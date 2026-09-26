إراحة صلاح من «رحلة جنوب السودان» بسبب أرضية الملعب

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، إن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني لن يتوجه مع الفريق إلى جنوب السودان لخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بسبب إقامتها على ملعب ذي أرضية من النجيل الاصطناعي.
وتعادلت مصر سلبياً مع أنغولا على استاد القاهرة الدولي الجمعة في مستهل مشوار المنتخبين بالتصفيات بعد مباراة شحيحة الفرص، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف مالاوي التي تغلبت على جنوب السودان.
وشارك صلاح أساسياً في مباراة أنغولا، لكنه لم يكمل اللقاء بعدما قرر المدرب حسام حسن استبداله منتصف الشوط الثاني.
وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مقتضب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح من مباراة جنوب السودان المقرر لها يوم 29 سبتمبر (أيلول)، بسبب أرضية ملعب المباراة».
وستقام مباراة جنوب السودان ومصر على ملعب جوبا، وأرضيته من النجيل الاصطناعي.
وتابع: «تم الاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب ومحمد صلاح قبل مباراة أنغولا على عدم لعب مباراة جنوب السودان، وفضَّل الجهاز الفني ذلك حفاظاً على اللاعب».