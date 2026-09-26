مدرب منتخب الجزائر يحذر من «افتقاد الفاعلية»

أكد إبراهيم حمداني، المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أن فريقه بحاجة إلى فاعلية أكبر وتحسين إنهاء الهجمة الأخيرة عقب فوز «الخضر» على زامبيا 3-1، مساء الجمعة، في ختام الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة التاسعة بفارق الأهداف عن منتخب توغو الذي هزم ضيفه بورندي بهدف دون رد، في وقت سابق الجمعة.

وقال حمداني، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «على العموم نجحنا في تحقيق ما خططنا له، أنا راض بما أنجزناه في المباراة الأولى ونتيجتها تؤكد ذلك. أعتقد أننا كنا في مستوى تطلعات الجماهير، قمنا بأشياء إيجابية في الهدف المتعلق بمشروع اللعب، فضلاً عن تحقيق هدف الفوز بالنقاط الثلاث».

لكن حمداني حذّر من افتقاد الفريق للفاعلية الهجومية المطلوبة أمام المنتخبات القوية التي تملك خبرة أكبر، داعياً إلى العمل من أجل تحسين إنهاء الهجمة الأخيرة.

كما أشاد برد فعل اللاعبين بعد تعديل منتخب زامبيا للنتيجة في الدقيقة 57، مشيراً إلى أنه أبلغهم في فترة الراحة بين الشوطين، بسرعة المنافس وخطورته في اللعب المباشر والهجمات المرتدة.

واستطرد: «لا يمكن أن نكون مثاليين من المباراة الأولى. حاولنا وبعد 48 ساعة فقط من العمل أن نضع اللاعبين في ظروف جيدة. كانت لديهم الجرأة في الهجوم، سنواصل العمل لنكون أفضل في المستقبل».

وبدا حمداني سعيداً بجودة اللاعبين الذين يضمهم المنتخب الجزائري، معرباً عن أمله في أن تكون لديه صعوبة دائمة في اختيار التشكيل الأساسي.

ونفى مدرب الجزائر وجود مشكلة أو خلاف مع ريان آيت نوري، مدافع مانشستر سيتي، الذي لم يشارك في المباراة، أو غضب المهاجم محمد أمين عمورة، موضحاً أن الفحوصات ستحدد مصير المهاجم أمين غويري، الذي غادر المباراة في الدقيقة 19 متأثراً بإصابة في الفخذ.

من جهته، اعترف جورج لواندامينا، المدير الفني لمنتخب زامبيا، بأحقية المنتخب الجزائري في الفوز بالمباراة، لافتاً إلى أنه يتعين على فريقه الفوز بكل اللقاءات التي سيخوضها على أرضه من أجل البقاء في سباق التأهل إلى نهائيات الكان.

كما أشار لواندامينا إلى أن المنتخب الزامبي يضم لاعبين شباباً يغمرهم الطموح للعمل بجدية أكبر، مشيداً بمهارات لاعبي منتخب الجزائر الذي صنفه ضمن أحسن المنتخبات على الصعيد القاري.