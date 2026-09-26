«خليجي 27»: العراق يقهر أزرق الكويت بثلاثية في مباراة مجنونةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322954-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9
«خليجي 27»: العراق يقهر أزرق الكويت بثلاثية في مباراة مجنونة
فرحة عراقية بالفوز على الكويت (تصوير: عدنان مهدلي)
انتزع العراق فوزاً مثيراً من نظيره الكويتي (3-2)، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى بـ«خليجي 27».
ورفع منتخب العراق رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الأول، بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام عُمان، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الأخير في المجموعة دون رصيد من النقاط، بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام السعودية في الجولة الأولى.
وتقدّم المنتخب العراقي عن طريق زيدان إقبال في الدقيقة 52، قبل أن يدرك المنتخب الكويتي التعادل في الدقيقة 75 عن طريق يوسف ناصر. وفي الدقيقة 83 سجل سيف رشيد الهدف الثاني للمنتخب العراقي، لكن يوسف ناصر عاد مجدداً ليسجل هدف التعادل للكويت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.
لكن المنتخب العراقي نجح في خطف الفوز بالدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق كرار نبيل، ليحقق ثلاث نقاط ثمينة.
«البحريني» يطلب «الإحالة الذاتية» لقضية ماديبو إلى «الانضباط» الخليجية
لقطة من المباراة التي جمعت البحرين وقطر في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
طالب الاتحاد البحريني لكرة القدم الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم بـ«الإحالة الذاتية» لقضية مشاركة القطري عاصم ماديبو في مباراة المنتخبين ضمن «خليجي الديار العربية 27»، وإحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط للتحقق من مدى قانونية مشاركة اللاعب، وذلك بعد رفض الاحتجاج البحريني سابقاً من الناحية الشكلية.
وأوضح الاتحاد البحريني أن الفقرة «7» من المادة «19» من لائحة الانضباط والاستئناف للاتحاد الخليجي لكرة القدم تنص على اختصاص الأمانة العامة بالإحالة الذاتية للمخالفات التي لم ينتبه إليها مسؤولو المباراة، بينما تؤكد الفقرة «8» أن عدم الإحالة خلال المدة المحددة لا يوجب البطلان.
وبحسب الاتحاد البحريني، فإن اللائحة لم تجعل تحريك المخالفة رهناً بتقديم احتجاج فقط، وإنما منحت الأمانة العامة سلطة مستقلة لإحالة المخالفة متى تكشفت لها، وهو ما يستند إليه الاتحاد البحريني في مطالبته بفتح الملف انضباطياً، بمعزل عن مصير احتجاجه من الناحية الشكلية.
وأشار الاتحاد البحريني إلى أن الجدل الذي أثير بشأن قانونية مشاركة ماديبو في مباراة البحرين وقطر ضمن «خليجي 27» أصبح معلوماً للأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد تقديم الاحتجاج.
وأضاف أنه بالنظر إلى أن الفقرة «4» من المادة «55» تعد إشراك لاعب غير مؤهل مخالفة تستوجب اعتبار منتخب اللاعب خاسراً بنتيجة 3 - 0، فإن سلطة الأمانة العامة في الإحالة تهدف إلى معالجة المسائل الجوهرية المؤثرة على صحة المباراة وعدم تركها رهناً بمبادرة الخصوم.
وبناءً على ذلك، التمس الاتحاد البحريني من الأمانة العامة للاتحاد الخليجي ممارسة اختصاصها بموجب المادة «19/7»، وإحالة الواقعة إلى لجنة الانضباط للتحقق موضوعياً من مدى قانونية مشاركة ماديبو، على أن تتم إفادة الاتحاد البحريني بما تسفر عنه الإجراءات المتخذة من نتائج وقرارات.
