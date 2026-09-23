عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: صدام المتصدرين… والهلال يترقب الترجي

يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي متذيل الترتيب (نادي الهلال)
يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي متذيل الترتيب (نادي الهلال)
TT
TT

الدوري السعودي للسيدات: صدام المتصدرين… والهلال يترقب الترجي

يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي متذيل الترتيب (نادي الهلال)
يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي متذيل الترتيب (نادي الهلال)

تدخل منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات جولتها الثالثة، وفي الصدارة فريقان لم يسجلا أي خسارة حتى الآن؛ القادسية والاتحاد، ولكل منهما 6 نقاط، وبينما يتواجه المتصدران في جدة، يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي، متذيل الترتيب.

وتنطلق الجولة مساء الخميس بمواجهة الأهلي ونيوم على ملعب نادي جدة، ويسعى الأهلي صاحب المركز السادس بثلاث نقاط، إلى استعادة توازنه بعد خسارته في إحدى مباراتيه، فيما يبحث نيوم عن أول نقاطه بعد هزيمتين.

يستضيف الاتحاد القادسية في مواجهة تضمن أن تتغير ملامح الصدارة أو يتسع الفارق خلف أحد طرفيها (نادي الاتحاد)

وتتجه الأنظار الجمعة إلى ملعب نادي الاتحاد في جدة؛ حيث يستضيف الاتحاد القادسية في مواجهة تضمن أن تتغير ملامح الصدارة أو يتسع الفارق خلف أحد طرفيها.

يتصدر القادسية بفارق الأهداف بعدما سجل فارقاً بلغ +15 (نادي القادسية)

ويتصدر القادسية بفارق الأهداف بعدما سجّل فارقاً بلغ «+15»، مقابل «+4» للاتحاد، رغم تساويهما في النقاط والانتصارات.

وقبل لقاء المتصدرين يستضيف النصر نظيره العلا على ملعبه بالرياض، ويتساوى الفريقان بثلاث نقاط لكل منهما ما يمنح المواجهة أهمية مبكرة في سباق مراكز المقدمة، إذ يحتل العلا المركز الرابع، يليه النصر خامساً بفارق الأهداف.

وتختتم الجولة، السبت، بلقاء الهلال والترجي على ملعب «كلية العناية الطبية» بالرياض، ويملك الهلال 3 نقاط في المركز الثالث، ويتطلع إلى استثمار تعثر محتمل لأحد المتصدرين، فيما يدخل الترجي المباراة بحثاً عن أولى نقاطه، بعدما استقبلت شباكه 18 هدفاً خلال جولتين.

مواضيع
رياضة كرة القدم للسيدات رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ألونسو يطالب بتغييرات بعد «اغتيال» حلبات «فورمولا 1»

رياضة عالمية فرناندو ألونسو (رويترز)

ألونسو يطالب بتغييرات بعد «اغتيال» حلبات «فورمولا 1»

دعا السائق الإسباني فرناندو ألونسو، اليوم الأربعاء، بطولة العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1» إلى جعل المنافسات أكثر متعة في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (باكو)
رياضة عالمية جاراد برانثويت (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

برانثويت بعد عودته إلى إنجلترا: تمثيل بلادي يعني لي «كل شيء»

قال جاراد برانثويت إن تمثيل منتخب إنجلترا يعني له «كل شيء»، وذلك بعد فترة صعبة ومحبطة أبعدته عن الملاعب، معرباً عن أمله في أن ينجح أخيراً في ترسيخ مكانه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية إيما رادوكانو (رويترز)
رياضة عالمية

أغاسي ينصح رادوكانو: لا تجعلي النتائج مقياساً لتقييم جهودك

وجّه أندريه أغاسي نصيحة إلى إيما رادوكانو، بطلة «أميركا المفتوحة» السابقة، دعاها فيها إلى عدم ربط تقييمها لجهودها بالنتائج فقط، وأن تكون أكثر تصالحاً مع نفسها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية فيرجيل فان دايك (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

فان دايك يسعى لإفساد بداية كلوب مع ألمانيا

يتطلع فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم، لرؤية مدربه السابق بفريق ليفربول، يورغن كلوب، ولكنه يريد أن يفسد مباراته الأولى كمدير فني للمنتخب.

«الشرق الأوسط» (هانوفر)
رياضة عالمية توقع مانشستر يونايتد ارتفاع إيراداته في السنة المالية 2027 بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا (رويترز)
رياضة عالمية

دوري الأبطال ينعش خزائن مانشستر يونايتد رغم استمرار الخسائر

توقع مانشستر يونايتد، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع إيراداته في السنة المالية 2027 بعد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة سعودية

فضيتان سعوديتان في «آسياد ناغويا»… سفياني والفالح على منصة التتويج

TT
TT

فضيتان سعوديتان في «آسياد ناغويا»… سفياني والفالح على منصة التتويج

حقق لاعبا «فريق السعودية» سند سفياني ونايف عبد الحكيم الفالح ميداليتين فضيتين، ضِمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026».

وتُوّج سند سفياني بالميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه لوزن فوق 84 كيلوغراماً، بعد تحقيقه المركز الثاني، في حين أضاف نايف الفالح فضية ثانية للسعودية في منافسات «غران توريزمو 7»، بعدما حلّ في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

نايف الفالح (الأولمبية السعودية)

وفي الإسكواش، تأهّل السعودي محمد آل نصفان إلى دور الـ16، عقب فوزه على الصيني بينغ لين تشو بـ3 أشواط دون مقابل، في دور الـ32.

ويلتقي آل نصفان في دور الـ16 نظيره الباكستاني محمد عرفان، الخميس، عند الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت السعودية.

مواضيع
رياضة دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب الكويت

جانب من تحضيرات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
جانب من تحضيرات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
TT
TT

الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب الكويت

جانب من تحضيرات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
جانب من تحضيرات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)

اختتم المنتخب السعودي، مساء الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب الكويت، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج 27.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تمارين مربعات مصغّرة، عقب ذلك أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب بمشاركة 3 مجموعات، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.

الجدير بالذكر، أن المنتخب السعودي يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 27، وإلى جانبه منتخبات العراق وعمان والكويت.

مواضيع
كأس الخليج رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الشيخ أحمد اليوسف: الإعلام مؤثر في «خليجي 27»

الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (تصوير: علي خمج)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (تصوير: علي خمج)
TT
TT

الشيخ أحمد اليوسف: الإعلام مؤثر في «خليجي 27»

الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (تصوير: علي خمج)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (تصوير: علي خمج)

أكّد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن منتخب بلاده يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره السعودي، في افتتاح منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أن «الأزرق» لم يحضر إلى جدة لمجرد المشاركة، بل من أجل المنافسة وتقديم مستوى يليق بتاريخ الكرة الكويتية.

وقال اليوسف، في حديثه لوسائل الإعلام قبل المواجهة: «أنا سعيد جداً بوجودي في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة جدة، خصوصاً مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، ونتمنى للمملكة دوام الأفراح والاحتفالات».

وأضاف: «غداً تنتظرنا مباراة افتتاحية مهمة بين منتخبين كبيرين، هما السعودية والكويت، ونتمنى التوفيق للمنتخبين، وأن نشاهد مباراة قوية ومثيرة، وسنبارك للفائز في نهايتها».

وعن توقعاته لسيناريو المواجهة، قال: «لا توجد توقعات، وكما ذكرت في لقاءاتي مع وسائل الإعلام الخليجية، نحن لم نأتِ إلى جدة لمجرد المشاركة أو الزيارة، فقد زرنا المملكة مرات كثيرة، بل جئنا من أجل اللعب وتحقيق نتيجة إيجابية للمنتخب الكويتي، خصوصاً أن معظم لاعبينا من العناصر الجديدة، ولدينا نحو 13 إلى 14 لاعباً من الشباب».

وفيما يتعلق بغياب المنتخب الكويتي عن التتويج باللقب الخليجي منذ عام 2010، أوضح اليوسف: «الجميع يعرف ما مرت به الرياضة الكويتية من أزمات ومشكلات، وما تعرضت له من إيقاف لـ3 فترات، وهو ما أثر على مستقبل الرياضة الكويتية، خصوصاً مشاركات الفئات السنية».

وتابع: «نعمل حالياً على إعداد منتخب قوي، ونتطلع إلى أن يبدأ مرحلته الجديدة من خلال مواجهة السعودية والمشاركة في هذه البطولة، ونأمل أن يكون الجيل الحالي جيلاً واعداً يحمل اسم المنتخب الكويتي».

وعن أبرز ما يخشاه المنتخب الكويتي في المواجهة الافتتاحية، قال: «لا نخشى شيئاً، فنحن هنا في المملكة، وسنلعب مباراة أمام أشقائنا في المنتخب السعودي، كما ستلتقي جماهيرنا بأشقائها من الجماهير السعودية، ولذلك لا يوجد ما نخشاه».

وكشف اليوسف عن رسالته للاعبين خلال اجتماعه بهم قبل المواجهة، قائلاً: «أكدت لهم أننا جئنا لخوض مباراة أمام أشقائنا السعوديين، ويجب أن نقدم مباراة قوية من الناحيتين الفنية والتكتيكية، والنتيجة في النهاية بتوفيق الله سبحانه وتعالى».

وعن كيفية تلافي الأخطاء التي حدثت في البطولة العربية، أوضح أن المدرب أكد العمل على تجاوزها خلال البطولة الخليجية.

وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كانت منافسات كأس الخليج لا تزال تُلعب خارج الملعب أكثر من داخله، قال اليوسف مازحاً: «حالياً أنتم من تلعبون أكثر شيء، أنتم معشر الصحافيين من ترفعون من شأن كأس الخليج وتجعلونها بطولة أكثر من عالمية».

وعن الحضور الجماهيري، قال: «لدينا 3 طائرات تقل الجماهير الكويتية، وبإذن الله سنرى».

واختتم اليوسف حديثه: «المنتخب السعودي قادم من مشاركة مونديالية، وله اسمه وتاريخه، وبإذن الله نقدم مباراة كبيرة».

مواضيع
رياضة كأس الخليج الكويت