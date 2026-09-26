«خليجي 27»: العراق يقهر أزرق الكويت بثلاثية في مباراة مجنونة

طالب الاتحاد البحريني لكرة القدم الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم بـ«الإحالة الذاتية» لقضية مشاركة القطري عاصم ماديبو في مباراة المنتخبين ضمن «خليجي الديار العربية 27»، وإحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط للتحقق من مدى قانونية مشاركة اللاعب، وذلك بعد رفض الاحتجاج البحريني سابقاً من الناحية الشكلية.

وأوضح الاتحاد البحريني أن الفقرة «7» من المادة «19» من لائحة الانضباط والاستئناف للاتحاد الخليجي لكرة القدم تنص على اختصاص الأمانة العامة بالإحالة الذاتية للمخالفات التي لم ينتبه إليها مسؤولو المباراة، بينما تؤكد الفقرة «8» أن عدم الإحالة خلال المدة المحددة لا يوجب البطلان.

وبحسب الاتحاد البحريني، فإن اللائحة لم تجعل تحريك المخالفة رهناً بتقديم احتجاج فقط، وإنما منحت الأمانة العامة سلطة مستقلة لإحالة المخالفة متى تكشفت لها، وهو ما يستند إليه الاتحاد البحريني في مطالبته بفتح الملف انضباطياً، بمعزل عن مصير احتجاجه من الناحية الشكلية.

وأشار الاتحاد البحريني إلى أن الجدل الذي أثير بشأن قانونية مشاركة ماديبو في مباراة البحرين وقطر ضمن «خليجي 27» أصبح معلوماً للأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد تقديم الاحتجاج.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن الفقرة «4» من المادة «55» تعد إشراك لاعب غير مؤهل مخالفة تستوجب اعتبار منتخب اللاعب خاسراً بنتيجة 3 - 0، فإن سلطة الأمانة العامة في الإحالة تهدف إلى معالجة المسائل الجوهرية المؤثرة على صحة المباراة وعدم تركها رهناً بمبادرة الخصوم.

وبناءً على ذلك، التمس الاتحاد البحريني من الأمانة العامة للاتحاد الخليجي ممارسة اختصاصها بموجب المادة «19/7»، وإحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط للتحقق موضوعياً من مدى قانونية مشاركة ماديبو، على أن تتم إفادة الاتحاد البحريني بما تسفر عنه الإجراءات المتخذة من نتائج وقرارات.

وكان الاتحاد البحريني قد تقدم باحتجاج رسمي اعتراضاً على مشاركة ماديبو في المباراة التي جمعت المنتخبين في 24 سبتمبر (أيلول)، على خلفية عقوبة إيقاف لمدة 5 مباريات صادرة بحق اللاعب من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالباً بالتحقق من مدى استنفاده كامل مدة العقوبة قبل مشاركته في البطولة الخليجية.

وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» في الاتحاد القطري لكرة القدم، في وقت سابق، أن مشاركة ماديبو جاءت بناءً على تعامل الجانب القطري مع مباريات كأس الخليج بوصفها مباريات ودية وليست رسمية، ومن ثم لا تدخل ضمن المباريات التي تُنفذ خلالها عقوبة الإيقاف الصادرة من «فيفا».

ووفق المصادر، سبق للاتحاد القطري أن خاطب «فيفا» للاستفسار عن وضع مباريات كأس الخليج، وطلب اعتبارها مباريات رسمية حتى يتمكن ماديبو من استنفاد عقوبة الإيقاف خلالها، إلا أن الاتحاد الدولي رفض ذلك، وحدد المباريات الرسمية للمنتخبات، في هذا السياق، بكأس العالم وكأس آسيا وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا.

وبناءً على ذلك، اعتبر الاتحاد القطري أن مشاركة ماديبو أمام البحرين لا تتعارض مع العقوبة، وأن المباريات المتبقية من إيقافه تُستنفد في الاستحقاقات الرسمية اللاحقة، بينما يتمسك الاتحاد البحريني بأن القضية تستوجب فحصاً موضوعياً من لجنة الانضباط لتحديد قانونية مشاركة اللاعب والآثار المترتبة عليها.