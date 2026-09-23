الدوري السعودي للسيدات: صدام المتصدرين… والهلال يترقب الترجي

تدخل منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات جولتها الثالثة، وفي الصدارة فريقان لم يسجلا أي خسارة حتى الآن؛ القادسية والاتحاد، ولكل منهما 6 نقاط، وبينما يتواجه المتصدران في جدة، يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي، متذيل الترتيب.

وتنطلق الجولة مساء الخميس بمواجهة الأهلي ونيوم على ملعب نادي جدة، ويسعى الأهلي صاحب المركز السادس بثلاث نقاط، إلى استعادة توازنه بعد خسارته في إحدى مباراتيه، فيما يبحث نيوم عن أول نقاطه بعد هزيمتين.

يستضيف الاتحاد القادسية في مواجهة تضمن أن تتغير ملامح الصدارة أو يتسع الفارق خلف أحد طرفيها (نادي الاتحاد)

وتتجه الأنظار الجمعة إلى ملعب نادي الاتحاد في جدة؛ حيث يستضيف الاتحاد القادسية في مواجهة تضمن أن تتغير ملامح الصدارة أو يتسع الفارق خلف أحد طرفيها.

يتصدر القادسية بفارق الأهداف بعدما سجل فارقاً بلغ +15 (نادي القادسية)

ويتصدر القادسية بفارق الأهداف بعدما سجّل فارقاً بلغ «+15»، مقابل «+4» للاتحاد، رغم تساويهما في النقاط والانتصارات.

وقبل لقاء المتصدرين يستضيف النصر نظيره العلا على ملعبه بالرياض، ويتساوى الفريقان بثلاث نقاط لكل منهما ما يمنح المواجهة أهمية مبكرة في سباق مراكز المقدمة، إذ يحتل العلا المركز الرابع، يليه النصر خامساً بفارق الأهداف.

وتختتم الجولة، السبت، بلقاء الهلال والترجي على ملعب «كلية العناية الطبية» بالرياض، ويملك الهلال 3 نقاط في المركز الثالث، ويتطلع إلى استثمار تعثر محتمل لأحد المتصدرين، فيما يدخل الترجي المباراة بحثاً عن أولى نقاطه، بعدما استقبلت شباكه 18 هدفاً خلال جولتين.