحضيرات ورفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

️ | محمد الشومي نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني في حديث لـ«الشرق الأوسط»:- حضّرنا للبطولة لكي نكون رقم صعب، لا ضيوف شرف ونسعى أن نسهم في نجاح البطولة التي تستضيفها السعودية.- منتخبنا مدجج بالنجوم واستعدينا للبطولة بإقامة معسكر في اليمن وكذلك معسكر في جدة. #خليجي27 pic.twitter.com/gxUyaLxwMj — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 22, 2026

وأضاف: «منتخبنا مدجج بالنجوم، وقد استعددنا للبطولة عبر إقامة معسكر في اليمن، أعقبه معسكر آخر في جدة، حرصنا من خلالهما على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، والوصول إلى المنافسات بأفضل حالة ممكنة».

وأشار الشومي إلى أن الطموح داخل البعثة اليمنية يتجاوز المشاركة الرمزية، في ظل الثقة بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء تنافسي أمام منتخبات البطولة، مؤكداً أن المنتخب سيدخل مبارياته بروح قتالية ورغبة واضحة في تحقيق نتائج إيجابية.

واختتم نائب رئيس البعثة اليمنية حديثه بالتأكيد على تقديرهم للجهود التي تبذلها السعودية في استضافة وتنظيم البطولة، معرباً عن أمله في أن يقدم المنتخب اليمني صورة مشرفة تسهم في إثراء المنافسات وتحقيق تطلعات جماهيره.