وكان الاتحاد البحريني قد تقدم باحتجاج رسمي اعتراضاً على مشاركة ماديبو في المباراة التي جمعت المنتخبين في 24 سبتمبر (أيلول)، على خلفية عقوبة إيقاف لمدة 5 مباريات صادرة بحق اللاعب من لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالباً بالتحقق من مدى استنفاده كامل مدة العقوبة قبل مشاركته في البطولة الخليجية.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» في الاتحاد القطري لكرة القدم، في وقت سابق، أن مشاركة ماديبو جاءت بناءً على تعامل الجانب القطري مع مباريات كأس الخليج بوصفها مباريات ودية وليست رسمية، ومن ثم لا تدخل ضمن المباريات التي تُنفذ خلالها عقوبة الإيقاف الصادرة من «فيفا».
ووفق المصادر، سبق للاتحاد القطري أن خاطب «فيفا» للاستفسار عن وضع مباريات كأس الخليج، وطلب اعتبارها مباريات رسمية حتى يتمكن ماديبو من استنفاد عقوبة الإيقاف خلالها، إلا أن الاتحاد الدولي رفض ذلك، وحدد المباريات الرسمية للمنتخبات، في هذا السياق، بكأس العالم وكأس آسيا وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا.
وبناءً على ذلك، اعتبر الاتحاد القطري أن مشاركة ماديبو أمام البحرين لا تتعارض مع العقوبة، وأن المباريات المتبقية من إيقافه تُستنفد في الاستحقاقات الرسمية اللاحقة، بينما يتمسك الاتحاد البحريني بأن القضية تستوجب فحصاً موضوعياً من لجنة الانضباط لتحديد قانونية مشاركة اللاعب والآثار المترتبة عليها.
أعلن منتخب الجزائر، السبت، استبعاد المدافع ريان آيت نوري من تشكيلته التي تخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027، هذا الشهر، دون توضيح الأسباب.
ولم يشارك آيت نوري (25 عاماً) ظهير مانشستر سيتي في الفوز 3 - 1 على زامبيا، الجمعة، في المجموعة التاسعة للتصفيات، وانتشرت مقاطع فيديو للمدافع وهو يبدو عليه الغضب خلال جلوسه على مقاعد البدلاء.
وقال المنتخب عبر منصة «إكس»: «قرر الناخب الوطني إبراهيم حمداني، هذا السبت، تسريح اللاعب ريان آيت نوري من التربص الجاري للمنتخب الوطني. وسيعود الدولي الجزائري إلى ناديه مانشستر سيتي».
ويعد آيت نوري من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة الجزائر، وشارك في 3 مباريات من أربع خاضها المنتخب في كأس العالم الصيف الماضي قبل انتهاء رحلته عند دور 32 في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
واستهل المدرب حمداني مشواره مع الجزائر بالفوز على ضيفته زامبيا، بعد أن حل محل فلاديمير بيتكوفيتش، مطلع الشهر الحالي.
وتحل الجزائر ضيفة على بوروندي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، ثم ستلعب ضد النيجر ودياً، يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول).
حسام حسن في مرمى الانتقادات بعد التعادل أمام أنغولاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5322885-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
حسام حسن في مرمى الانتقادات بعد التعادل أمام أنغولا
محمد الشناوي مع حسام حسن (الاتحاد المصري لكرة القدم)
تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، على أثر الأداء الذي وُصف بـ«المحبط» و«الصادم» في مباراته مساء أمس (الجمعة) باستاد القاهرة، أمام نظيره الأنغولي، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
واتُّهم حسن الذي يعد أحد النجوم التاريخيين للمنتخب حين كان لاعباً، بـ«إساءة التعامل مع النجوم»؛ حيث سبق أن برَّر عدم ضم مصطفى محمد، لاعب فريق كونيا سبور الحالي ونانت الفرنسي سابقاً، بأنه «ربع محترف».
كما كان مثيراً للدهشة قيام المدير الفني بإخراج محمد صلاح من الملعب في الدقيقة 61 من المباراة وإدخال بديل له، في قرار أثار استغراب المحللين الرياضيين، فضلاً عن عدم البدء بعمر مرموش، وإبقائه على دكة الاحتياطي حتى الدقيقة الـ40.
