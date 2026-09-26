حسام حسن يهاجم الدوري المصري!

كرَّر حسام حسن مدرب مصر هجومه على الدوري المحلي الممتاز، بعد التعادل مع أنغولا في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027.

وقال حسن في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، إنه يتمنى أن يصبح المستوى الفني والبدني أعلى في الدوري المصري.

وأضاف: «للأسف أحصل على اللاعبين وأجهِّزهم للأندية»؛ مشيراً إلى أنه لا يوجد «لاعب نجم» لفت الأنظار في الدوري، وأن المستويات الفنية للفرق «متواضعة جداً».

وتعادلت مصر سلبياً مع أنغولا على استاد القاهرة الدولي في مباراة شحيحة الفرص، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات، خلف مالاوي التي تغلبت على جنوب السودان.

وقال حسن للصحافيين ساخراً بعد المباراة: «اللاعبون الموجودون في المنتخب من أنديتنا. الموسم بدأ، وكما ترون فإن الأداء الذي نشاهده في الدوري أعلى بكثير من الكرة التي نقدمها مع المنتخب».

ويسافر منتخب مصر إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات.