تالاييتش: سنجعل البحرينيين فخورين بمنتخبهم

أكد الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب المنتخب البحريني، ثقته بقدرة لاعبيه على الظهور بصورة أفضل أمام الإمارات، مشيراً إلى صعوبة المنافسة في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وأن فرص التأهل لا تزال متاحة أمام جميع المنتخبات.

وقال تالاييتش، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «أبارك لجميع الفرق التي حققت النجاح في الجولة الأولى. هذه بطولة صعبة، والجميع لديه فرصة للتأهل. أثق باللاعبين وسنقدم عملاً جيداً غداً، إن شاء الله. المنتخب الذي سنواجهه قدم مباراة سابقة قوية جداً، ولديه لاعبون على مستوى عالٍ».

وأضاف: «أحب العلاقة بين الشعب البحريني واللاعبين، وإن شاء الله غداً سأجعلهم فخورين بمنتخبهم».

وعن مواجهة المنتخب الإماراتي، قال تالاييتش: «يجب أن نكون أسرع طوال المباراة، وألا نمنحهم أي فرصة. زلاتكو أفضل مدرب في البطولة، وأهنئ الاتحاد الإماراتي على اختياره، ووضع المنتخب الإماراتي أفضل منا لأنه حقق الفوز في المباراة الأولى، على عكسنا».

وتحدث المدرب البحريني عن مواطنه زلاتكو داليتش، مدرب الإمارات، قائلاً: «أنا كرواتي وفخور بما قدمه زلاتكو مع منتخب كرواتيا، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب الإماراتي».

من جانبه، أكد مهدي عبد الجبار، لاعب المنتخب البحريني، أن فريقه يعمل على تصحيح الأخطاء وتحسين الفاعلية أمام المرمى، وقال: «كان تمرين الأمس على مجموعتين، وقدم لنا المدرب التوجيهات المناسبة. لن نجعل الطقس عذراً لنا، فقد سبق أن لعبنا في هذه الأجواء، ونحاول تحسين مستوانا أمام المرمى».

وأضاف: «نثق بتكتيك المدرب، وجميع اللاعبين يريدون تقديم أفضل ما لديهم، لكن قد يحدث ضعف في التركيز أو اتخاذ قرارات خاطئة، وسنعمل على تحسين قراراتنا في المباراة المقبلة».