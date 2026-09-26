وهبي: المنتخب المغربي في الطريق الصحيح... وعلينا التحلي بالصبر

قال محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، إن حصيلة المباراة أمام الغابون كانت إيجابية على مستوى النتيجة والأداء، مؤكداً أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التحلي بالصبر بالنظر إلى وجود عدد من اللاعبين الشباب وحجم العمل الذي ما زال ينتظر المجموعة.

وأوضح وهبي، خلال المؤتمر الصحافي عقب فوز المنتخب المغربي على الغابون 2 - 0 في الرباط، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، أن فريقه قدم أداء جيداً، مضيفاً: «الحصيلة جيدة، نتيجة وأداء، وقدمنا أشياء جيدة، لكن علينا أن نحاول الحفاظ على إيقاع لعبنا الخاص، وألا نقع في فخاخ المنافسين بالتراخي».

وأضاف المدرب المغربي أن بناء منتخب جديد يحتاج إلى الوقت، وقال: «نحن في الطريق الصحيح بوجود لاعبين يافعين وشباب، وعلينا أن نتحلى بالصبر، فما زال أمامنا عمل طويل».

وفي حديثه عن إبراهيم دياز، كشف وهبي أن لاعب ريال مدريد يعاني من إصابة خفيفة منعته من المشاركة أمام الغابون، لكنه أصر على البقاء إلى جانب المنتخب والسفر معه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ليسوتو، مع مواصلة برنامجه العلاجي.

وقال وهبي إن قرار الدفع بالزابيري، أساسياً بدلاً من سفيان رحيمي لا يرتبط بمقارنة بين اللاعبين، موضحاً أن الزابيري: «يقدم أداء جيداً حالياً مع فريقه»، وأن المسألة بالنسبة إليه لا تتعلق بمن يبدأ المباراة أو من ينهيها، وإنما بمن يقدم المطلوب فوق أرضية الملعب.

وأضاف: «أنا أعرف إمكانات رحيمي وسعيد لأداء اللاعبين معاً في المباراة»، في إشارة إلى الخيارات الهجومية التي اعتمدها خلال مواجهة الغابون.

وأبدى مدرب المنتخب المغربي ارتياحه للمستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب الذين التحقوا حديثاً بالمنتخب الأول، سواء من حيث الشخصية أو المهارات، معتبراً أن ظهورهم بهذه الصورة يمثل مؤشراً إيجابياً بالنسبة إلى مستقبل المجموعة.