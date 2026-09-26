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مدرب منتخب الجزائر يحذر من «افتقاد الفاعلية»

إبراهيم حمداني المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري (أ.ب)
إبراهيم حمداني المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري (أ.ب)
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مدرب منتخب الجزائر يحذر من «افتقاد الفاعلية»

إبراهيم حمداني المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري (أ.ب)
إبراهيم حمداني المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري (أ.ب)

أكد إبراهيم حمداني، المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن فريقه بحاجة إلى فاعلية أكبر وتحسين إنهاء الهجمة الأخيرة عقب فوز «الخضر» على زامبيا 3-1، مساء الجمعة، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن منتخب توغو الذي هزم ضيفه بورندي بهدف دون رد، في وقت سابق الجمعة.

وقال حمداني، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «على العموم نجحنا في تحقيق ما خططنا له، أنا راض بما أنجزناه في المباراة الأولى ونتيجتها تؤكد ذلك. أعتقد أننا كنا في مستوى تطلعات الجماهير، قمنا بأشياء إيجابية في الهدف المتعلق بمشروع اللعب، فضلاً عن تحقيق هدف الفوز بالنقاط الثلاث».

لكن حمداني حذّر من افتقاد الفريق للفاعلية الهجومية المطلوبة أمام المنتخبات القوية التي تملك خبرة أكبر، داعياً إلى العمل من أجل تحسين إنهاء الهجمة الأخيرة.

كما أشاد برد فعل اللاعبين بعد تعديل منتخب زامبيا للنتيجة في الدقيقة 57، مشيراً إلى أنه أبلغهم في فترة الراحة بين الشوطين، بسرعة المنافس وخطورته في اللعب المباشر والهجمات المرتدة.

واستطرد: «لا يمكن أن نكون مثاليين من المباراة الأولى. حاولنا وبعد 48 ساعة فقط من العمل أن نضع اللاعبين في ظروف جيدة. كانت لديهم الجرأة في الهجوم، سنواصل العمل لنكون أفضل في المستقبل».

وبدا حمداني سعيداً بجودة اللاعبين الذين يضمهم المنتخب الجزائري، معرباً عن أمله في أن تكون لديه صعوبة دائمة في اختيار التشكيل الأساسي.

ونفى مدرب الجزائر وجود مشكلة أو خلاف مع ريان آيت نوري، مدافع مانشستر سيتي، الذي لم يشارك في المباراة، أو غضب المهاجم محمد أمين عمورة، موضحاً أن الفحوصات ستحدد مصير المهاجم أمين غويري، الذي غادر المباراة في الدقيقة 19 متأثراً بإصابة في الفخذ.

من جهته، اعترف جورج لواندامينا، المدير الفني لمنتخب زامبيا، بأحقية المنتخب الجزائري في الفوز بالمباراة، لافتاً إلى أنه يتعين على فريقه الفوز بكل اللقاءات التي سيخوضها على أرضه من أجل البقاء في سباق التأهل إلى نهائيات الكان.

كما أشار لواندامينا إلى أن المنتخب الزامبي يضم لاعبين شباباً يغمرهم الطموح للعمل بجدية أكبر، مشيداً بمهارات لاعبي منتخب الجزائر الذي صنفه ضمن أحسن المنتخبات على الصعيد القاري.

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عداءة الماراثون المخضرمة البحرينية شيتايه هابتي (أ.ب)
عداءة الماراثون المخضرمة البحرينية شيتايه هابتي (أ.ب)
TT
TT

«آسياد 2026»: ذهبية ماراثون السيدات للبحرينية هابتي

عداءة الماراثون المخضرمة البحرينية شيتايه هابتي (أ.ب)
عداءة الماراثون المخضرمة البحرينية شيتايه هابتي (أ.ب)

أحرزت عداءة الماراثون المخضرمة البحرينية شيتايه هابتي أول ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الآسيوية السبت في اليابان، وذلك بعد 16 عاماً من فوزها بفضية سباق 10 آلاف متر خلال دورة غوانزو.

وتمكنت الأم لثلاثة أطفال من التفوق على الصينية سيرين تشوومو واليابانية ميكوني يادا، لتعبر خط النهاية بزمن قدره 2:27:31 ساعة.

ورفعت هابتي رصيد البحرين إلى خمس ذهبيات محتلة المركز التاسع في الترتيب العام الذي تتصدره الصين.

وقالت هابتي: «ربما حان وقت الاعتزال. أبلغ من العمر 36 عاماً، لكن هدفي في آخر منافسة لي هو المشاركة في بطولة العالم (2027)».

وأضافت الإثيوبية الأصل: «لدي ثلاثة أطفال، وابني الثاني كان يقول لي: (ماما، لا تركضي). إنه يريدني أن أبقى في المنزل. لكنه سيكون سعيداً جداً الآن».

وشهد سباق الماراثون مجريات هادئة في بدايته قبل أن يختتم بنهاية رائعة، لتحرز البحرين ميداليتها الذهبية الثالثة توالياً في هذا السباق.

ونفذت شيتايه هابتي استراتيجية صبورة، إذ ظلت تراقب عن كثب الانطلاقات المبكرة التي فرضتها العداءات اليابانيات والصينيات قبل أن تطلق هجوماً حاسماً في الكيلومترات الأخيرة لتحرز الذهبية بزمن قدره 2:27:31 ساعة.

