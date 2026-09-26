«كأس ليفر»: ألكاراس يساهم في تقدم أوروبا 3-1

ساهم الإسباني كارلوس ألكاراس بتقدم فريق أوروبا على فريق العالم 3-1، في اليوم الأول من بطولة كأس ليفر في كرة المضرب، المقامة بالعاصمة البريطانية لندن، بفوزه مع التشيكي ياكوب منشيك في منافسات الزوجي.

وقدم المصنف الثالث عالمياً، الذي يخوض ثاني بطولة فقط منذ عودته من ابتعاد دام 4 أشهر بسبب الإصابة، أداءً لافتاً تحت أنظار الأسطورتين رود ليفر وروجر فيدرر؛ إذ تغلب هو ومنشيك على الكازاخي ألكسندر بوبليك والأميركي تايلور فريتز 6-4 و6-4.

ويعتزم ألكاراس خوض عدد أقل من البطولات مستقبلاً، محملاً روزنامة التنس «المستحيلة» مسؤولية ازدياد عدد الإصابات في اللعبة.

لكن المتوَّج بسبعة ألقاب كبرى قال قبل انطلاق المنافسات، إن «الحب» للمسابقات الجماعية يساعده على «استعادة سعادتي في الملعب واستعادة سعادتي في لعب التنس».

وبدا ألكاراس ومنشيك في أفضل حالاتهما المعنوية؛ إذ كان كسر إرسال واحد كافياً في كل مجموعة لمنح أوروبا الأفضلية في اليوم الافتتاحي.

الإسباني ألكاراس والتشيكي منشيك هزما ثنائي «العالم» في كأس ليفر (إ.ب.أ)

وأبقى قائد الفريق الأوروبي الفرنسي يانيك نواه ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف، بطل «رولان غاروس» و«فلاشينغ ميدوز»، على مقاعد البدلاء في وقت سابق من الجمعة.

ومنح النرويجي كاسبر رود النقطة الأولى في البطولة بعدما تفوق بصعوبة على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 10-8 في شوط فاصل حاسم.

ورد الأميركي براندون ناكاشيما لفريق العالم، متفوقاً بدوره على منشيك في شوط فاصل بعد تقاسم المجموعتين الأوليين.

وكان الإسباني الصاعد رافايل خودار أكثر إقناعاً في ظهوره الأول بكأس ليفر، بفوزه على بوبليك 6-2 و6-3.

وسيُتوَّج باللقب الفريق الذي يصل أولاً إلى 13 نقطة في البطولة المقامة على مدى 3 أيام في صالة «أو 2» بلندن.

ويساوي كل فوز نقطة واحدة الجمعة، ونقطتين يوم السبت، وثلاث نقاط يوم الأحد.

ويحمل فريق العالم لقب هذه البطولة التي أطلقها السويسري فيدرر عام 2017. ولكن أوروبا لا تزال تتصدر سجل الأبطال، بعدما أحرزت اللقب 5 مرات في 8 نسخ.

ويقود الفريق الأوروبي هذا العام يانيك نواه، بينما يتولى الأميركي أندريه أغاسي قيادة فريق العالم.