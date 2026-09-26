«خليجي 27»: الأخضر «الأخطر» يعبر إلى نصف النهائي

بلغ المنتخب السعودي مرحلة نصف نهائي بطولة كأس الخليج الـ27 في جدة، وذلك بعد فوزه المثير على عمان بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من البطولة التي ضمن من خلالها الصعود من المجموعة الأولى بغض النظر عن مباراته المقبلة أمام العراق الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة بالفوز 1-صفر على الكويت، وبذلك تصدر المجموعة برصيد ست نقاط وحسم التأهل قبل مباراته الثالثة.

ويحتل العراق المركز الثاني بأربع نقاط بعد فوزه 3-2 على الكويت.ويدور الصراع على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة عبر الجولة الثالثة من مبارياتها التي تشهد لقاء العراق مع ‌السعودية وعمان صاحبة ‌المركز الثالث بنقطة واحدة، مع الكويت ​التي ‌تأكد ⁠خروجها بالفعل ​من الدور الأول.

جماهير الأخضر سجلت حضورها بقوة في المواجهة (تصوير: علي خمج)

وجاءت الأهداف الثلاثة للمنتخب السعودي في الشوط الأول وسجلها فراس البريكان (الأول والثالث) وحسن كادش، بينما أُلغي هدف للعماني ناصر الرواحي في الشوط نفسه بداعي التسلل.

وقدم المنتخب السعودي بداية قوية وسدد صالح أبو الشامات كرة قوية مرت فوق العارضة، ثم افتتحت السعودية التسجيل في الدقيقة 11 بالهدف الأول للبريكان الذي ⁠تلقى كرة عرضية من أبو الشامات وصوبها بضربة ‌رأس في الشباك.

وبعدها بثوانٍ، كادت ‌السعودية تحصل على ركلة جزاء ​بداعي تعرض سلطان مندش لعرقلة ‌من أحمد الكعبي، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب بعد مراجعة ‌تقنية الفيديو.

وأضافت السعودية هدفها الثاني في الدقيقة 18، عندما تلقى كادش الكرة من ركنية نفذها أبو الشامات، وصوب الكرة بضربة رأس في الشباك.وواصل البريكان تألقه ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في ‌الدقيقة 34، إذ تبادل الكرة ببراعة مع مندش ثم سدد بقدمه اليسرى في الشباك.

من المواجهة التي جمعت الأخضر وعمان في جدة (تصوير: علي خمج)

واهتزت شباك ⁠السعودية بعدها بأقل من دقيقتين عن طريق الرواحي الذي انطلق وسدد كرة مرت فوق الحارس محمد العويس وسكنت الشباك، لكن الحكم لم يحتسبها هدفاً بداعي التسلل وأكد قراره بعد العودة لتقنية الفيديو.وكثفت عمان ضغطها الهجومي في الشوط الثاني، وسدد الرواحي كرة تصدى لها القائم في الدقيقة 48 كما تصدى العويس لتسديدة أخرى من عصام الصبحي في الدقيقة 56.

كذلك تألق الحارس العماني إبراهيم المخيني في التصدي لأكثر من كرة خطيرة ليحافظ على آمال منتخب بلاده في العودة في المباراة وتقليص ​الفارق لتعزيز أمل التأهل ​عبر الجولة الثالثة، لكن منتخب السعودية حافظ على تقدمه حتى صفارة النهاية ليحسم التأهل للدور قبل النهائي بشباك نظيفة.