وقالت هابتي متحدثة عن حفاظها على هدوئها خلال السباق الشاق: «كنت أعلم أن عليّ الحفاظ على هدوئي عندما ارتفع الإيقاع في البداية. أخبرني مدربي أن أثق بتدريباتي وأنتظر اللحظة المناسبة للانطلاق. الفوز بالميدالية الذهبية للبحرين شرف لا يوصف».

في المقابل، نالت تشوومو الميدالية الفضية بعد منافسة قوية، مسجلة أفضل رقم لها هذا الموسم بزمن 2:27:43 ساعة، بفارق 12 ثانية فقط خلف هابتي.

وقالت سيرينغتشوومو: «قدمت كل ما لدي اليوم. لم تكن الوتيرة سريعة جداً في البداية، وحاولت التمسك بالمجموعة عندما قامت صاحبة الميدالية الذهبية بانطلاقتها. أنا سعيدة جداً بتحقيقي أفضل رقم هذا الموسم وفخورة بالوقوف على منصة التتويج».

وأكملت اليابانية ميكوني يادا منصة التتويج بإحرازها الميدالية البرونزية بزمن 2:27:56 ساعة.

ورغم أن الفريق الياباني سيشعر بلا شك بخيبة أمل، نظراً إلى معرفته الجيدة بالمضمار واستفادته من الظروف الملائمة، فإن سباقات الماراثون تظل تحدياً مختلفاً تماماً، إذ تثبت أن المعرفة المحلية وحدها لا تكفي للفوز بهذه المسافة.

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الرياضة رياضة عربية

حسام حسن يهاجم الدوري المصري!

حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم (رويترز)
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حسام حسن يهاجم الدوري المصري!

حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم (رويترز)
حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم (رويترز)

كرَّر حسام حسن مدرب مصر هجومه على الدوري المحلي الممتاز، بعد التعادل مع أنغولا في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027.

وقال حسن في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، إنه يتمنى أن يصبح المستوى الفني والبدني أعلى في الدوري المصري.

وأضاف: «للأسف أحصل على اللاعبين وأجهِّزهم للأندية»؛ مشيراً إلى أنه لا يوجد «لاعب نجم» لفت الأنظار في الدوري، وأن المستويات الفنية للفرق «متواضعة جداً».

وتعادلت مصر سلبياً مع أنغولا على استاد القاهرة الدولي في مباراة شحيحة الفرص، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات، خلف مالاوي التي تغلبت على جنوب السودان.

وقال حسن للصحافيين ساخراً بعد المباراة: «اللاعبون الموجودون في المنتخب من أنديتنا. الموسم بدأ، وكما ترون فإن الأداء الذي نشاهده في الدوري أعلى بكثير من الكرة التي نقدمها مع المنتخب».

ويسافر منتخب مصر إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات.

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وهبي: المنتخب المغربي في الطريق الصحيح... وعلينا التحلي بالصبر

محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي (إ.ب.أ)
محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي (إ.ب.أ)
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وهبي: المنتخب المغربي في الطريق الصحيح... وعلينا التحلي بالصبر

محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي (إ.ب.أ)
محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي (إ.ب.أ)

قال محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، إن حصيلة المباراة أمام الغابون كانت إيجابية على مستوى النتيجة والأداء، مؤكداً أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التحلي بالصبر بالنظر إلى وجود عدد من اللاعبين الشباب وحجم العمل الذي ما زال ينتظر المجموعة.

وأوضح وهبي، خلال المؤتمر الصحافي عقب فوز المنتخب المغربي على الغابون 2 - 0 في الرباط، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، أن فريقه قدم أداء جيداً، مضيفاً: «الحصيلة جيدة، نتيجة وأداء، وقدمنا أشياء جيدة، لكن علينا أن نحاول الحفاظ على إيقاع لعبنا الخاص، وألا نقع في فخاخ المنافسين بالتراخي».

وأضاف المدرب المغربي أن بناء منتخب جديد يحتاج إلى الوقت، وقال: «نحن في الطريق الصحيح بوجود لاعبين يافعين وشباب، وعلينا أن نتحلى بالصبر، فما زال أمامنا عمل طويل».

وفي حديثه عن إبراهيم دياز، كشف وهبي أن لاعب ريال مدريد يعاني من إصابة خفيفة منعته من المشاركة أمام الغابون، لكنه أصر على البقاء إلى جانب المنتخب والسفر معه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ليسوتو، مع مواصلة برنامجه العلاجي.

وقال وهبي إن قرار الدفع بالزابيري، أساسياً بدلاً من سفيان رحيمي لا يرتبط بمقارنة بين اللاعبين، موضحاً أن الزابيري: «يقدم أداء جيداً حالياً مع فريقه»، وأن المسألة بالنسبة إليه لا تتعلق بمن يبدأ المباراة أو من ينهيها، وإنما بمن يقدم المطلوب فوق أرضية الملعب.

وأضاف: «أنا أعرف إمكانات رحيمي وسعيد لأداء اللاعبين معاً في المباراة»، في إشارة إلى الخيارات الهجومية التي اعتمدها خلال مواجهة الغابون.

وأبدى مدرب المنتخب المغربي ارتياحه للمستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب الذين التحقوا حديثاً بالمنتخب الأول، سواء من حيث الشخصية أو المهارات، معتبراً أن ظهورهم بهذه الصورة يمثل مؤشراً إيجابياً بالنسبة إلى مستقبل المجموعة.

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