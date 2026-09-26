«آسياد 2026»: ياباني بعمر الـ11 يحرز ذهبية في الألعاب الإلكترونية

حقق الياباني يوكي كوريهارا، البالغ 11 عاماً، الميدالية الذهبية للألعاب الإلكترونية في دورة الألعاب الآسيوية السبت بأسلوب مبهر، بعدما سحق سلسلة من المنافسين تفوقه أعمارهم بثلاثة أضعاف.

وفاز تلميذ المرحلة الابتدائية صاحب النظارات، الذي يُعتقد أنه أصغر مشارك في الألعاب المقامة في آيتشي-ناغويا، في نهائي لعبة الألغاز «أبطال بويو بويو» بنتيجة 10-2.

ويُعد أصغر رياضي للبلد المضيف اليابان في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية.

وتعد «بويو بويو» رياضة في الـ«إي سبورتس» يحاول فيها اللاعبون إخلاء الشاشة، من النقاط الملونة، عن طريق ترتيبها في صفوف وإزالتها.

وبدا كوريهارا هادئاً طوال الوقت، إذ شق طريقه إلى الذهبية بسلسلة من العروض المبهرة.

وسحق في طريقه التايلاندي تاناراك وونغكيتكون، البالغ 28 عاماً، والمخضرم قياساً لسنه، بنتيجة 10-1 في نصف النهائي، ليضمن على الأقل الميدالية الفضية.

وفي النهائي، ابتسم بالكاد بعد أن تغلب على الكوري الجنوبي كانغ دونغشين (24 عاماً)، رغم تأخره 0-1 في البداية.

وبدأ كوريهارا ممارسة هذه الرياضة في سنته الدراسية الأولى بالمرحلة الابتدائية، وسرعان ما شرع في المنافسة والفوز في البطولات.

وحصل على رخصته الاحترافية في أبريل (نيسان) من هذا العام، وتعود على التغلب بانتظام على لاعبين بالغين.

وقال قبل الألعاب: «من الصعب الموازنة بين ذلك والمدرسة ودروس التقوية، لكنها (المنافسة في اللعبة) ممتعة جداً».

وأضاف: «الآن هي العطلة الصيفية، لذا لدي متسع من الوقت للتدرب. أريد أن أتدرب كثيراً وأطور بعض نقاط القوة الجديدة».

ولا توجد سجلات متاحة بشأن أصغر الحائزين على ميداليات في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، التي أُقيمت للمرة الأولى عام 1951.

لكن الإندونيسية بونغا نيماس فازت بالميدالية البرونزية في التزلج على الألواح للسيدات في سن 12 عاماً في جاكرتا عام 2018.

وفازت الصينية تسوي تشينشي (13 عاماً) بذهبية الألعاب عندما توّجت في منافسة الألواح للسيدات، قبل ثلاث سنوات في هانغزو.