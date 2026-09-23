فان دايك يسعى لإفساد بداية كلوب مع ألمانيا

يتطلع فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم، لرؤية مدربه السابق بفريق ليفربول يورغن كلوب، ولكنه يريد أن يفسد مباراته الأولى كمدير فني للمنتخب الألماني.

وقال فان دايك، قبل مواجهة المنتخبين الهولندي والألماني غداً (الخميس) في دوري أمم أوروبا: «أتطلع لرؤيته. هو شخص مهم للغاية في مسيرتي كلاعب».

وأضاف: «أنا متحمس لرؤيته، ولكنني آمل أن ننجح في إلحاق الهزيمة به في مباراته الأولى كمدرب للمنتخب الوطني».

عمل كلوب وفان دايك معاً في ليفربول في الفترة ما بين 2018 و2024، وفازا بدوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي.

وقال فان دايك: «هو مدرب متكامل. ستكون مباراة صعبة، ولكننا مستعدون».

ولدى المنتخب الهولندي أيضاً مدرب جديد تشافي هرنانديز، الذي حل محل رونالد كومان، الذي استقال عقب خروج المنتخب الهولندي من دور الـ32 بكأس العالم إثر الخسارة أمام المنتخب المغربي.

وقال تشافي أيضاً إنه يتطلع للمباراة أمام ألمانيا، التي خرجت هي الأخرى من كأس العالم من دور الـ32.

وقال: «يورغن أحد أفضل المدربين في العالم في الأعوام الأخيرة. سيكون تحدياً رائعاً بالنسبة لي شخصياً، وتحدياً رائعاً للفريق. يجب أن نظهر بأفضل مستوياتنا لأننا نواجه فريقاً رائعاً».