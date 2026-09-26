مبابي «المصاب» يغادر معسكر فرنسا

سيغادر قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام تركيا الجمعة، معسكر بلاده «تفادياً لأي مجازفة»، حسب ما أعلن المدرب زين الدين زيدان على قناة «تي إف 1».

وقال «زيزو» رداً على سؤال بشأن خروج مهاجم ريال مدريد الإسباني مباشرة بعد تسجيله هدف التقدم في الدقيقة 54: «الأمور لا تبدو جيدة، للأسف». وأضاف: «أعتقد أنه سيتعين عليه العودة»، قبل أن يسأله صحافي القناة مجدداً: «إذا انتهى معسكر كيليان مبابي؟». فأجاب زيدان: «نعم، لأننا لن نجازف. لقد تعرض لتمدد مفرط في الركبة».

وأكد الاتحاد الفرنسي بعد ذلك أن مبابي، الذي «يعاني من إصابة في أحد الأوتار»، سيعود إلى مدريد من أجل تلقي العلاج.

وكان المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي قد أوضح أن مهاجم ريال مدريد أصيب «أثناء التسديدة» التي أسفرت عن هدف الفوز في مرمى تركيا.

وكرر زيدان: «المؤشرات ليست مشجعة تماماً لكي يواصل. لن نجازف».

وعند تسجيل الهدف في الدقيقة 54، تلقى مبابي تمريرة من مايكل أوليسيه، فسدد بقدمه اليمنى وتمكن من خداع الحارس التركي أوغورجان تشاكير، مسجلاً هدفه السابع والستين دولياً.

لكن أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي لم يحتفل بالهدف، إذ بدأ يعرج مباشرة، قبل أن يستلقي على أرضية الملعب واضعاً يده على الجهة الخلفية من ركبته اليسرى، فيما بدت ملامح الألم واضحة على وجهه.

حاول مواصلة اللعب لبعض الوقت، قبل أن يضطر للاستسلام نهائياً في الدقيقة 59. وبعد استبداله بديزيري دوي، توجه مبابي مباشرة إلى غرف الملابس وهو لا يزال يعرج بشكل طفيف، عقب مصافحة سريعة وودية مع مدربه زين الدين زيدان.

وفي أول مباراة في عهد زيدان، فازت فرنسا على تركيا 1-0، وتنتظرها خلال عشرة أيام ثلاثة لقاءات أخرى في دوري الأمم، تبدأ بزيارة بلجيكا الاثنين، ثم استقبال إيطاليا وبلجيكا على ملعب «ستاد دو فرانس» في الثاني والخامس من أكتوبر (تشرين الأول).