وقال محمود عبد الرازق (شيكابالا)، في تصريحات أدلى بها إلى برنامج «الكورة مع فايق» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «إم بي سي مصر»، إن «الأنا عند حسام حسن عالية»، وفق تعبيره، بينما أكد محمود فتح الله، المدرب العام السابق بنادي بيراميدز، أن «حسن أراد أن يظهر وكأنه لا يهاب تغيير نجم بحجم صلاح، وأنه يستطيع الاستغناء عن نجم بحجم مرموش»، على حد تعبيره.
ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر تأكيدها أن «محمد صلاح شعر بحالة من الغضب إزاء قرار إخراجه؛ لا سيما أنه كان يؤدي بشكل جيد، وإن كان لم يظهر بالشراسة المعتادة بسبب الدفع به إلى عمق الملعب وليس في مركزه المفضل، وهو الجناح الأيمن»، بينما دافع حسام حسن في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة عن قراره بأنه «وجهة نظر فنية».
وفي تطور لاحق، غادر صلاح معسكر المنتخب ليعود إلى تركيا؛ إذ انضم مؤخراً إلى فريق طرابزون، في خطوة ربط كثيرون بينها وبين تغييره، بينما أصدر اتحاد كرة القدم المصري بياناً قال فيه إن «غياب صلاح عن مباراة المنتخب أمام جنوب السودان هو قرار الاتحاد، بهدف إعفائه من اللعب على النجيل الصناعي هناك».
وعدَّ الناقد الرياضي أشرف محمود تصريحات حسام حسن في المؤتمرات الصحافية التي يعقدها في التجمعات الكبرى الخاصة بالمنتخب، بمنزلة «مصدر دائم للأزمات والبلبلة في الشارع الرياضي، على نحو يؤثر بشكل سلبي على فريق الكرة، ويهدد بصنع فجوة بينه وبين الجماهير»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «حسام يجب أن يركز فقط على الأمور الفنية والمباريات، ويكف تماماً عن محاولة التباهي بدوره في صنع الفارق مع اللاعبين».
وتابع محمود: «نصيحتي المخلصة للكابتن حسام حسن أن يمسك عليه لسانه، فهو لا يقصد الإهانة ولا الإساءة، ولكنه يوقع نفسه في كثير من الأزمات التي لا لزوم لها، وبشكل مجاني، بسبب كثرة تعليقاته التي تخرجه عن مهمته الرئيسية».
وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع أزمة وَصْف حسام حسن لمحمد الشناوي، قائد منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي، بـ«المنتهي» في سياق حديثه عن لجوئه إلى استقدام لاعبين إلى المنتخب بهدف «تجهيزهم فنياً لأنديتهم»، حسب وصفه.
ومن جانبه أصدر النادي الأهلي بياناً أعلن فيه أنه «يرفض أي تجاوز، شكلاً وموضوعاً، في حق أي لاعب يمثل النادي، كما يرفض المساس بقيمته الفنية والأدبية؛ لا سيما كابتن الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي»، وفق البيان الذي صدر بعد نهاية مباراة أنغولا.
وأضاف البيان أنه «فيما يتعلق برأي المدير الفني للمنتخب بأن الأندية المصرية لا تقدم كرة قدم، فهذا تقليل من شأن الأندية والمسابقات الكروية التي ينظمها الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة، وكان لزاماً عليه ألا يتناول فريق الأهلي ضمن رؤيته المحدودة»، وفق البيان.
واعتبر الناقد الرياضي أحمد سامي أن «طريقة لعب (الفراعنة) أمام أنغولا لم تكن مناسبة. واستطاع مدرب الخصم أليو سيسيه التفوق على حسام في جميع النواحي؛ بل وزاد الطين بلة عندما أخطأ الأخير في تغييراته؛ سواء بخروج محمود صابر في الدقيقة الـ40، أو بتأخير نزول حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «منتخب مصر بحاجة إلى حالة من الإحلال والتجديد، ومتابعة لمستوى اللاعبين في الدوري المصري بشكل أفضل. كما أن مواجهة منتخبات أستراليا وإيران وحتى بلجيكا والأرجنتين تختلف كثيراً عن مواجهة المنتخبات الأفريقية، وهو ما يجب على حسام معالجته في المباريات المقبلة».